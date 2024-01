Pourquoi les loups peuvent attaquer les chiens et comment se comporter en cas de rencontre

Les loups sont des prédateurs habiles mais aussi des « opportunistes » qui peuvent attaquer les animaux domestiques dans certaines circonstances. C’est pourquoi les loups peuvent attaquer les chiens et ce que nous pouvons faire en cas de rencontre.

À la fin de janvier 2024, une annonce a fait les gros titres nationaux, envoyée aux habitants de Bitetto (province de Bari) par le maire Fiorenza Pascazio, dans laquelle il a été indiqué que deux loups ont été aperçus dans la région et ont attaqué plusieurs chiens « pour se nourrir ». Pour cette raison, le maire a invité les habitants à protéger leurs amis à quatre pattes, par exemple en les gardant à l’abri dans les zones rurales et en évitant les promenades nocturnes. Il n’est pas du tout nouveau que les loups puissent cibler les chiens domestiques, en particulier dans des endroits où la présence de ces prédateurs est plus significative, comme l’Abruzzo. Cependant, comme c’est souvent le cas, la nouvelle a été accueillie avec une certaine préoccupation, surtout sur les réseaux sociaux où des désinformations et des paniques totalement infondées sur ces animaux continuent de circuler.

Avant d’expliquer pourquoi les chiens peuvent être attaqués par les loups et comment agir en cas de rencontre avec votre ami à poil, il est nécessaire de faire une introduction. En Italie, environ 3 300 loups gris des Apennins ou loups italiens (Canis lupus italicus) vivent, selon les dernières estimations de l’Institut supérieur pour la protection et la recherche de l’environnement (ISPRA). Il s’agit d’une sous-espèce du loup gris – strictement protégée en Europe – endémique de notre pays, ce qui indique qu’elle ne vit qu’en Italie. Les chiffres augmentent depuis que des lois ont été introduites dans les années 70 pour protéger ces merveilleux prédateurs. Depuis lors, simplement, ils ont commencé à reprendre possession des territoires où ils ont toujours vécu. Bien que la plupart des individus restent confinés le long des Apennins, la dispersion et la colonisation ultérieure de vastes territoires ont fait en sorte que plusieurs meutes ont commencé à vivre à proximité des complexes urbains, augmentant ainsi le risque de conflits potentiels.

Dans de nombreux villages du Parc national d’Abruzzo, Latium et Molise (PNALM), il est presque courant de voir et d’entendre ces grands carnivores, tandis que les rencontres sporadiques ailleurs suscitent beaucoup d’inquiétude. Surtout par manque de connaissance. Malgré les craintes infondées dans la grande majorité des cas, il est inévitable que la coexistence entre l’être humain et le loup puisse être en partie conflictuelle. Pensez simplement aux prédations contre le bétail, pour lesquelles un plan de remboursement régulier est prévu. Mais il existe un type d’interaction prédatrice qui est particulièrement préoccupante, à savoir celle contre les chiens. Alors, pourquoi les loups peuvent-ils attaquer nos animaux de compagnie?

Comme l’explique le professeur Francesco Bisi, chercheur en zoologie à l’Université degli Studi dell’Insubria de Varese et responsable de la surveillance des loups pour la région de Lombardie, les loups peuvent voir les chiens de deux manières: comme des concurrents ou comme des proies. Dans les deux cas, il existe donc un risque réel d’agression en cas de rencontre. Le spécialiste souligne que c’est la responsabilité du propriétaire de gérer correctement l’animal, car s’il est laissé libre de se promener au lieu d’être tenu en laisse et à proximité, il est naturellement plus exposé à des attaques potentielles. Cela est également souligné par le Centre des grands carnivores dans sa FAQ sur les loups, où il indique que le propriétaire d’un chien « est responsable du bien-être, du contrôle et de la conduite de son animal » et que « laisser errer un chien seul est interdit selon la réglementation en vigueur ». Le risque d’attaque augmente également considérablement si le chien laissé libre se trouve à proximité d’un animal pris pour cible par les loups, qui l’identifiera immédiatement comme une menace potentielle pour sa source alimentaire.

En revanche, si le chien est tenu en laisse, précise le centre lié à l’Agence de gestion des aires protégées des Alpes Maritimes, « il est improbable que le loup s’approche« . Cela est dû au fait que les loups seront généralement « plus perturbés par notre présence que désireux de se débarrasser d’un intrus potentiel sur leur territoire ». En termes simples, la méfiance envers l’homme l’emporte, la principale menace pour les loups depuis des siècles. Le centre explique également que des rencontres exceptionnelles peuvent se produire si un loup est particulièrement intéressé par le chien, par exemple s’il s’agit d’une femelle en chaleur. Dans ce cas, il est conseillé de parler fort, de secouer les bras et en général de faire du bruit pour éloigner le loup, en évitant de se mettre entre le chien et le prédateur. Ces conseils sont également valables lorsque l’on est sans chien mais que l’on n’est pas à l’aise en présence d’un spécimen. Il convient également de se rappeler qu’il ne faut pas tourner le dos au loup, mais reculer lentement et tranquillement.

Les attaques, comme indiqué, peuvent également se produire lorsque les loups perçoivent les chiens comme des proies. Les prédateurs affamés peuvent profiter des animaux dans des enclos et des jardins clôturés ou, pire encore, des animaux enchaînés illégalement. « Si [le loup] voit qu’il y a un animal immobile, il pourrait le considérer comme une proie sans hésitation », expliquait le Dr Bisi plus tôt. Et comme pourchasser un chevreuil, un sanglier ou un cerf demande une dépense d’énergie considérable et comporte des risques, tandis que ceux d’un chien immobile (ou d’un bétail) sont des protéines bon marché, les loups peuvent décider de l’attaquer pour satisfaire leur faim. Il est clair qu’en cas de pénurie de proies naturelles, les loups peuvent montrer encore plus d’intérêt pour nos amis à quatre pattes, tout comme les loups qui se sont habitues aux humains (par exemple, parce qu’on leur offre de la nourriture) peuvent devenir plus dangereux.

Les loups, en plus d’être une espèce protégée, ont tout à fait le droit de vivre dans leur habitat naturel, tout comme les ours et les autres prédateurs. Il est clair que la coexistence avec certaines formes de faune sauvage peut entraîner des conflits, mais c’est à l’homme de gérer correctement ses comportements pour réduire au minimum les risques potentiels. Les recommandations en cas de rencontre restent donc celles déjà indiquées : toujours tenir son ami à quatre pattes en laisse et ne pas le laisser à la merci des prédateurs, par exemple en le laissant dehors sans surveillance ou sans lui offrir un refuge adéquat. Les loups sont simplement des loups qui essaient de survivre. C’est pourquoi ils doivent être protégés et respectés, également en raison de leur précieuse contribution aux équilibres écologiques de nos écosystèmes délicats.