Alpes polluées par les PFAS, des dizaines de « substances chimiques pour toujours » découvertes sur les pistes de ski

Sur les pistes de ski des Alpes, il existe au moins douze différents types de PFAS, les molécules per- et polyfluoroalkylées également connues sous le nom de « substances chimiques pour toujours » en raison de leur persistance dans l’environnement. Détectées dans le cadre d’une étude internationale menée par des chercheurs de l’Institut James Hutton d’Aberdeen, au Royaume-Unis, et de l’Université de Graz, en Autriche, ces substances sont liées à l’utilisation de la cire, le produit appliqué sur la semelle (le côté des skis et des planches qui repose sur la neige) et qui sert à améliorer leur glisse.

Les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont en effet un additif courant des cires, mais malgré les craintes concernant leur utilisation dans ce type de produits, aucune étude n’avait encore démontré que l’utilisation de cires fluorées augmentait « de plusieurs ordres de grandeur » les concentrations de PFAS sur les pistes de ski alpin. « Cependant, précisent les chercheurs, même loin des pistes, nous avons détecté des traces de PFAS en raison de la large diffusion de cette substance chimique dans l’environnement ». Les résultats de l’étude ont été publiés dans la revue Environmental Science: Processes & Impacts.

Qu’est-ce que les PFAS et pourquoi l’utilisation de la cire sur les pistes de ski est un problème

Les PFAS, ou substances per- et polyfluoroalkylées, sont un groupe de composés chimiques industriels également connus sous le nom de « substances chimiques pour toujours » en raison de leur persistance dans l’environnement. Utilisés dès les années 40, notamment pour conférer des propriétés antiadhésives aux surfaces des casseroles et des poêles, mais aussi dans les détergents, les produits de nettoyage des sols et les peintures, les PFAS ont été liés à des cancers, des maladies de la thyroïde, des problèmes du système immunitaire et de la fertilité, ainsi qu’à des anomalies dans le développement du fœtus.

Ces substances sont un additif courant de la cire en raison de leur caractère hydrofuge, qui limite la pénétration des impuretés dans la semelle des skis et des planches, maximisant ainsi leur glisse. « L’abrasion de la cire sur la neige libère des PFAS« , expliquent les auteurs de l’étude qui, comme d’autres scientifiques et écologistes du monde entier, font pression pour en interdire l’utilisation. « Les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont également connues sous le nom de substances chimiques ‘pour toujours’ car elles mettront des centaines d’années à se dégrader – explique Viktoria Mueller, auteure principale de l’étude et doctorante à l’Institut James Hutton. Pour cette raison, elles peuvent s’accumuler ou se diffuser dans un environnement plus large, y compris les nappes phréatiques, ce qui constitue la principale préoccupation ».

Les cires contenant des PFAS ont récemment été interdites dans certaines stations et compétitions en raison de leur toxicité potentielle, mais dans de nombreuses autres stations de ski, elles continuent d’être utilisées. « Notre étude montre que le ski peut produire des concentrations de PFAS plusieurs ordres de grandeur plus élevées dans les régions alpines reculées et peut être une source de PFAS dans le sol », soulignent les chercheurs.

Quels sont les PFAS trouvés sur les pistes de ski des Alpes

Pour évaluer la distribution et la concentration de PFAS dans les stations de ski des Alpes, les chercheurs ont analysé des échantillons de neige et de sol provenant de cinq domaines skiables familiaux de certaines stations alpines autrichiennes. « En général, indiquent les chercheurs, nous avons constaté une distribution très diversifiée des PFAS, avec des niveaux plus élevés dans les domaines skiables par communiqué à ceux qui ne sont pas utilisés comme contrôle ».

En moyenne, les concentrations de PFAS variaient de 1,7 ng/L à 143 ng/L dans les échantillons de neige et de 0,62 ng/g à 5,35 ng/g dans le sol. En comparaison, les cires (6 échantillons analysés par les chercheurs) contiennent des concentrations de PFAS allant de 1,89 à 874 ng/g selon les différentes formulations. Les chercheurs ont également constaté une abondance de PFAS à chaîne courte dans les échantillons de neige fondue (8 types différents au total), tandis que dans les échantillons de sol, des PFAS à la fois à chaîne courte et à chaîne longue ont été identifiés (12 types différents).

« La neige du site de Teichalm, ont précisé les chercheurs, a montré le plus grand nombre de PFAS quantifiables, qui pourraient être attribués à la fois aux activités de ski alpin et de ski de fond. A Lachtal, aucun PFAS n’a été trouvé au-dessus de la LQO, mais certains étaient présents au-dessus de la limite de détection. A Klippitztörl, le PFBA était l’espèce dominante, suivi par le PFHxA, le PFDA et le PFOS. A Teichalm, l’espèce dominante était le PFHxA, suivi du PFDA, du PFBA, du PFNA, du PFPA, du PFHpA et du PFOS ».