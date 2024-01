Mars: l’hélicoptère Ingenuity tombe en panne après 72 vols. Une photographie révèle des dommages sur…

La NASA a confirmé les pires prédictions : l’hélicoptère Ingenuity a subi des dommages sur l’une de ses pales lors de son dernier vol et ne peut plus voler. La mission, qui aurait dû durer 30 jours martiens, a duré près de mille. Et au lieu des cinq vols prévus, l’hélicoptère en a effectué 72. Que va-t-il advenir de cette sonde martienne maintenant ?

Ingenuity a effectué son dernier vol sur Mars

L’alarme a retenti le 18 janvier, lorsque le rover Perseverance a perdu le contact avec Ingenuity en plein vol. La NASA a demandé au robot de 3 milliards de dollars d’orienter son attention pour détecter un signal du petit hélicoptère, qui a fini par apparaître.

Bien que Ingenuity reste debout et en contact avec les contrôleurs de la NASA via le rover Perseverance, les images qu’il a enregistrées montrent qu’au moins l’une de ses pales a été endommagée lors de l’atterrissage du vol 72.

Le vol précédent s’était déjà terminé par un atterrissage d’urgence, alors l’équipe a demandé à Ingenuity d’effectuer un petit vol vertical pour vérifier ses systèmes. Les données montrent que l’hélicoptère a atteint une altitude de 12 mètres et est resté en suspension pendant 4,5 secondes avant de commencer sa descente, comme prévu.

Ingenuity a perdu contact avec Perseverance alors qu’il se trouvait à moins d’un mètre de la surface. La NASA enquête encore sur ce qui s’est exactement passé, mais a confirmé que l’hélicoptère ne volera plus.

La NASA lui attribue le pouvoir de décision

Le plus avancé des hélicoptères martiens a reçu plusieurs mises à jour logicielles au cours de sa mission inattendue et longue sur Mars. Fin 2022, la NASA lui a donné le pouvoir de choisir de manière autonome les sites d’atterrissage afin de pouvoir voler sur des terrains accidentés, comme ce fut le cas lors des vols récents.

La NASA pense que le terrain relativement plat et monotone à l’emplacement de l’hélicoptère a été un défi pour le système de navigation lors du vol 72, entraînant un atterrissage douloureux.

Ingenuity est arrivé sur Mars attaché au ventre du rover Perseveance le 18 février 2021, exactement trois ans avant son dernier vol.

L’hélicoptère a effectué son vol inaugural le 19 avril 2021, démontrant qu’il était possible de voler dans l’atmosphère ténue de Mars avec deux puissants rotors tournant à 2400 tr/min.

La NASA a révélé alors qu’Ingenuity transportait à bord un morceau de tissu du tout premier avion, le Flyer des frères Wright.

Construit au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, Ingenuity a résisté à plusieurs adversités, dont quelques tempêtes de poussière et un hiver martien glacial. L’hélicoptère a appris à secouer la poussière et, bien qu’il ait été conçu pour fonctionner au printemps, il a également survécu au froid.

Ingenuity, qui mesure un mètre et demi de hauteur et pèse 1,8 kg, a volé pendant un total de 129 minutes et parcouru une distance de 17 kilomètres. Son record d’altitude est de 24 mètres et son record de vitesse est de 36 kilomètres par heure.

Le rover Perseverance est trop éloigné pour prendre des photos de son fidèle compagnon dans son dernier site d’atterrissage.

Ce drone s’ajoute donc aux plus de 7 tonnes de débris humains sur Mars.