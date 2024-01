La chaleur anormale de cet hiver risque de tuer les abeilles : trompées par un faux printemps

À cause des températures anormalement chaudes de cet hiver, de nombreuses abeilles sont poussées à « se réveiller » et à quitter leurs ruches, mais elles sont exposées à une brutale variation de température à mesure que la lumière diminue. Les apiculteurs sont également contraints de les nourrir avec des substances sucrées pour éviter qu’elles ne meurent de faim.

Les températures anormales de cet hiver, avec des pics pouvant atteindre 20 °C dans certains cas, représentent un grave danger pour la survie des abeilles et, par conséquent, également pour la production de miel. Comme l’explique Roberto Sartori, parmi les responsables des Api Liguria Genova, dans l’intérieur de la Ligurie, les températures « folles » mettent sérieusement en danger les insectes, qui sont poussés à se réactiver par la chaleur des heures ensoleillées et donc à sortir des ruches. Le problème réside dans la variation significative de température qui se manifeste lorsque la lumière diminue, avec des températures qui chutent brusquement et deviennent potentiellement fatales pour les insectes pollinisateurs. « Avec un thermomètre indiquant 15 à 16 degrés, les abeilles sortent des ruches à cause de la chaleur, mais dès que le soleil se couche, la température baisse rapidement. En dessous de dix degrés, elles risquent même de mourir », explique l’expert.

En pratique, en raison de la chaleur anormale, les insectes perçoivent un « faux printemps », ce qui perturbe leur cycle biologique lié aux saisons. À un moment où ils devraient simplement se reposer et rester en sécurité dans les ruches, ils se retrouvent à l’extérieur, inconscients du froid mortel qui les attend. Cette situation pose également un autre problème. Étant actives quand elles ne devraient pas l’être, les abeilles sont poussées à consommer les réserves de miel déjà rares. Pour les sauver de la famine, les apiculteurs sont contraints de les nourrir avec des sirops sucrés, une pratique strictement réglementée par l’Union européenne pour protéger l’authenticité du miel AOP produit par les insectes. En 2021, les apiculteurs ont sauvé des milliards d’abeilles grâce à ces substances, en raison des éclosions anticipées balayées par des gelées soudaines.

La chaleur anormale ne trompe pas seulement les animaux, mais aussi les organismes végétaux. De nombreuses plantes sauvages et cultivées perçoivent la chaleur comme l’arrivée du printemps, elles sont alors poussées à germer et à fleurir, mais elles sont rapidement anéanties par la chute ultérieure des températures. Les insectes déjà actifs se retrouvent soudainement privés du nectar dont ils ont besoin et doivent puiser dans leurs réserves d’urgence pour survivre. Mais leur épuisement peut entraîner la mort d’une colonie entière. C’est pourquoi il est autorisé d’intervenir avec ces sirops et repas sucrés à base de sucre en poudre, de fructose ou de miel, considérés comme une véritable bouée de sauvetage. Comme l’explique Sartori à Repubblica, l’administration de ces substances « en temps normal suffisait de décembre à février », alors qu’aujourd’hui « nous devons la préparer toutes les deux semaines pour ne pas risquer qu’elles meurent de faim ». « C’est la seule chose que nous pouvons faire pour les aider, face aux changements climatiques, nous avons les mains liées », conclut l’expert.

Tout cela se reflète naturellement également dans la production de miel. En 2021, une autre année avec un hiver très chaud suivi d’un printemps parsemé de perturbations significatives, la baisse de la production a été énorme, avec certains cas extrêmes – comme en Toscane et en Émilie-Romagne – où elle a atteint un choquant -95 pour cent. En Lombardie, où environ 20 kilogrammes de miel d’acacia étaient précédemment produits par ruche, on est passé à seulement 500 grammes ou au maximum 1 kilogramme. Et les choses ne se sont pas améliorées les années suivantes. Selon le communiqué de l’Observatoire national du miel et de l’Ismea – Institut de services pour le marché agricole alimentaire, la production de miel de printemps en Italie en 2023 a chuté de 75 à 100 pour cent, anéantissant pratiquement de nombreuses activités économiques liées à cette précieuse et bénéfique substance.