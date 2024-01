Médicament contre le cancer du poumon chez les non-fumeurs, l’AIFA approuve le Lolartinib : efficacité et effets secondaires

L’AIFA a approuvé l’autorisation de remboursement pour le lorlatinib, un médicament efficace contre une forme de cancer qui touche principalement les non-fumeurs, le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) ALK positif. Il pourra désormais être utilisé également en tant que traitement de première ligne. Voici comment il agit.

En Italie, une avancée significative a été réalisée dans la lutte contre une forme spécifique de cancer du poumon, le non seulement pour soulager les symptômes, mais aussi pour empêcher les récidives et la progression de la maladie. Les inhibiteurs de tyrosine kinase (TKI) tels que le lorlatinib jouent un rôle clé dans le traitement des patients atteints de NSCLC ALK-positif.

Qu’est-ce que le lorlatinib et comment agit-il contre le cancer du poumon (NSCLC)

Le lorlatinib, commercialisé par le géant pharmaceutique Pfizer sous le nom de Lorviqua dans les pays de l’Union européenne (y compris l’Italie) et sous le nom de Lorbrena aux États-Unis, est techniquement un inhibiteur de tyrosine kinase (TKI). Il s’agit d’une classe de médicaments basée sur de petites molécules qui inhibent les enzymes « au cœur de cascades de signaux intracellulaires complexes qui régulent la prolifération, l’adhésion, la migration et la différenciation mobile et qui sont surexprimés dans la plupart des tumeurs solides », souligne l’AIFA dans un document spécialisé. Ils sont également efficaces contre certains cancers du sang et, selon la Fondation GIMEMA, ils sont utilisés avec succès depuis 20 ans contre de nombreuses néoplasies. En termes simples, ces médicaments sont capables de bloquer la croissance des tumeurs et d’induire la mort programmée de la cellule, appelée apoptose.

Le lorlatinib est une poudre de couleur blanche qui est prise sous forme de comprimés oraux (100 ou 25 milligrammes). Parmi les caractéristiques les plus significatives, sa capacité à franchir la barrière hémato-encéphalique, c’est-à-dire le « bouclier » qui empêche les pathogènes, les toxines et autres substances dangereuses d’atteindre le cerveau. Étant donné que le NSCLC ALK-positif, une forme de cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) à un stade avancé, est connu pour déclencher des métastases cérébrales, qui sont présentes chez jusqu’à 40% des patients au moment du diagnostic, un médicament comme le lorlatinib pouvant atteindre le cerveau peut avoir un impact extrêmement significatif sur la qualité de vie des patients. « Ces patients sont plus jeunes que la moyenne, principalement des non-fumeurs et en bonne condition physique, mais avec une forte incidence de métastases cérébrales. Le système nerveux central est un site fréquent de progression de la maladie pour eux ; par conséquent, la prévention des métastases cérébrales pendant le traitement de première ligne joue un rôle fondamental », explique le professeur Silvia Novello, professeur d’oncologie au département d’oncologie de l’université de Turin et présidente de l’association Walce Onlus. Un autre médicament d’AstraZeneca, l’osimertinib, a récemment démontré dans des études qu’il réduisait de 51% le risque de passage lié à une forme de NSCLC (ALK négatif), aidant également à prévenir les métastases cérébrales et dans d’autres sites.

Le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) ALK positif

La néoplasie concernée par cette importante innovation est le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC), plus spécifiquement sa forme à un stade avancé et positive pour la kinase du lymphome anaplasique (ALK), une enzyme/récepteur codé par un gène situé sur le chromosome 2 et étroitement lié au développement du système nerveux. Comme l’explique l’Institut supérieur de la santé (ISS), le cancer du poumon non à petites cellules est le plus courant parmi les néoplasies de l’appareil respiratoire, étant donné qu’il représente 80% des diagnostics. Selon le récent communiqué « Les chiffres du cancer en Italie 2023 », au total, 44 000 cas de cancer du poumon ont été diagnostiqués au cours de l’année écoulée, ce qui en réalité le troisième cancer le plus courant après le cancer du sein (55 900 cas) et le cancer du côlon-rectum (50 500 cas). En raison de cette néoplasie, environ 34 000 personnes meurent chaque année, soit 80 par jour, dans la grande majorité des cas de fumeurs et d’anciens fumeurs, ainsi que de personnes exposées à la fumée secondaire. Comme indiqué, le cancer du poumon NSCLC est le plus fréquemment diagnostiqué.

La forme positive à l’ALK, c’est-à-dire celle concernée par la décision de l’AIFA, représente jusqu’à 7% des cas de cancer du poumon non à petites cellules et concerne principalement des sujets relativement jeunes, de moins de 50 ans. À cet égard, il convient de rappeler qu’au cours des dernières décennies, on a enregistré une augmentation significative des diagnostics de cancer chez les jeunes, comme l’explique l’oncologue Camillo Porta de l’Université « Aldo Moro » de Bari. Le NSCLC positif à l’ALK n’est pas clairement l’un des plus répandus, mais cela ne réduit évidemment pas l’importante décision prise par l’AIFA pour le combattre, officialisée par la publication de la détermination dans la Gazzetta Ufficiale (n° 283/4 décembre 2023). Vous pouvez lire le document complet en cliquant sur le lien suivant.

Les effets secondaires du lorlatinib

Lors d’une conférence de l’Association internationale pour l’étude du cancer du poumon (IASLC) récemment organisée à Yokohama, au Japon, les résultats d’un essai clinique dans lequel le lorlatinib a été généralement bien toléré ont été présentés. « La plupart des événements indésirables ont été légers à modérés et ont été gérés par des réductions ou des retards de dose ou par une thérapie médicale standard », indique un communiqué de l’ASCO. Parmi les effets indésirables les plus courants, on trouve une augmentation du cholestérol et des triglycérides, des douleurs aux nerfs périphériques, de la fatigue, des diarrhées, des douleurs articulaires, de l’œdème et une prise de poids.