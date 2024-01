Pourquoi Microsoft a décidé de licencier soudainement 1900 employés de la division gaming

Au début du mois de janvier, Google et Amazon ont également supprimé des centaines d’emplois. En revanche, Xerox a annoncé qu’il supprimerait 15 % de son personnel et Unity Software laisserait 1800 employés à la maison.

Les licenciements se poursuivent. Microsoft est la dernière entreprise à annoncer une importante vague de licenciements, elle va supprimer environ 1 900 employés de ses équipes Xbox, Activision Blizzard et ZeniMax. Cela représente 8 % de la division Gaming de l’ensemble de l’entreprise, qui compte environ 22 000 employés. Ces licenciements interviennent un peu plus de trois mois après la fusion des équipes d’Activision Blizzard avec Microsoft. « Alors que nous avançons vers 2024, la direction de Microsoft Gaming et d’Activision Blizzard s’engage à s’aligner sur une stratégie et un plan d’exécution avec une structure de coûts durable qui soutiendra l’ensemble de notre activité en croissance. Ensemble, nous avons fixé les priorités, identifié les domaines avec trop de postes et nous nous sommes assurés que nous étions tous alignés sur les meilleures opportunités de croissance », a expliqué dans une note le PDG de Microsoft Gaming, Phil Spencer. « Dans le cadre de ce processus, nous avons pris la décision douloureuse de réduire la taille de notre effectif ».

Ces licenciements sont d’une part un effet secondaire des ambitieuses embauches des Big Tech réalisées pendant la pandémie, et d’autre part un changement de stratégie de l’entreprise qui a choisi d’investir dans de nouveaux domaines d’activité. « Les personnes directement concernées par ces réductions ont toutes joué un rôle important dans le succès d’Activision Blizzard, ZeniMax et des équipes Xbox, et elles devraient être fières de ce qu’elles ont accompli », a écrit Spencer.

Le départ de Mike Ybarra

Le président de Blizzard, Mike Ybarra, quitte également l’entreprise. « Je tiens à remercier tous ceux qui ont été licenciés aujourd’hui pour leur contribution significative à leurs équipes, à Blizzard et aux joueurs. C’est une journée incroyablement difficile et mon énergie et mon support seront concentrés sur toutes ces personnes extraordinaires », a-t-il écrit sur X.

Ybarra ne fait pas partie des employés licenciés, mais il a choisi de démissionner : « À la communauté Blizzard : je tiens également à vous faire savoir qu’aujourd’hui est mon dernier jour chez Blizzard. Diriger Blizzard à travers une période incroyable et faire partie de l’équipe qui l’a façonnée pour l’avenir a été un honneur. Ayant déjà passé plus de 20 ans chez Microsoft et avec l’acquisition d’Activision Blizzard derrière moi, il est temps pour moi de devenir (une fois de plus) le plus grand fan de Blizzard de l’extérieur », a-t-il souligné sur X, motivant ainsi son choix de quitter l’entreprise.

Les licenciements des Big Tech

Microsoft n’est pas la seule. Google et Amazon ont licencié des centaines d’employés au début du mois de janvier. Xerox, quant à lui, a annoncé qu’il supprimerait 15 % de son personnel, et le fournisseur de logiciels de jeux vidéo Unity Software supprimera 1800 employés, soit environ 25 % de sa main-d’œuvre. L’année 2023 n’a pas été meilleure. Selon Layoffs.fyi, rien que dans les six premiers mois de l’année, 270 000 emplois ont été supprimés dans les entreprises technologiques. Meta a licencié 21 000 employés, comme l’avait expliqué Zuckerberg dans son post intitulé « Mise à jour de l’année de l’efficacité de Meta », publié sur la page officielle de l’entreprise. Meta a décidé de supprimer 12 % de son effectif et de supprimer 5 000 offres d’emploi. De même, Google a licencié 12 000 travailleurs, tandis qu’Amazon en a licencié 27 000.

La longue liste des Big Tech qui se réduit s’est également élargie à X (l’ancien Twitter), après l’acquisition par Elon Musk, l’entreprise a réduit son personnel, les licenciements en cascade commencés en novembre ont également mis en péril des domaines sensibles de la plateforme, comme l’équipe de modération. Musk a été vivement critiqué car après son arrivée, Twitter est devenu un terrain sauvage sans contrôle sur les contenus publiés.