Elle a 94 ans et refuse de recourir à des doublures d’action, voici Juin Squibb, l’héroïne de Thelma.

Tom Cruise serait fier

Juin Squibb et Richard Roundtree dans Thelma

Aujourd’hui, finit le Festival de Sundance, le plus grand festival de cinéma indépendant du monde, et entre les annonces, comme celles de Pedro Pascal et son nouveau film violent, Kristen Stewart qui cherche du financement, et la réunion dans un nouveau projet de Ryan Coogler et de Michael B. Jordan, nous sommes également tombés sur cette belle et incroyable histoire, d’autant plus si l’on considère que son protagoniste a 94 ans.

Nous parlons de Juin Squibb, l’actrice principale de Thelma, un film qui a été projeté précisément lors de la journée inaugurale du festival et qui compte également parmi ses acteurs le récemment disparu Richard Roundtree, que beaucoup connaissaient en tant que Shaft original.

« Malgré mes 94 ans, je ne me suis jamais considérée comme vieille », commence à dire à Variety une actrice qui a sept décennies de carrière et qui est apparue dans des films tels que Monsieur Schmidt, avec Jack Nicholson. Dans Thelma, écrit et réalisé par Josh Margolin, elle interprète une femme qui a été victime d’une escroquerie téléphonique et décide de partir seule à la recherche et à la poursuite de son escroc, ce qui est presque arrivé à la grand-mère du réalisateur, qui souligne également que « Tom Cruise sauter d’un avion est aussi dangereux que ma grand-mère monter sur un lit« , et insiste sur le fait qu’elle « voulait traiter la mission de Thelma avec la même sincérité et l’importance que vous donneriez à Ethan Hunt faisant le tour du monde pour traquer les méchants ». C’est pourquoi Squibb a pris ce rôle très au sérieux.

Les scènes d' »action »

En réalité, dans l’une des scènes, Thelma vole un fauteuil roulant électrique, ce qui se termine par une confrontation dans un couloir, presque un duel médiéval, et bien sûr, l’équipe « ne s’attendait pas à ce qu’elle fasse le travail avec le fauteuil », dit Squibb. « Ils étaient si inquiets pour moi, ils pensaient que j’allais me tuer. Ils m’ont dit, ‘Touche juste son skate’, et je me suis dit, ‘Oh, bon sang’, et je suis entrée en collision avec lui« .

« À un moment donné, la façon dont les personnes te traitent change« , poursuit Squibb. « Ils veulent prendre soin de toi, ce qui est charmant, et parfois je les laisse simplement prendre soin de moi. Mais d’autres fois, tu penses, ‘Je peux faire ça et ça va bien’. Ils veulent t’offrir un bras ou une main. Alors tu le prends : tu prends un bras, tu prends une main. Mais je reste indépendante et capable de vivre ma propre vie ».