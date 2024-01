Les billets d’avion seront plus chers en 2024 : combien augmenteront les prix des vols

Les premiers mois de l’année enregistreront une augmentation de 20% par communiqué à 2023. Le coût est toujours influencé par l’inflation, le prix du carburant et la demande. Un modèle économique qui a permis d’acheter des vols à des prix dérisoires a également influencé les hausses de prix.

L’ère du vol pour Paris à 13 euros est terminée. Après la pandémie, en 2022, les tarifs ont augmenté, la tendance s’est poursuivie en 2023 et cette année encore, il sera difficile d’économiser sur un billet d’avion. En effet, les prix augmenteront de 20% au cours des premiers mois de 2024, par communiqué à l’année précédente. Déjà en 2023, on avait enregistré une augmentation de 32% des vols intra-européens. En réalité, pour les voyages nationaux, le tarif moyen a été d’environ 55 euros par trajet, le coût moyen pour les voyages internationaux de 80 euros. L’analyse préliminaire du Corriere della Sera montre cependant qu’entre janvier et mars 2024, il y aura une augmentation de plus de 30% par communiqué aux trois premiers mois de l’année dernière. En revanche, en avril, les prix augmenteront de 20% par communiqué à 2023, en mai, ils augmenteront de 10%.

2023 a été une année difficile, les données fournies par Eurostat ont en effet montré que l’Italie, ainsi que la Grèce, a enregistré la plus forte hausse des tarifs aériens en Europe. En décembre, de nombreux Italiens n’ont pas pu rentrer dans leur région d’origine pour les vacances en raison des prix de plus en plus élevés. Les vols vers la Sardaigne et la Sicile ont été particulièrement coûteux. Certaines liaisons ont dépassé les 500 euros par passager en classe économique. « Derrière les prix élevés, il y a plusieurs facteurs. Certainement l’inflation, puis le coût de l’énergie et aussi la question géopolitique. La guerre en Ukraine affecte les prix des billets d’avion », a expliqué Pierluigi Di Palma, président de l’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) à Netcost-security.fr. Mais pas seulement.

La hausse des billets d’avion

Comme toujours, la loi de l’offre et de la demande influence également le prix. Le prix ne change pas au hasard, les variations sont le produit d’un algorithme utilisé par les compagnies aériennes pour maximiser leurs profits. Le coût varie en fonction de la demande. « Il est clair que si de nombreuses personnes font une demande à une période donnée, le coût augmente, cela a toujours été le cas », explique Di Palma. « Cela devient un problème lorsque les prix des derniers billets augmentent de manière disproportionnée, calculés par un algorithme qui détermine le coût uniquement en fonction de la demande. Ainsi, un vol qui coûtait 150 euros la veille passe à 500 euros », explique Di Palma.

Plusieurs facteurs ont influencé le prix des vols. En tête, l’inflation, mais pas seulement, il y a aussi l’augmentation du carburant. Le PDG d’EasyJet a expliqué qu’en 2023, le tarif moyen avait augmenté de 31% en raison de l’augmentation de 71% du prix du pétrole. Les sanctions contre le gaz et le pétrole russes ont en effet affecté la hausse des prix.

Nouveaux modèles économiques pour contrer l’augmentation des prix

Le prix élevé des vols est également dû à un modèle économique qui a permis pendant des années d’acheter des billets d’avion à des prix très bas. Les compagnies low-cost ont maintenant grandi, « Ryanair a plus de 400 avions et la dynamique de l’arrivée et du départ où je peux atterrir dans un aéroport ne fonctionne plus », a expliqué Michael O’Leary, PDG de l’entreprise, dès août 2022. Les offres à 10 euros ne sont plus viables. Il sera très probablement nécessaire d’imaginer de nouveaux modèles économiques pour contrer l’augmentation des prix.