Connecter une télévision à internet : Comment faire avec LG, Samsung, Panasonic et cie

Depuis plus de 10 ans, il est possible de connecter des téléviseurs à Internet. Alors qu’il était courant autrefois de connecter la télévision au routeur via un câble LAN, la plupart des modèles disponibles depuis 2018/2019 sont désormais équipés de modules WLAN intégrés. Cela facilite grandement l’installation. Cependant, même sans cela, il n’est pas compliqué de connecter Internet et télévision.

Sommaire :

Connecter un téléviseur LG à Internet

En fonction de vos préférences en matière de Wi-Fi ou de câblage, les étapes pour connecter votre téléviseur LG à Internet diffèrent.

LG : établir une connexion sans fil

Si votre téléviseur LG utilise le système d’exploitation webOS, il est très probable qu’un module Wi-Fi soit déjà installé – c’est le cas depuis environ 2014. Pour utiliser une connexion sans fil, procédez comme suit:

Appuyez sur la touche roue dentée de la télécommande Magic pour accéder aux paramètres. Accédez à Paramètres avancés -> Réseau -> Connexion Wi-Fi. Accédez à la connexion Wi-Fi ou aux paramètres de réseau – en fonction du modèle. Sélectionnez le Wi-Fi et choisissez votre réseau Wi-Fi disponible. Entrez votre mot de passe Wi-Fi. Faites attention aux caractères spéciaux et à la casse. Établissez la connexion, votre téléviseur vérifie les données et les valide si elles sont correctes.

Il est presque impossible d’imaginer un téléviseur LG moderne sans Internet. (Photo : LG)

Si votre téléviseur est antérieur à 2014, il est peut-être possible d’établir une connexion Internet. Cela peut être fait via le bouton Smart -> Paramètres -> Réseau -> Connexion réseau -> Établir une connexion. Vous devrez peut-être utiliser un dongle Wi-Fi (AN-WF100 ou AN-WF500), que LG ne vend plus en tant que produit neuf. Dans tous les cas, il est peu conseillé de connecter un téléviseur vieux de plus de 10 ans à Internet – le logiciel système est obsolète et la plupart des applications risquent de ne plus fonctionner. Dans ce cas, l’achat d’un lecteur multimédia en streaming ou d’une clé de diffusion en continu 4K est recommandé. Ou bien un tout nouveau téléviseur.

LG : établir une connexion filaire

Si nécessaire, après avoir connecté le câble à votre téléviseur et à votre routeur, vous devrez confirmer la connexion filaire:

Appuyez sur la touche roue dentée de la télécommande Magic et accédez aux paramètres. Accédez à Paramètres avancés -> Réseau, puis sélectionnez Connexion filaire (Ethernet).

Connecter un téléviseur Samsung à Internet

Avec de nombreux téléviseurs Samsung, vous avez le choix entre une connexion filaire et une connexion Wi-Fi pour connecter votre téléviseur à Internet.

Connecter un téléviseur Samsung à un réseau Wi-Fi

Important à savoir : Les anciens téléviseurs Samsung (datant de 2018 et antérieurs) ne prennent en charge que les connexions sans fil en mode 2,4 GHz. Votre routeur doit être configuré en conséquence. Sinon, la procédure est similaire depuis de nombreuses années :

Appuyez sur la touche Accueil de la télécommande Smart. Accédez aux paramètres (généralement en bas à gauche) et sélectionnez Général. Accédez à Réseau -> Ouvrir les paramètres réseau (sur les anciens appareils, Paramètres -> Réseau -> Paramètres réseau). Spécifiez « Sans fil » comme type de réseau et sélectionnez votre réseau Wi-Fi. Saisissez le mot de passe Wi-Fi. Votre téléviseur Samsung testera la connexion réseau et l’établira en cas de succès.

Philips mise sur Google TV, ce qui permet une configuration simple de la connexion Internet. (Photo : Philips)

Connecter un téléviseur Samsung via LAN à Internet

Si votre téléviseur est connecté à votre routeur via un câble LAN, procédez comme suit :

Appuyez sur la touche Accueil de la télécommande Smart et accédez aux paramètres. Sélectionnez Général -> Réseau -> Ouvrir les paramètres réseau (anciens modèles : Paramètres -> Réseau -> Paramètres réseau) et spécifiez « Connexion filaire » (Ethernet).

Connecter un téléviseur Panasonic à Internet

Avec les téléviseurs Panasonic, le Smart TV détermine lui-même les priorités : il recherche d’abord une connexion LAN existante, puis une connexion Wi-Fi. Voici comment procéder :

Appuyez sur la touche Menu de votre télécommande et accédez à Réseau -> Connexion réseau. Choisissez « Automatique » et confirmez avec « OK ». Votre téléviseur vérifiera d’abord si une connexion LAN existe. Si c’est le cas, une configuration automatique sera effectuée. S’il n’y a pas de câble LAN connecté, le menu Wi-Fi s’affiche. Sélectionnez un réseau Wi-Fi et appuyez sur « OK ». Saisissez le mot de passe Wi-Fi et enregistrez-le en appuyant sur « Retour ». Votre Smart TV configurera ensuite le Wi-Fi de manière autonome.

Connecter un téléviseur Philips à Internet

Philips : établir une connexion via WPS

Si votre routeur prend en charge le WPS, cette méthode de connexion Wi-Fi est préférée pour connecter votre téléviseur Philips à Internet :

Appuyez sur le bouton « Paramètres » de la télécommande et accédez à tous les paramètres -> Sans fil et réseaux. Passez à Câblé ou Wi-Fi -> Connecter au réseau, puis sélectionnez WPS. Appuyez sur le bouton WPS sur votre routeur, puis revenez à l’appareil de télévision dans les deux minutes. Appuyez sur « Connecter » sur le téléviseur. Après un test, la connexion sans fil devrait être établie.

Configurer une connexion Wi-Fi sur un téléviseur Philips

Appuyez sur le bouton « Paramètres » de la télécommande et accédez à tous les paramètres -> Sans fil et réseaux. Passez à Câblé ou Wi-Fi -> Connecter au réseau -> Sans fil. Sélectionnez le réseau Wi-Fi souhaité ou saisissez le nom dans « Ajouter un nouveau réseau ». Saisissez le mot de passe Wi-Fi à l’aide du clavier à l’écran et confirmez-le. Après une vérification, la connexion est établie.

Connexion LAN sur un téléviseur Philips

Appuyez sur le bouton « Paramètres » et accédez à tous les paramètres -> Sans fil et réseaux. Passez à Câblé ou Wi-Fi -> Connecter au réseau -> Câblé. Confirmez l’entrée. Le téléviseur recherche la connexion réseau câblée, vérifie et la valide en cas de succès.

Connecter un téléviseur Sony à Internet

Si vous souhaitez connecter votre téléviseur Sony à Internet, vérifiez d’abord le système d’exploitation. Les modèles plus récents utilisent Android TV (2015 à 2021), tandis que les nouveaux modèles utilisent Google TV. La configuration de la connexion Internet peut donc être légèrement différente.

Les utilisateurs expérimentés préfèrent le mode expert pour effectuer d’autres réglages. (Photo : Sony)

Connexion Wi-Fi sur un téléviseur Sony

Appuyez sur la touche Accueil de votre télécommande et accédez à Paramètres -> Réseau -> Configuration du réseau (anciens modèles : Réseau -> Configuration du réseau -> Simple -> Wi-Fi). Sélectionnez « Configuration de réseau simple » et choisissez le réseau Wi-Fi souhaité dans la liste. Saisissez le mot de passe à l’aide du clavier virtuel et confirmez avec « OK ». Attendez un instant pendant que le téléviseur vérifie les données. Peu de temps après, la connexion sera établie.

Connexion LAN sur un téléviseur Sony

Si votre routeur et votre téléviseur sont connectés par un câble, indiquez-le au téléviseur :

Appuyez sur la touche Accueil de la télécommande et accédez à Paramètres -> Réseau -> Configuration du réseau -> Facile (anciens modèles : Paramètres -> Réseau -> Configuration du réseau -> Paramètres de câble). Sélectionnez « Câble LAN » et attendez que la vérification soit terminée.

Connecter un téléviseur Metz à Internet

Pour intégrer votre téléviseur Metz à votre réseau domestique, vous avez le choix entre le Wi-Fi et le LAN, tout comme avec d’autres fabricants :

Appuyez sur la touche Accueil de la télécommande et accédez à l’aperçu des fonctions. Accédez à Paramètres -> Réseau -> Connexion. Choisissez entre LAN ou WLAN. Si vous choisissez le Wi-Fi, vous verrez une liste des réseaux Wi-Fi disponibles. Sélectionnez celui que vous souhaitez et saisissez le mot de passe Wi-Fi. Les appareils Metz prennent également en charge la fonction WPS si votre routeur dispose de ce bouton. Si vous souhaitez établir une connexion LAN, sélectionnez LAN. Le téléviseur vérifie les paramètres et confirme la connexion établie.

Recommandation : connexion rapide et simple via un câble LAN

En général, la méthode la plus simple pour connecter votre téléviseur à Internet est d’utiliser un câble LAN. La plupart des fabricants intègrent encore un port LAN à l’arrière du téléviseur.

De bons câbles sont aujourd’hui très abordables. (Photo : Nedis)

Vous aurez besoin d’un port Ethernet/LAN libre sur votre routeur ainsi que d’un câble LAN suffisamment long pour atteindre le téléviseur. Pour toutes les éventualités, un câble LAN standard avec un débit de données de 100 Mbit/s suffit – si vous en avez un à disposition. De plus, les câbles LAN Ethernet Gigabit entièrement compatibles ne coûtent aujourd’hui que quelques euros. Un câble réseau de 10 mètres de la marque Nedis coûte par exemple environ 15 euros.

En règle générale, une configuration approfondie du routeur n’est pas nécessaire – la plupart des téléviseurs sont connectés à Internet instantanément. Si ce n’est pas le cas, vérifiez les paramètres réseau de votre téléviseur pour voir si vous devez activer explicitement une connexion filaire.

Un avantage de la connexion LAN est également la stabilité des vitesses sans interruption. Si vous souhaitez diffuser des contenus vidéo en 4K HDR à débits binaires élevés ou si vous utilisez des services de jeu en cloud, un câble est la meilleure option. Vous bénéficiez également d’une sécurité élevée pour les données transférées.

Avantages de la connexion Internet sur un téléviseur

Pourquoi devriez-vous connecter votre téléviseur à Internet ? Eh bien, vous bénéficierez de nombreux avantages :

Offres de streaming : De nombreux téléviseurs intelligents plus récents sont préinstallés avec des services de streaming tels que Netflix, Prime Video, Disney+, ARD Mediathek, YouTube, Arte ou des services gratuits avec des émissions de télévision en direct via Internet.

De nombreux téléviseurs intelligents plus récents sont préinstallés avec des services de streaming tels que Netflix, Prime Video, Disney+, ARD Mediathek, YouTube, Arte ou des services gratuits avec des émissions de télévision en direct via Internet. Applications : Les téléviseurs avec des systèmes d’exploitation populaires tels que Tizen (Samsung), webOS (LG) ou Google TV (Sony, Philips, de nombreux autres fabricants) proposent des magasins d’applications avec d’autres applications. Tout comme sur les smartphones, vous pouvez télécharger des applications supplémentaires, y compris des jeux ou des économiseurs d’écran.

Les téléviseurs avec des systèmes d’exploitation populaires tels que Tizen (Samsung), webOS (LG) ou Google TV (Sony, Philips, de nombreux autres fabricants) proposent des magasins d’applications avec d’autres applications. Tout comme sur les smartphones, vous pouvez télécharger des applications supplémentaires, y compris des jeux ou des économiseurs d’écran. hbbTV : Les informations supplémentaires et l’accès aux médiathèques via la norme hbbTV nécessitent une connexion Internet.

Les informations supplémentaires et l’accès aux médiathèques via la norme hbbTV nécessitent une connexion Internet. Navigateur Web : En général, ce n’est pas très confortable, mais cela peut être utile en cas de besoin : avec un navigateur, vous pouvez accéder à des sites Web sur le grand écran.

En général, ce n’est pas très confortable, mais cela peut être utile en cas de besoin : avec un navigateur, vous pouvez accéder à des sites Web sur le grand écran. Mises à jour : Gardez votre téléviseur à jour en téléchargeant régulièrement des mises à jour ou en les installant automatiquement. Vous bénéficierez ainsi de nouvelles fonctionnalités et de corrections de bugs.

Inconvénients d’une connexion Internet

Admettons-le : la connexion à Internet comporte également des inconvénients que vous devez connaître :

Publicité : Certains fabricants, notamment LG, vous présentent des publicités en fonction de vos habitudes de visualisation. Cela peut être en grande partie désactivé, mais vous verrez quand même des publicités si la connexion à Internet est active.

Certains fabricants, notamment LG, vous présentent des publicités en fonction de vos habitudes de visualisation. Cela peut être en grande partie désactivé, mais vous verrez quand même des publicités si la connexion à Internet est active. Données d’utilisation : Les grandes entreprises ont un intérêt à savoir ce que vous consommez, quand et comment vous le consommez. Ces données sensibles peuvent être transmises aux fabricants (de manière anonymisée) via la connexion Internet. Cela peut également être largement atténué et désactivé dans la plupart des cas.

Les grandes entreprises ont un intérêt à savoir ce que vous consommez, quand et comment vous le consommez. Ces données sensibles peuvent être transmises aux fabricants (de manière anonymisée) via la connexion Internet. Cela peut également être largement atténué et désactivé dans la plupart des cas. Fonctions indésirables : Récemment, les anciens téléviseurs intelligents de LG ont reçu une mise à jour du micrologiciel avec un tout nouveau menu. Cela fonctionne extrêmement lentement et ne représente aucune valeur ajoutée pour les utilisateurs. Si vous n’êtes pas connecté à Internet, vous ne recevrez pas de mises à jour non sollicitées de ce type.

Au final : connectez votre téléviseur à Internet

Malgré quelques inconvénients, les avantages l’emportent. Vous profiterez de nombreuses nouvelles fonctionnalités grâce aux applications, à la hbbTV et aux services de streaming, auxquels on ne veut plus renoncer en 2023. Il est recommandé d’utiliser une connexion LAN, car elle est moins sensible aux perturbations que le Wi-Fi. Les connexions sans fil, en revanche, éliminent le besoin de câbles. Et même les débutants peuvent établir une connexion rapidement.

Un téléviseur est bien moins intelligent sans Internet. (Photo : Philips)

Si votre téléviseur n’est pas encore connecté à Internet, il est grand temps de le faire. Il est fort probable que vous vous détourniez de la télévision linéaire…