Dans une expérience, les souris ont montré une obsession pour les selfies similaire à celle des êtres humains

Deux rongeurs ont été enfermés dans une boîte transparente et ont commencé à prendre des selfies en appuyant sur un levier. Le test s’est transformé en une façon d’explorer l’impact des médias sociaux.

NEW YORK TIMES | Les selfies des rongeurs

Augustin Lignier, photographe professionnel, entre dans un store d’animaux à Paris, achète deux souris et rentre chez lui. Il les met dans une cage transparente, reliée à un appareil photo, à l’intérieur se trouve un bouton, si on appuie dessus, une photo est prise. « J’ai construit en quelque sorte une cabine photographique pour souris« , explique Lignier. Le projet de la cage est inspiré de la « Skinner Box », un dispositif des années 50 inventé par le psychologue américain BF Skinner pour étudier le comportement des animaux.

Lorsque les souris appuient sur le bouton à l’intérieur de la boîte, elles reçoivent une petite dose de sucre et l’appareil photo prend une photo, une sorte de selfie. Les rongeurs sont enthousiastes, ils appuient sur le bouton pour recevoir leur récompense. Puis l’expérience change, le sucre est distribué au hasard et pourtant les animaux restent accrochés au levier, appuyant continuellement sur cette machine à sous en attendant le prochain jackpot.

La récompense intermittente n’incite pas les souris à arrêter, au contraire, elles appuient sur le bouton plusieurs fois par minute. Pour Lignier, le parallèle est évident : « Les sociétés numériques et les médias sociaux utilisent le même concept pour maintenir l’attention du spectateur aussi longtemps que possible », explique-t-il au New York Times. Les médias sociaux sont « une boîte Skinner pour l’humain moderne », ils distribuent des récompenses périodiques mais imprévisibles, comme un abonné, un j’aime à un post, ou une réaction aux stories. Et, comme des souris, nous restons collés à l’écran.

La cabine photographique pour souris

Lignier se pose une question qui n’est pas nouvelle : pourquoi tant de personnes se sentent obligées de photographier leur vie et de partager des images sur les réseaux sociaux ? Il part de là, puis construit sa cabine photographique pour souris inspirée de BF Skinner. Le psychologue comportementaliste avait construit une chambre d’essai pour étudier l’apprentissage chez les rats. La boîte Skinner distribuait des pellets de nourriture lorsque les rats appuyaient sur un levier désigné.

Les scientifiques ont découvert que les rats ont commencé à appuyer plusieurs fois sur la barre pour obtenir une récompense, de la nourriture, des médicaments ou même une légère décharge électrique directement au centre de plaisir du cerveau. Le photographe a construit sa version d’une boîte de Skinner.

L’expérience d’Augustin Lignier

Pour recevoir le sucre, les rats doivent appuyer sur le bouton et en le faisant, ils activent l’appareil photo, les images sont immédiatement affichées sur l’écran et montrées aux animaux. « Les rongeurs ont commencé à appuyer sur les boutons. Ils sont très intelligents », dit Lignier. Il décide d’appeler la souris blanche Augustin, comme lui, et la souris brune Arthur, en l’honneur de son frère. Après environ une semaine, les rongeurs commencent à comprendre l’effet positif de l’appui sur le bouton, l’associant à la prise de sucre.

À ce stade, Lignier les déplace dans une autre cage, le but est de faire oublier l’association entre la prise de sucre et le bouton. Puis il les transfère à nouveau dans la cage originale, qui a toutefois été modifiée : le bouton ne libère plus de sucre à chaque pression. Il est randomisé, mais le cerveau du rat « associe le plaisir au sucre, et le sucre au bouton, c’est pourquoi ils le touchent », explique Lignier à la Cnn. Donner des récompenses aléatoires en échange de selfies est l’une des tactiques utilisées par les entreprises de médias sociaux et les applications de rencontres pour inciter les utilisateurs à revenir. « Ce fut une façon ludique d’explorer des sujets tels que l’impact des algorithmes et des médias sociaux. Lorsque vous avez ce pouvoir, même s’il ne s’agit que de deux petites souris et non de milliards de personnes, vous avez l’impression de pouvoir tout manipuler », explique Lignier. « Et c’est une sensation vraiment étrange. »