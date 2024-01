Où regarder Les Maîtres de l’air, la nouvelle série de Spielberg et Tom Hanks diffusée aujourd’hui

Voici comment les hommes du Bombardier Group 100 dépensaient leur argent

Aujourd’hui, le 26 janvier 2024, la nouvelle série des producteurs Steven Spielberg, Tom Hanks et Gary Goetzman a enfin été diffusée, les mêmes responsables de deux des meilleures séries de guerre jamais produites, Frères d’armes et The Pacific, toutes deux disponibles jusqu’à récemment en exclusivité sur HBO Max mais que nous pouvons également apprécier sur Netflix depuis un certain temps grâce à un accord entre les propriétaires de la plateforme de streaming et Warner Bros. Discovery.

Nous parlons de Les maîtres de l’air, une série basée sur le livre du même nom de Donald L. Miller et écrite par John Orloff. Les maîtres de l’air suivent les hommes du Bombardier Group 100 (« Ciel ensanglanté ») alors qu’ils effectuent des bombardements dangereux sur l’Allemagne nazie et luttent contre les conditions glaciales, le manque d’oxygène et la pure terreur du combat à 25 000 pieds dans les airs.

Vous pouvez maintenant regarder les cinq premières minutes en anglais, et dès maintenant et en exclusivité sur Apple TV+, vous pouvez regarder les trois premiers épisodes. Un nouvel épisode sera diffusé chaque vendredi jusqu’à ce que les huit épisodes de cette première saison soient complets.

Représenter le prix psychologique et émotionnel payé par ces jeunes hommes alors qu’ils contribuaient à détruire l’horreur du Troisième Reich d’Hitler est au cœur des Maîtres de l’air. Certains ont été abattus et capturés ; d’autres ont été blessés ou ont perdu la vie. Et certains ont eu la chance de rentrer chez eux. Quelle que soit leur destinée, ils ont tous payé leur tribut particulier.

La série est dotée d’un casting d’exception mené par Austin Butler, nominé aux Oscars, ainsi que par Callum Turner, Anthony Boyle et Nate Mann, rejoignant Raff Law, également nominé aux Oscars Barry Keoghan, Josiah Cross, Branden Cook et Ncuti Gatwa.

Comment regarder Apple TV+ gratuitement

Apple TV+ peut être visionné gratuitement, ou du moins sans frais supplémentaires, de deux manières différentes normalement, bien que à certains moments d’autres promotions soient disponibles nous offrant quelques jours voire même plusieurs mois de visionnage sans débourser un seul euro. Cependant, les moyens les plus courants pour profiter de ce service de streaming sont les suivants :

Essai gratuit de sept jours : Pour les nouveaux abonnés. Tous les nouveaux abonnés à Apple TV+ bénéficient d’une période d’essai gratuite de sept jours. À la fin, le coût de l’abonnement mensuel est de 9,99 euros.

: Pour les nouveaux abonnés. Tous les nouveaux abonnés à Apple TV+ bénéficient d’une période d’essai gratuite de sept jours. À la fin, le coût de l’abonnement mensuel est de 9,99 euros. Acheter un nouvel appareil Apple : De cette manière, nous pourrons regarder Apple TV+ gratuitement pendant une période de trois mois.

De plus, Apple TV+ est inclus dans Apple One, qui regroupe jusqu’à quatre autres services d’Apple dans un seul abonnement mensuel.