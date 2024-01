L’intelligence artificielle a créé un nouvel emploi : il nécessite un être humain

Après l’arrivée de l’intelligence artificielle, certains craignent que de nombreux emplois ne soient bientôt supprimés. En réalité, il pourrait se produire exactement le contraire, et déjà aux États-Unis, de plus en plus d’entreprises embauchent un nouveau poste créé grâce à elle: le directeur chargé de l’IA.

Lorsque la révolution industrielle a bouleversé le monde du travail au XVIIIe siècle avec l’introduction des machines, les travailleurs avaient peur d’être remplacés par ces nouveaux outils de travail susceptibles de les détruire. Deux siècles et demi plus tard, tout comme les luddites de l’époque, les travailleurs d’aujourd’hui ont également eu la même crainte à l’annonce de l’introduction de l’intelligence artificielle. Cependant, peut-être que cette peur pourrait se révéler infondée, tout comme cela s’est produit avec les machines industrielles du XVIIIe siècle.

Une preuve est déjà sous nos yeux. Depuis son introduction, l’IA a déjà créé un nouvel emploi « pour les humains » qui nécessite l’intelligence humaine pour être exercé. Il s’agit du « directeur chargé de l’intelligence artificielle », et aux États-Unis, les grandes entreprises se battent déjà pour engager les meilleurs professionnels capables d’occuper ce poste.

Que fait le directeur chargé de l’IA? Des hôpitaux, des agences gouvernementales, des universités, de grands cabinets d’avocats, mais aussi des maisons d’édition et des sociétés de conseil. Tout le monde le veut et beaucoup l’ont déjà embauché. Le directeur responsable de l’intelligence artificielle – en anglais désigné sous le nom de « Chief AI officer » – est une figure de direction chargée de gérer au mieux les potentialités de l’intelligence artificielle.

Par exemple, en septembre 2023, le géant du conseil Accenture a embauché un directeur de l’IA, l’expert en données Lan Guan, pour répondre à l’intérêt croissant de ses clients pour cette technologie. De plus, en 2023, plus de 400 départements et agences fédérales ont recherché des responsables de l’IA.

Le cadre mécanique et les autres machines de la révolution industrielle d’abord, l’ordinateur et internet ensuite, l’intelligence artificielle maintenant. Cycliquement, le monde du travail a connu l’arrivée de nouveautés révolutionnaires, mais il s’est toujours adapté, jusqu’à présent, et il est probable que cela se reproduira.

Du moins, c’est la thèse de plusieurs études universitaires. Jeff Borland et Michael Coelli, économistes à l’Université de Melbourne, observent dans leur étude « Are robots taking our jobs? » que les emplois disponibles en Australie n’ont pas diminué avec l’introduction des technologies numériques, ce qui prouve l’hypothèse – par eux soutenue – que l’économie du travail s’adaptera à nouveau à l’arrivée de l’IA, aussi révolutionnaire soit-elle.

Selon le communiqué « The Future of Jobs Report 2020 » du Forum économique mondial, il est prévu que l’intelligence artificielle supprime 85 millions d’emplois dans le monde d’ici 2025, mais en même temps, elle sera capable de créer 97 millions de nouveaux emplois. Le directeur responsable de l’IA pourrait donc n’être que l’une des premières professions que nous verrons émerger ces prochaines années.