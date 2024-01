Astéroïde explosé dans le ciel de Berlin : récupération des possibles fragments

Des chercheurs du Museum für Naturkunde Berlin et d’autres instituts allemands ont récupéré les probables météorites de l’astéroïde 2024 BX1, qui a explosé dans le ciel de Berlin entre le 21 et le 21 janvier. Pourquoi ces fragments spatiaux sont-ils si précieux.

Crédit: Cevin Dettlaff / Museum für Naturkunde Berlin

La nuit du dimanche 21 au lundi 22 janvier 2024, un petit astéroïde s’est écrasé dans l’atmosphère terrestre dans le ciel de l’Allemagne, créant une spectaculaire boule de feu qui était clairement visible au-dessus de Berlin. Depuis l’impact de ce corps céleste, classifié sous le nom de 2024 BX1 par le Centre des planètes mineures, la recherche frénétique de météorites, c’est-à-dire de fragments de l’astéroïde arrivés à la surface de la Terre et ayant survécu à l’ablation, a commencé. L’ablation est le processus qui crée les météores, couramment appelés « étoiles filantes », et qui détruit les véhicules spatiaux lorsqu’ils rentrent dans l’atmosphère terrestre en raison du frottement intense avec l’air. Moins d’une semaine après l’événement, les chercheurs pensent avoir mis la main sur de précieux fragments de la pierre spatiale.

Crédit: Cevin Dettlaff / Museum für Naturkunde Berlin

Les chercheurs du Museum für Naturkunde Berlin, en collaboration avec des collègues de la Freie Universität Berlin et du Centre aérospatial allemand, ont annoncé la découverte possible de météorites de l’astéroïde 2024 BX1. Le 26 janvier, ils ont partagé des photos les montrant en train de sourire en tenant un petit fragment, soigneusement protégé par du papier d’aluminium (il ne faut jamais toucher ces pièces à mains nues). La position exacte où ces fragments ont été trouvés n’a pas été spécifiée, mais selon les calculs des trajectoires, on estimait qu’ils seraient tombés à l’ouest de Berlin, dans la région de l’Havelland, et c’est là que les scientifiques ont récupéré les restes probables de 2024 BX1.

Crédit: Cevin Dettlaff / Museum für Naturkunde Berlin

Ces objets sont extrêmement précieux pour les astronomes, car ils peuvent fournir des informations cruciales sur l’origine et l’évolution du système solaire. Les chondrites et autres météorites ont en effet le même âge que notre système, plus de 4,5 milliards d’années. Malheureusement, ce sont des découvertes qui sont souvent faites bien après l’impact avec l’atmosphère terrestre, ce qui entraîne une contamination inévitable avec des éléments terrestres. Plus elles sont récupérées rapidement, comme dans ce cas, plus elles sont « pures ». Cependant, même si elles sont précieuses, elles ne peuvent en aucun cas rivaliser avec la poussière et les roches spatiales rapportées sur Terre en septembre 2023 par la sonde de la NASA, OSIRIS-Rex, après les avoir récupérées de l’astéroïde Bennu à des millions de kilomètres de la Terre, sans contamination. Ces jours-ci, après des mois de « bataille » et la création d’outils adaptés, les ingénieurs de la NASA ont réussi à ouvrir le conteneur de la sonde (appelé Tag-and-Go Sample Acquisition Mechanism ou TAGSAM) où se trouvait la majeure partie des échantillons, qui était hermétiquement scellé à deux endroits (sur un total de 35).

Le moment de l’impact

L’impact du petit astéroïde 2024 BX1, d’un diamètre estimé à environ 1 mètre et donc considéré comme inoffensif, est intéressant non seulement pour la découverte de ses restes. En réalité, il s’agit du huitième astéroïde intercepté avant que l’impact avec la Terre ne soit certain. Le premier à l’avoir repéré, trois heures avant la collision avec l’atmosphère terrestre, a été le Dr Krisztián Sárneczky, astronome à la station Piszkéstető de l’Observatoire Konkoly de Budapest (Hongrie). Après avoir activé tous les systèmes robotisés et alerté ses collègues pour surveiller la pierre spatiale, il est devenu absolument certain, 95 minutes avant l’impact, qu’elle se crasherait sur la surface de la Terre. Ces procédures sont très importantes et pourraient fournir à l’avenir un préavis suffisant en cas d’impact d’un astéroïde de taille significative susceptible de causer des dommages. Les systèmes de défense planétaire visent à intercepter les astéroïdes ou les comètes bien avant un impact potentiel, ce qui permet de planifier des contre-mesures pour les dévier ou les détruire.