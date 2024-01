Les jeux Xbox incluront bientôt des contrôles tactiles sur votre téléphone portable

Microsoft teste une nouvelle fonctionnalité qui permet d’utiliser des commandes tactiles lorsque nous utilisons notre téléphone portable ou notre tablette pour contrôler nos Xbox dans nos salons.

Xbox Series S de 1 To.

Microsoft fait du bon travail avec Xbox, bien que la situation de leurs ventes en Europe indique le contraire. Il est vrai que les chiffres sont impartiaux et qu’il est impossible de les discuter (tout comme le Vieux Monde est un territoire traditionnellement conquis par Sony), mais au moins la grande M continue de penser aux utilisateurs de Game Pass et propose toujours des titres très attrayants sur son service d’abonnement.

Une des fonctionnalités les plus attrayantes de Xbox est de pouvoir jouer à vos jeux préférés en utilisant un téléphone portable ou une tablette via le réseau sans fil. Jusqu’à présent, il fallait appairer une manette via Bluetooth ou utiliser une solution comme le Razer Kishi, mais selon ce que nous rapporte The Verge, il est désormais possible d’utiliser le cloud gaming avec des commandes tactiles sur un téléphone portable ou une tablette.

Elles sont déjà disponibles sur iOS et Android… dans les versions bêta de l’application

Dans les versions bêta de l’application Xbox pour iOS et Android, cette nouvelle fonctionnalité peut déjà être testée, bien que Microsoft ne la considère pas encore suffisamment mûre pour quitter la phase de test. Cependant, ces commandes sont déjà présentes depuis un certain temps dans Microsoft Cloud Gaming, où environ 20% des utilisateurs les utilisent exclusivement selon le média.

Ces commandes permettraient de naviguer dans l’interface de la console et de jouer à des jeux, avec la disposition des boutons placée sur l’interface à l’écran du téléphone ou de la tablette. Et nous insistons, cela mettrait fin à la nécessité de jouer avec une manette appairée via Bluetooth à l’appareil.

Ceux qui ont pu tester les commandes tactiles dans l’application Xbox affirment qu’elles sont étonnamment bonnes. Il est toujours préférable d’utiliser une manette dédiée pour jouer, mais cela n’empêche pas d’offrir une expérience suffisamment satisfaisante à quiconque peut s’y adapter.