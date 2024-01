Comment utiliser Circle pour rechercher sur Galaxy S24 et Pixel 8 Series

Avec la sortie de la série Galaxy S24, l’une des fonctionnalités les plus remarquables de la gamme est l’ensemble d’outils Galaxy AI. Il s’agit d’un ensemble d’outils d’intelligence artificielle qui vous aident à accomplir votre travail plus rapidement. Bien qu’il existe de nombreux outils disponibles, il y a un outil en particulier qui se distingue le plus – Circle to Search.

Alors, qu’est-ce que Circle to Search? Eh bien, c’est un tout nouvel outil de Google qui vous permet de rechercher facilement n’importe quoi sur votre smartphone, peu importe l’écran sur lequel vous vous trouvez. On pourrait dire que c’est une version améliorée ou plus intelligente de l’application Google Lens déjà existante.

Cette fonctionnalité est actuellement disponible pour la série Galaxy S24, mais devrait bientôt être disponible pour les duos de Google Pixel 8 et d’autres smartphones Android haut de gamme au cours de la deuxième moitié de l’année.

Si la fonctionnalité Circle to Search vous intéresse et que vous vous demandez comment l’utiliser sur votre appareil Galaxy S24, vous êtes au bon endroit.

Comment utiliser Circle to Search sur le Galaxy S24

Pour ce guide, je vais utiliser le Galaxy S24 Ultra pour vous montrer comment utiliser la fonctionnalité Circle to Search. Les étapes fonctionneront également pour les modèles Galaxy S24 et S24+.

Tout d’abord, ouvrez la vidéo ou l’image pour laquelle vous souhaitez obtenir plus d’informations. Désormais, appuyez sur le bouton d’accueil de votre appareil Galaxy S24. Si vous avez la barre de navigation à trois boutons, appuyez longuement sur le bouton du milieu. Mais si vous avez la barre de gestes, appuyez simplement longuement au milieu de la barre de gestes. Désormais, l’écran Google To Search apparaîtra en superposition sur votre écran. Utilisez simplement le stylet S ou votre doigt pour dessiner un cercle autour de l’objet. Une fenêtre contextuelle apparaîtra en bas et vous pourrez maintenant naviguer et obtenir plus d’informations sur l’objet.

C’est ainsi que vous pouvez utiliser la fonctionnalité Circle to Search sur votre appareil Samsung Galaxy S24.

Google Lens vs Circle To Search

Lorsque vous regardez ce que fait Circle to Search, vous pourriez dire, et bien, pourquoi voudriez-vous l’utiliser? Google Lens ne fait-il pas la même tâche? Bien sûr, les deux services font la même tâche, mais si vous y regardez de plus près, il y a une différence.

Alors que les deux services vous permettent d’utiliser l’appareil photo pour rechercher plus de détails sur l’objet, Circle to Search vous permet de le faire à partir de n’importe quel écran, alors qu’avec Google Lens, vous devriez d’abord lancer l’application.

De plus, avec Google Lens, si vous souhaitez obtenir des informations sur un produit à partir d’une vidéo, vous devrez d’abord prendre une capture d’écran de la vidéo, puis la télécharger sur Google Lens. Circle to Search fait tout cela sans que vous ayez à prendre de captures d’écran. Donc oui, Circle to Search est une fonctionnalité beaucoup plus utile par rapport à Google Lens à tous points de vue.

Circle to Search pour d’autres smartphones Galaxy

Samsung a déclaré que l’IA Galaxy et ses outils seront également disponibles pour tous ses lancements phares à partir de 2023. Voici la liste complète des appareils qui bénéficieront de cette fonctionnalité.

Pensées finales

Cela conclut le guide sur la manière dont vous pouvez utiliser la fonctionnalité Circle to Search sur vos appareils Galaxy S24. Oui, la fonctionnalité sera bientôt disponible sur d’autres smartphones et tablettes Galaxy à partir de 2023 au cours de la deuxième moitié de 2024.

Cela étant dit, allez-vous utiliser la fonctionnalité Circle to Search? Partagez vos réflexions sur nos réseaux sociaux.

