Vous allez vouloir la nouvelle édition de la manette BackBone One inspirée par Death Stranding pour votre iPhone 15 Pro

BackBone et Hideo Kojima ont collaboré pour développer le contrôleur

Voici à quoi ressemble le contrôleur à l’avant

Les fans de Death Stranding ont de quoi se réjouir. Non seulement ils pourront profiter du jeu sur iPhone, mais en plus ils pourront y jouer avec une manette en édition limitée développée en collaboration avec Hideo Kojima. Elle est également compatible avec Android, mais elle est axée sur l’iPhone car elle inclut gratuitement une copie du jeu pour les appareils Apple.

Futuriste, translucide et de couleur jaune et noir

La manette est le fruit de la collaboration entre BackBone et Kojima Productions. La première est une entreprise qui conçoit des manettes adaptées aux téléphones portables, tandis que la seconde est le développeur du jeu. Death Stranding est sorti en 2019 sur consoles et en 2020 sur Windows, mais il ne sera disponible sur les téléphones portables, plus précisément sur l’iPhone, que le 31 janvier 2024. Il sera également disponible sur iPad et Mac.

Ses couleurs sont jaune et noir. Les parties latérales, où les boutons sont intégrés, sont translucides mais teintées de jaune. Les boutons sont noirs, tout comme la partie centrale où repose le téléphone. Sur le côté droit de celle-ci, on trouve un port USB-C auquel vous pouvez connecter votre appareil, qu’il s’agisse d’un Android ou d’un iPhone, car les deux téléphones utilisent le même type depuis l’arrivée de l’iPhone 15.

L’aspect est très futuriste, tout comme le jeu lui-même. C’est un contrôleur utile pour ceux qui aiment jouer en déplacement, comme dans les transports, car de plus en plus de jeux sont disponibles sur mobile. En devenant plus puissants, ils sont capables d’exécuter des jeux plus grands, comme Death Stranding, mais aussi plusieurs Resident Evil.

Il sera disponible à l’achat à l’international. Il sortira aujourd’hui, le 30 janvier, aux États-Unis, au Japon et dans le monde entier. Son prix aux États-Unis est de 124,99 dollars, ce qui équivaut à 115 euros. Son prix dans le reste du monde n’a pas été révélé. Les acheteurs recevront également une copie de Death Stranding Director’s Cut, qui sera disponible sur iPhone à partir du 31 janvier. Tous les clients la recevront, même ceux qui ont un Android, mais cela ne leur servira à rien.

Contrôleur Death Stranding sur le site web de BackBone