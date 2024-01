Instagram en panne aujourd’hui, problèmes avec l’application sociale : pourquoi ça ne fonctionne pas et que se passe-t-il

Problèmes aujourd’hui pour Instagram, l’application a cessé de fonctionner. Le problème a commencé à 22h00 et s’est terminé à 23h00. Les problèmes signalés ont été nombreux, à commencer par le blocage des messages, les messages directs (DM).

Aujourd’hui, le 25 janvier, l’application Instagram a cessé de fonctionner pendant plusieurs minutes. Selon le site Downdetector.it, la panne a été enregistrée dans toute l’Italie avec des niveaux de pointe très élevés. Les premiers signalements de problèmes ont commencé vers 22h00, les derniers vers 23h00. Les problèmes signalés ont été nombreux. L’application ne s’ouvrait pas, ne montrait pas les abonnés des comptes, ne chargeait pas les nouvelles stories et n’autorisait pas l’accès aux messages dans la section des messages directs (DM).

Pour le moment, il n’y a pas de communications officielles de la part de Meta, la société qui gère Instagram, WhatsApp et Facebook. Comme toujours, les utilisateurs ont commenté la panne d’Instagram sur X (anciennement Twitter), les mèmes sont rassemblés sous le hashtag #instagramdown. Ces derniers jours, l’application avait montré quelques signes de faiblesse mais les pannes avaient duré seulement quelques minutes.

Que s’est-il passé sur Instagram ?

Les problèmes enregistrés sur l’application à partir de 22h00 aujourd’hui, le 25 janvier, ont été divers. Les nouvelles stories ne se chargeaient pas, il était impossible de voir les données des autres utilisateurs et les images et vidéos ne se chargeaient pas. Downdetector.it a également signalé une petite panne de WhatsApp, l’application de messagerie également gérée par Meta. Cependant, les chiffres étaient très bas, avec un peu plus d’une centaine de signalements de dysfonctionnements.

DOWNDETECTOR | Les données sur la panne d’Instagram