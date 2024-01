Tiscali mail en panne aujourd’hui, problèmes avec le service de messagerie : pourquoi ne fonctionne-t-il pas et quand sera-t-il rétabli

Depuis quelques heures maintenant, le service de messagerie Tiscali est en panne. Ce matin, les problèmes persistent : lorsque les utilisateurs essayent d’accéder à leur messagerie, un message d’erreur d’authentification s’affiche.

Aujourd’hui, vendredi 26 janvier, Tiscali Mail est en panne. Dans différentes parties de l’Italie, des problèmes d’accès à la boîte mail sont signalés. Lorsque les utilisateurs essaient d’accéder à leur boîte de réception, ils reçoivent un message d’erreur d’authentification. Mais ce n’est pas tout. Les utilisateurs qui parviennent à se connecter ne peuvent pas envoyer ni recevoir de courriers électroniques. Selon le site Downdetector.it, des milliers de communiqués ont déjà été reçus de toute l’Italie. Il n’est pas clair pour le moment quand ce service sera rétabli : Tiscali n’a pas encore fait de communication officielle à ce sujet.

Les premiers problèmes ont commencé hier soir, jeudi 25 janvier. Les premiers signalements sont arrivés vers 22 heures, lorsque la panne a également touché Instagram. Certains utilisateurs expliquent qu’au début, ils ont simplement pensé avoir oublié leur mot de passe, car lors de l’accès, le courrier électronique de Tiscali a toujours affiché la même erreur. Pour le moment, il n’est pas possible d’accéder à la page de connexion de Tiscali Mail depuis un ordinateur de bureau : lorsque nous essayons de nous connecter, nous sommes immédiatement renvoyés à la page d’erreur.

Que se passe-t-il et quand le service sera-t-il rétabli ?

Comme on peut le voir sur Downdetector.it, le problème est maintenant généralisé. Le pic de signalements est survenu vers 9 heures, lorsque les personnes se rendent généralement au bureau et ouvrent leur messagerie. Au cours des dernières heures, le nombre de signalements a diminué, mais cela peut également être lié au fait que aucun nouveau signalement n’a été reçu, bien que le problème persiste.

Les signalements sont tous similaires. On peut lire : « Impossible d’accéder aux mails, message d’erreur ». Ou encore : « Il est possible d’envoyer des mails et d’accéder à la messagerie web, mais aucun mail n’est arrivé depuis hier soir, 21h45 » et « Erreur d’authentification depuis Thunderbird. Je n’ai trouvé aucune communication à ce sujet sur le site de Tiscali ». D’après les signalements sur les réseaux sociaux, il semble que le service soit en phase d’amélioration.

DOWNDETECTOR | La mappa dei disservizi in tutta Italia