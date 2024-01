Qu’est-ce que les enzymes pancréatiques et à quoi servent les médicaments dont Fedez a besoin

Les enzymes pancréatiques sont des médicaments à base de pancrélipase (amylase, lipase et protéase), utilisés lorsque le pancréas n’est plus capable de produire les enzymes nécessaires à la digestion des aliments. En Italie, où le seul médicament autorisé est le Creon (Viatris), ils sont introuvables en pharmacie en raison de problèmes de production et de forte demande.

Fedez, 34 ans, a dénoncé le manque d’enzymes pancréatiques, les médicaments pris par ceux qui, comme lui, ont été opérés pour un cancer du pancréas, mais aussi par ceux qui ont eu d’autres tumeurs gastriques ou des maladies qui endommagent le pancréas. « Ils sont nécessaires pour pouvoir manger et assimiler la nourriture », explique le rappeur sur Instagram.

En Italie, il y a une pénurie de médicaments à base d’enzymes pancréatiques, ces médicaments contiennent de la pancrélipase (lipase, amylase et protéase) et sont utilisés pour traiter l’insuffisance pancréatique causée par l’incapacité du pancréas à produire et/ou sécréter les enzymes nécessaires à la digestion des aliments. Fedez a lancé l’alerte car lui-même et d’autres personnes prennent ces médicaments quotidiennement après avoir subi une opération pour un cancer du pancréas ou d’autres problèmes au pancréas. Les enzymes pancréatiques sont en effet des médicaments essentiels à la vie quotidienne qui doivent être pris après chaque repas et servent à « pouvoir manger et assimiler la nourriture », explique le rappeur qui a dénoncé la pénurie de ces médicaments dans certaines stories sur Instagram.

« Depuis un mois, il semble qu’ils soient introuvables », dit Fedez, qui a déclaré en avoir une petite réserve à la maison mais qui est en train de s’épuiser, et comme de nombreuses autres personnes, il ne parvient plus à trouver ce médicament en pharmacie. Un problème déjà connu de l’Agence italienne des médicaments (AIFA) et confirmé par le ministère de la Santé, dû à la forte demande et aux problèmes d’approvisionnement de Viatris, l’entreprise qui produit le seul médicament à base d’enzymes (Creon) autorisé en Italie.

Les enzymes pancréatiques appartiennent à la catégorie des enzymes pancréatiques, des médicaments à base de pancrélipase, un mélange d’enzymes (lipase, amylase et protéase) normalement produits par le pancréas et nécessaires à la transformation des aliments en constituants pouvant être absorbés et assimilés par l’organisme.

Ces enzymes, obtenues à partir de tissus pancréatiques dérivés de porcs destinés à la consommation humaine, jouent un rôle essentiel dans la transformation du chyme, le produit de la dernière phase de la digestion gastrique, en chyme, constitué de petites molécules qui sont absorbées dans l’intestin. Plus précisément, les lipases hydrolysent les graisses, les amylases digèrent les glucides et les protéases décomposent les protéines, permettant la libération de substances simples qui peuvent être absorbées par les parois intestinales.

Les patients qui ont besoin de prendre des enzymes pancréatiques sont ceux qui ont eu, par exemple, un cancer du pancréas, comme Fedez, et plus généralement lorsque le pancréas n’est plus capable de produire les enzymes nécessaires à la digestion des aliments.

En effet, les enzymes pancréatiques sont prises pour traiter l’insuffisance pancréatique exocrine (IPE), une condition qui se produit lorsque le pancréas ne fonctionne pas correctement, et donc la production normale et/ou la sécrétion d’enzymes pancréatiques sont insuffisantes. L’insuffisance pancréatique exocrine est le résultat d’une lésion pancréatique, qui peut être due à différentes raisons, notamment le cancer du pancréas, d’autres types de tumeurs gastriques, la présence de maladies génétiques comme la fibrose kystique et la pancréatite aiguë.

Les médicaments à base d’enzymes pancréatiques (pancrélipase) sont pris par voie orale, de préférence pendant ou immédiatement après chaque repas ou collation, selon des doses adaptées à la gravité de l’insuffisance pancréatique. Ils se présentent sous forme de capsules rigides contenant des microsphères avec un revêtement gastro-protecteur qui se dissolve dans le duodénum, garantissant la disponibilité d’enzymes actives pour la digestion des aliments.

Les capsules doivent être avalées entières avec une quantité suffisante d’eau, ou elles peuvent être soigneusement ouvertes en ajoutant les microsphères à des liquides ou des aliments ayant un pH inférieur à 5,5 et ne nécessitant pas de mastication. La rupture ou la mastication des minuscules microsphères, ainsi que leur ajout à des aliments ayant un pH supérieur à 5,5, peut en effet détruire la membrane gastro-protectrice qui recouvre les minuscules microsphères, entraînant une libération précoce des enzymes dans la cavité buccale, une réduction de l’efficacité du médicament et une possible irritation des muqueuses.

En Italie, le seul médicament à base d’enzymes pancréatiques autorisé par l’AIFA est le Creon, produit par l’entreprise pharmaceutique Viatris. Sa pénurie, selon Viatris elle-même, est due à « la forte demande mondiale », un problème connu depuis des mois par l’AIFA, qui avait déjà inscrit le médicament sur la « Liste des médicaments temporairement indisponibles » en Italie dans une note d’octobre dernier, comme l’a confirmé une note du ministère de la Santé publiée à la suite de la dénonciation de Fedez.

« L’unique entreprise productrice (Viatris Italia srl) a signalé l’impossibilité de répondre à la demande en raison d’une demande excessive », a expliqué le ministère, rappelant que, comme pour d’autres médicaments en pénurie, les procédures nécessaires sont mises en place pour garantir à chaque patient la continuité du traitement.

Si, comme dans ce cas, le médicament ne peut pas être remplacé car il n’y a pas d’équivalents sur le marché, l’AIFA « autorise les établissements de santé à importer un médicament analogue autorisé à l’étranger » dans le cas où ils constatent des interruptions d’approvisionnement. De plus, le ministère rappelle que les pharmacies qui ne parviendraient pas à se procurer le produit par les voies de distribution habituelles peuvent passer une commande directe auprès du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du médicament via un service client adapté.

Le problème de la pénurie de Creon, qui selon l’AIFA devrait probablement durer jusqu’au 31/12/2025, tout comme celui de nombreux autres médicaments « introuvables », n’est pas nouveau pour de nombreux patients. Il suffit de penser qu’en Italie, actuellement, près de 2 500 produits connaissent des pénuries, même si dans de nombreux cas, des médicaments alternatifs et équivalents sont disponibles. Parmi les médicaments introuvables, on trouve, entre autres, des antiviraux, des antibiotiques, des anticoagulants, des produits pour les maladies respiratoires et des vaccins.