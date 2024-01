Que faire si l’on se trouve face à un lion : les conseils des experts en safari

Un lion en Namibie. Crédit : Kevin Pluck/Wikipedia

Rencontrer un lion, même après la récente évasion d’un individu du cirque à Ladispoli, semble presque une circonstance non liée uniquement aux safaris. Mais ce sont les experts de ce type d’excursions et en particulier ceux qui s’occupent des voyages dans la nature sauvage d’Afrique, qui donnent quelques précieux conseils sur ce qu’il faut faire en cas de rencontre avec un lion. S’éloigner lentement et maintenir le contact visuel sont parmi les principaux comportements à adopter, mais d’autres recommandations peuvent être fondamentales pour éviter les situations dangereuses. En particulier, lorsque le risque de se retrouver face à des lions africains est présent, pleinement capables d’attaquer, de tuer et même de manger des êtres humains : on estime que près de 250 personnes meurent chaque année à cause d’attaques de lions.

Que faire si on se retrouve face à un lion (ou à un groupe entier)

La taille et les muscles des lions, combinés à des morsures puissantes et des griffes tranchantes, peuvent être mortels pour les êtres humains. Une étude publiée dans PLOS Biology, qui a examiné les attaques de grands carnivores dans le monde entier, a en effet mis en évidence que « les grands félins, comme les tigres et les lions, ont provoqué plus de passage en général, avec 65 % des attaques mortelles », dont la plupart concernent des adultes (88 %) vivant souvent dans des zones très rurales, près de parcs nationaux ou de réserves de chasse. « Ce sont des personnes qui vont de leur village à la rivière pour prendre de l’eau et rencontrent des lions ou des éléphants, ou tout autre animal potentiellement dangereux », a déclaré Andre Van Kets, co-fondateur et directeur de Discover Africa, lors d’une interview avec CNN travel, soulignant que les accidents impliquant des touristes et des amateurs de safaris sont rares.

Cependant, rares n’indique pas que cela n’arrive jamais. C’est pourquoi Van Kets, le vice-président de la science et de la conservation des espèces de l’African Wildlife Foundation (AWF) Philip Muruthi et le co-fondateur de Discover Africa Safaris, Steve Conradie, ont décidé de rassembler tous les conseils sur la façon d’organiser un safari sûr et, surtout, sur la façon de se comporter en face d’un lion.

Les safaris sûrs commencent à la maison : avant de partir en safari, il est important de savoir où l’on va et quelles espèces on rencontrera. « Si c’est la première fois, choisissez un opérateur expérimenté – dit Muruthi – Cela peut être plus cher, mais s’adresser à une société ayant une bonne réputation évite de nombreux problèmes ».

Ne vous mettez pas en danger. La meilleure façon de rester à l’écart des dangers est de suivre les conseils du guide et de ne pas s’éloigner. Dans de nombreux parcs, il est également interdit de descendre du véhicule utilisé pour l’excursion, à moins qu’il ne s’agisse de safaris spéciaux où il est autorisé de marcher. Dans ce cas, il est bon de savoir que « il est plus dangereux de sortir à pied dans les buissons et les forêts avec une visibilité limitée que dans une plaine ouverte », précise Muruthi. « Acheter une bonne paire de jumelles et un appareil photo aidera à éviter la tentation de s’approcher plus que nécessaire ».

Évitez de vous attirer les foudres des lions. « Les touristes ne devraient jamais entrer avec leur véhicule dans les zones où se trouvent les lions », ajoute l’expert. Lorsque cela se produit, « vous ne regardez pas vraiment les lions ; vous observez leur réaction, risquant de les énerver ».

N’explorez jamais seul : observer les lions, comme toute autre activité de safari, ne doit jamais être fait seul, prévient Van Kets, surtout pour les débutants. Le fait d’être seul nous rend plus vulnérables et, en cas de problème ou d’attaque, il n’y aura personne à qui demander de l’aide.

Ne descendez pas du véhicule. Beaucoup de lions, observe Van Kets, se sont habitués aux véhicules et ont tendance à s’approcher, se rapprochant même des véhicules. Conradie a également observé ce phénomène. « La plupart des lions perçoivent un véhicule [ou] comme un objet » observe l’expert, qui recommande de « ne jamais sortir le bras du véhicule » et bien sûr de ne pas descendre ou ouvrir les portières.

Évitez les heures de pointe de la chasse : les chances de rencontrer un lion ou une troupe de lions sont plus grandes pendant leurs heures de chasse, dit Muruthi. « Même si on doit toujours faire preuve d’une attention particulière, ces heures augmentent les chances de rencontrer des lions à la recherche de proies. Rappelez-vous également que les lions ont une vision bien meilleure que les humains ».

Soyez très attentifs pendant les périodes de migration des proies. « Si on se trouve en Afrique de l’Est pour admirer le spectacle d’énormes troupeaux de gnous, de zèbres et d’autres animaux en migration, il est bon de savoir que cette même période est un moment de fête pour les lions et autres prédateurs », souligne Muruthi.

Ne plaisantez pas avec les lions en train de s’accoupler ou avec leurs portées : les lions mâles peuvent devenir très agressifs pendant l’accouplement. La cour peut être fascinante, mais s’en approcher est très dangereux. Faites également attention à ne pas intervenir entre une lionne et ses petits. « La lionne est aussi protectrice qu’une mère ours : ne vous mettez pas entre elle et ses petits ».

Quels sont les signes à surveiller

Kets, Conradie et Muruthi ont également précisé quels sont les signes indiquant que la présence humaine dérange ou effraie les lions. Ceux-ci comprennent des grognements bas, un contact visuel de la part d’un lion et des comportements défensifs : « C’est presque comme si l’animal se préparait à attaquer, montrant une queue dressée et ondulante », dit Van Kets. En général, ce comportement doit être compris « comme un signal d’avertissement. Il ne faut pas l’interpréter comme ‘j’ai faim et je veux te manger’, mais plutôt comme ‘tu viens sur mon territoire’, je t’ai vu et je te donne la possibilité d’en sortir. »

Dans ce cas, la pire idée est de tourner le dos et de fuir. Tout d’abord, parce que les lions sont beaucoup plus rapides que les humains, il y a donc de bonnes chances d’être attrapé avant d’arriver dans un endroit sûr. Et ensuite, parce que fuir indique au lion que nous sommes effrayés et que nous sommes maintenant une proie potentielle, transformant ce qui aurait pu être un simple avertissement en une véritable attaque.

La chose à faire, selon tous les experts, est de garder sa position, aussi effrayant que cela puisse être, sans se démener ni bouger les bras. Dans le cas où nous serions pratiquement face à un lion, conclut Muruthi, éloignons-nous très lentement, en maintenant le contact visuel avec l’animal, jusqu’à ce que nous ayons atteint un endroit sûr ou que le lion ait perdu tout intérêt.