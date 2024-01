Comment Batman et Harry Potter ont sauvé Gary Oldman de la faillite

Il faudrait lui ériger un autel à Sirius Black et à James Gordon

Gary Oldman interprète Sirius Black dans la saga « Harry Potter »

Si tu as vu JFK (1991), Dracula de Bram Stoker (1992) ou Le cinquième élément (1997), tu connaîtras Gary Oldman jusqu’à l’écœurement. Même si peu de gens réalisaient que c’était lui, vu sa transformation spectaculaire, nous avons également pu le voir incarner le président Truman dans la très nommée Oppenheimer (2023), bien que le personnage politique qui lui vaudrait l’Oscar du meilleur acteur serait Winston Churchill dans Les heures sombres (2017).

Si après tout cela, tu ne vois toujours pas qui est Gary Oldman, nous te donnerons deux indices infaillibles : il apparaît dans Harry Potter et Batman. Dans ce dernier, Oldman joue le rôle de James Gordon, commissaire du département de police de Gotham City dans la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan, composée des films Batman Begins (2005), The Dark Knight (2008) et The Dark Knight Rises (2012).

Dans la création magique de J.K. Rowling, le Britannique apparaît pour la première fois dans Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban (2004), où il incarne le personnage de Sirius Black, un sorcier de sang pur et parrain du protagoniste. Et même s’il reprendrait ensuite son rôle dans le quatrième, le cinquième et le huitième volet de la saga, Gary Oldman estime que son travail dans Harry Potter était « médiocre ».

Gary Oldman avoue avoir gagné beaucoup d’argent pour très peu de travail

Cependant, l’acteur est extrêmement reconnaissant de sa participation aux deux franchises, comme il l’a expliqué en décembre dernier dans l’émission The Drew Barrymore Show, animée par la célèbre actrice américaine. Nous te laissons ci-dessous un bref extrait de l’entretien, que tu peux lire en espagnol en activant les sous-titres en bas de l’écran :

Gary Oldman explique qu’à une certaine époque, de nombreuses productions de l’industrie commençaient à être tournées à Budapest, Prague, Vancouver et en Australie pour des raisons fiscales, obligeant ainsi les acteurs à voyager constamment. Une situation difficile pour un père célibataire avec quatre enfants à charge, mais il a eu la liberté de refuser de nombreux rôles grâce à Harry Potter et Batman, car il a gagné beaucoup d’argent pour très peu de travail.

À titre anecdotique, il raconte que pour le premier film Batman, Batman Begins (2005), il a dû faire 27 allers-retours entre Londres et Los Angeles, où il vivait avec ses enfants. Habituellement, il restait au maximum quelques jours dans la capitale anglaise, puis retournait aux États-Unis, et ainsi de suite, parfois en volant simplement pour une séance photo.