La maladie d’Alzheimer a été transmise entre les humains à cause d’une procédure clinique

Une nouvelle étude a conclu que cinq cas de maladie d’Alzheimer au Royaume-Unis ont été causés par des traitements médicaux réalisés il y a des décennies.

Selon une nouvelle étude, cinq individus auraient été traités avec une protéine nocive dérivée d’une hormone de croissance extraite de cadavres, ce qui aurait entraîné l’apparition de symptômes de démence entre 36 et 55 ans.

Les informations fournies par l’étude indiquent que ces cinq personnes ont été traitées pendant leur enfance avec de l’hormone de croissance humaine dérivée de cadavres (c-hGH).

La transmission de la maladie d’Alzheimer entre humains par une hormone de croissance

Au moins 1 848 personnes au Royaume-Unis ont été traitées avec l’hormone c-hGH entre 1959 et 1985, principalement pour augmenter leur taille. Ce traitement a été interrompu dans les années 80 après que des preuves ont montré que certaines séries étaient contaminées par des protéines provoquant une maladie cérébrale dégénérative.

Le rapport publié dans le journal Nature Medicine présente les détails cliniques de huit personnes référées à la National Prion Clinic de l’University College London Hospital. Toutes ces personnes ont été traitées avec la c-hGH pendant leur enfance, souvent pendant plusieurs années.

Cinq d’entre elles présentaient des symptômes de démence et une autre présentait une altération cognitive légère. Les symptômes sont apparus entre 38 et 55 ans.

Les scientifiques du University College London ont découvert que dans certains cas, c’était l’hormone de croissance qui avait provoqué le développement précoce de l’Alzheimer.

Les chercheurs soupçonnaient que le composé injecté chez les enfants contenait, en plus de l’hormone de croissance, une protéine bêta-amyloïde qui, en s’accumulant dans le cerveau, détruit les synapses et provoque l’apparition de l’Alzheimer.

Leur jeune âge inhabituel suggère qu’ils n’avaient pas la forme d’Alzheimer retrouvée chez les personnes plus âgées et les tests génétiques ont exclu une forme héréditaire de la maladie.

En analysant le composé injecté des décennies plus tôt (qui avait été conservé par le Département de la Santé britannique), les chercheurs ont découvert qu’il contenait effectivement la protéine. Ensuite, pour confirmer, ils ont injecté le même composé à des souris, qui ont fini par développer de l’Alzheimer.

Le co-auteur de l’étude, professeur à l’Institute of Neurology et directeur de la recherche sur la maladie d’Alzheimer au Royaume-Unis, Jonathan Schott, assure qu’il n’y a aucun risque de transmission « entre individus ou dans les soins médicaux de routine ».

Néanmoins, ces découvertes « fournissent des informations potentiellement précieuses sur les mécanismes de la maladie et ouvrent la voie à des recherches futures qui nous permettront de mieux comprendre les causes de la maladie d’Alzheimer plus typique et tardive ».