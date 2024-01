Comment résoudre les interruptions de lecture de Spotify pendant la transmission audio

Voyez-vous l’erreur « Lecture Spotify en pause lors de la transmission audio » sur Discord lorsque vous écoutez des chansons sur Spotify et parlez à vos amis sur Discord ou toute autre plateforme?

Si c’est le cas, vous n’êtes pas seul, car de nombreux utilisateurs rencontrent le problème où Spotify se met en pause, mais ne vous inquiétez pas car le problème a déjà été traité par la plateforme, et aujourd’hui vous verrez différentes façons de le résoudre.

Pour ceux qui ne le savent pas, le message d’erreur apparaît lorsque la chanson que vous écoutez sur Spotify est transmise par le microphone, car cela va à l’encontre de la politique de Discord, car ils pensent que vous envoyez de l’audio à d’autres utilisateurs qui n’ont pas payé d’abonnement pour écouter des chansons.

Lisez la suite pour découvrir les différentes façons de résoudre ce problème.

Réparer la lecture Spotify en pause lors de la transmission audio

Modifier le mode d’entrée

La première chose que vous devez essayer lorsque vous voyez des erreurs de lecture Spotify en pause lors de la transmission audio sur Discord est de changer le mode d’entrée en Appuyez pour parler. La plateforme propose deux modes d’entrée : Appuyez pour parler et Micro ouvert.

Si Micro ouvert est sélectionné, il prendra tout audio qui est dans son rayon d’action. En revanche, lorsque Appuyez pour parler est sélectionné, vous devez appuyer sur le bouton lorsque vous souhaitez parler à vos amis, car les conditions d’utilisation de Spotify mentionnent que toute application externe qui utilise un micro peut interférer avec la lecture audio si vous utilisez le microphone pendant plus de trente secondes. Voici comment changer le mode d’entrée en Appuyez pour parler :

Étape 1 : Accédez au compte Discord sur lequel vous rencontrez le problème.

Étape 2 : Cliquez sur l’icône de réglages en bas.

Étape 3 : Cliquez sur Voice and Video dans le menu latéral.

Étape 4 : Dans la fenêtre de droite, sélectionnez Push-To-Talk sous le mode d’entrée.

Une fois cela fait, vous pouvez discuter facilement avec vos amis sans obtenir d’erreur.

Déconnectez Spotify de Discord

Dans la plupart des cas, vous recevrez l’erreur si vous avez lié votre compte Spotify à Discord. Bien que lier Discord à Spotify assure que les deux applications utilisent les mêmes périphériques de sortie et d’entrée audio, lorsque vous liez votre compte, Discord affiche sur votre statut que vous écoutez Spotify, notamment le nom de la chanson, et vos amis peuvent cliquer dessus et la chanson commencera à jouer sur leur Spotify.

Cependant, de nombreux utilisateurs ont signalé qu’ils ont pu se débarrasser du problème en déliant simplement leur compte Spotify. Vous pouvez également essayer en suivant ces étapes simples :

Étape 1 : Sur Discord, cliquez sur l’icône de réglages.

Étape 2 : Sélectionnez Connections dans le menu latéral.

Étape 3 : Cliquez sur l’icône de croix sur votre compte.

Étape 4 : Enfin, choisissez Déconnecter.

Une fois que vous l’avez fait, votre compte Spotify sera déconnecté et le problème devrait être résolu.

Certains utilisateurs ont également signalé que la simple mise à jour de Spotify ou de Discord vers la dernière version les a aidés à résoudre le problème. Les mises à jour des applications comprennent des corrections de bugs, des améliorations, des optimisations et d’autres éléments qui peuvent aider l’application, que ce soit Spotify ou Discord, à fonctionner correctement.

Pour mettre à jour l’application Spotify, ouvrez l’application et vous verrez une notification si une mise à jour est disponible. Cliquez dessus, puis suivez les instructions à l’écran pour la mettre à jour.

Pour mettre à jour l’application Discord, redémarrez simplement l’application et votre PC, puis connectez-vous à un réseau, ouvrez l’application et elle se mettra automatiquement à jour.

Activez la détermination automatique de la sensibilité d’entrée

Discord dispose d’une option de sensibilité d’entrée automatique qui, une fois activée, cesse de transmettre tout audio autre que le vôtre et permet de se débarrasser du problème. Voici comment l’activer :

Étape 1 : Cliquez sur Paramètres sur votre compte Discord.

Étape 2 : Choisissez Voice and Video dans la barre latérale gauche.

Étape 3 : Sous la Sensibilité d’entrée, activez le bouton à côté de Déterminer automatiquement la sensibilité d’entrée.

Une fois activée, Discord déterminera automatiquement la sensibilité. Vous pouvez également régler manuellement la sensibilité de votre choix si vous le souhaitez, mais essayez de la régler basse pour arrêter de transmettre un audio indésirable depuis le microphone.

Foire aux questions

Q. Comment contourner la pause de la lecture Spotify lors de la transmission audio?

Il existe plusieurs façons de contourner les problèmes de pause de la lecture Spotify lors de la transmission audio. Tout d’abord, essayez d’activer l’option Appuyez pour parler en tant que mode d’entrée ; si cela ne fonctionne pas, essayez d’autres solutions que nous avons ajoutées dans l’article.

Q. Pourquoi Discord bloque-t-il l’audio de Spotify?

Discord est une plateforme connue pour le chat vocal et textuel entre les joueurs ; donc il bloque principalement tout l’audio, y compris Spotify, pour offrir une expérience de jeu optimale aux utilisateurs. Cependant, si vous voyez le message d’erreur « Lecture Spotify en pause lors de la transmission audio », vous pouvez facilement le résoudre en suivant les étapes simples mentionnées dans cet article.

C’est tout ce qu’il y a à savoir sur la façon de résoudre le problème de mise en pause de la lecture Spotify lors de la transmission audio sur Discord. Assurez-vous de rouvrir l’application Discord et même de redémarrer votre PC après avoir appliqué chaque solution, puis vérifiez.