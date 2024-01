Ces embryons congelés peuvent ramener les rhinocéros blancs du Nord de l’extinction

La sous-espèce du rhinocéros blanc du Nord a été déclarée éteinte dans la nature dès 2008, mais aujourd’hui un groupe international de chercheurs, soutenu par le Ministère fédéral allemand de l’Éducation et de la Recherche, pourrait avoir trouvé un moyen de faire revivre cette sous-espèce grâce à une technologie sophistiquée de fécondation assistée.

Cela s’appelle l’« effet vortex » et c’est ce phénomène par lequel la disparition d’une espèce vivante dans la nature pourrait déclencher une réaction en chaîne conduisant à la perte accélérée d’autres espèces dépendant directement ou indirectement de la première. C’est pourquoi l’extinction dans la nature du rhinocéros blanc du Nord (Ceratotherium simum cottoni), déclarée officielle en 2008 par l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature), a alerté la communauté scientifique internationale qui s’est mobilisée pour trouver une solution à un problème apparemment irréversible.

réintroduire dans la nature le rhinocéros blanc du Nord en implantant des embryons de rhinocéros blanc du Nord dans des femelles de rhinocéros blanc du Sud (Ceratotherium simum simum) – la sous-espèce encore existante la plus proche de celle éteinte. Pour le moment, la réussite du projet est encore loin, mais selon les derniers résultats obtenus par les chercheurs de BioRescue, il semble s’agir de plus qu’une simple hypothèse.

Comment a été créée la première grossesse

Le 24 janvier, les scientifiques à la tête du projet, soutenus par le Ministère fédéral allemand de l’Éducation et de la Recherche, ont en effet annoncé le premier grand succès, à savoir la réussite de la première grossesse de rhinocéros par fécondation in vitro. Plus précisément, les scientifiques ont implanté un embryon de rhinocéros blanc du Sud dans une femelle adulte de la même espèce, réussissant ainsi à démarrer une grossesse avec succès, après 12 tentatives infructueuses.

Bien qu’en novembre 2023, la rhinocéros enceinte, qui avait été appelé Curra, ait été retrouvée morte avant la fin de sa grossesse, l’autopsie a révélé que le passage était dû à uneinfection indépendante de la fécondation. Surtout, il est apparu qu’au moment de la mort de Curra, le foetus était au 70ème jour et était en bonne santé.

Les perspectives pour l’avenir

Il s’agit d’un résultat significatif, car il laisse imaginer qu’il pourrait être possible un jour d’implanter des embryons de rhinocéros blanc du Nord dans des femelles de rhinocéros blanc du Sud, en utilisant ces dernières comme mères porteuses. Afin de sauver de l’extinction la sous-espèce du rhinocéros blanc du Nord, les chercheurs de BioRescue ont créé en laboratoire environ 30 embryons cryoconservés, aujourd’hui disponibles pour être implantés et donner lieu à autant de grossesses. Pour y parvenir, les scientifiques ont utilisé du sperme conservé de rhinocéros blancs du Nord et des ovules prélevés sur la plus jeune des deux femelles encore en vie.

La famille des Rhinocerotidae

Le danger d’extinction concerne en réalité toute la famille des Rhinocerotidae : des cinq sous-espèces qui la composent, trois sont classées comme « en danger critique » (Sumatra, Java et rhinocéros noir), une comme « vulnérable » (rhinocéros unicorn) et seulement une, le rhinocéros blanc du Sud, est encore considérée comme « seulement » « quasi menacée ».

Quant à la sous-espèce du rhinocéros blanc du Nord, le dernier mâle est mort en 2018 et les seules deux femelles encore en vie – se trouvent dans une réserve au Kenya – sont trop âgées pour pouvoir mener une hypothétique grossesse à terme. C’est pourquoi le destin de cette sous-espèce semblait désormais scellé, mais maintenant les choses pourraient suivre un cours nouveau, jusqu’à présent inimaginable.