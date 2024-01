Pourquoi la découverte de 4 nouvelles colonies de pingouins en Antarctique est une bonne (et une mauvaise) nouvelle

Les nouvelles colonies de pingouins empereurs ont été identifiées en Antarctique grâce aux images satellites. Cependant, la fonte de glace antarctique inquiète et soulève une grande question sur leur survie.

Adultes de pingouins empereurs avec leurs petits. Crédit : Pixabay/MemoryCatcher

Quatre nouvelles colonies de pingouins empereurs ont été découvertes en Antarctique en utilisant les images des satellites Sentinel-2 de l’Agence spatiale européenne (ESA) et WorldView-2 de la société spatiale Maxar. Cependant, au moins deux colonies pourraient être formées de groupes d’individus ayant migré d’un site de reproduction précédent, probablement en raison de la perte croissante de glace antarctique, qui continue de se retirer sous la pression des changements climatiques. La découverte de quatre nouvelles colonies, rapportée dans une étude publiée dans le journal Antarctic Science, porte à 66 le nombre de sites de reproduction connus sur le continent blanc, y compris une autre colonie, appelée Umbeashi, qui avait été considérée comme éteinte en 2019 mais qui s’est reformée en 2021-2022.

Les quatre nouvelles colonies, explique le Dr Peter Fretwell du British Antarctic Survey (BAS) et auteur de l’étude, se trouvent dans des régions différentes du continent. Le premier des quatre sites se trouve sur la côte nord de la plate-forme de glace de Lazarev, dans la Terre de la reine Maud : la colonie a été provisoirement nommée « Lazarev Nord » parce qu’une autre colonie, connue sous le nom de Lazarev et située à environ 60 km du site récemment signalé, avait été signalée précédemment sur la même plate-forme. Cette colonie, qui n’a pas été détectée depuis 2014, a été considérée comme éteinte en 2019. « Il semble très probable que le site récemment signalé soit un déplacement de l’ancienne colonie de Lazarev, probablement en raison de l’extension de la langue de glace ou d’un changement des conditions de la glace marine », précise Fretwell. La nouvelle colonie « a été observée pour la première fois dans la nouvelle position en 2018 et, bien qu’elle ne soit pas visible dans toutes les images, elle est visible dans au moins une image en 2019, 2020, 2021 et 2022« .

Le deuxième site se trouve à Verleger Point, sur la côte de la Terre de Marie Byrd, dans l’ouest de l’Antarctique, et est visible dans les images d’archives de Sentinel-2 de 2018 à 2022. Le site se trouve à 50-60 km à l’est de la station de recherche russe aujourd’hui abandonnée, Russkaya, qui était opérationnelle de 1980 à 1990. « Cependant, aucune observation de pingouins empereurs n’a été enregistrée depuis la station de recherche », souligne Fretwell.

Le troisième site se trouve au nord de la côte est de la plate-forme antarctique occidentale, à environ 30-40 km au nord de la marge glaciaire, entre de grands icebergs qui s’échouent généralement dans des eaux peu profondes et contribuent à la formation de la prétendue glace rapide, la glace marine liée à la côte. Dans ce cas également, la colonie était visible dans les images d’archives de Sentinel-2 de 2018 à 2022 et aurait probablement échappé aux recherches précédentes en raison de sa distance par communiqué à la côte.

Le quatrième site se trouve sur le côté nord du Gipps Ice Rise, une structure qui délimite la bordure sud de la plate-forme de glace Larsen C, à l’intérieur d’une zone où une colonie extrêmement petite avait été précédemment repérée, à peine visible dans les images de Sentinel-2, située contre les falaises de glace ou dans un petit ruisseau de glace au nord de la structure. Le détachement d’un grand iceberg en 2021 a modifié la configuration de la plate-forme, détruisant le ruisseau de glace et forçant la colonie à quitter le site. « Cela a contribué à la découverte de ce site de reproduction », a indiqué Fretwell.

Les pingouins empereurs menacés par le changement climatique

Comme indiqué, la découverte de ces quatre nouvelles colonies porte le nombre de sites de reproduction connus à 66, augmentant l’estimation de la population de pingouins empereurs jusqu’à 5700 couples. « Cependant, étant donné que le site de Lazarev signalé récemment est beaucoup plus petit que l’estimation du site précédent (4500 couples), sa contribution globale à la population est probablement minime« , a remarqué Fretwell. Les pingouins empereurs courtisent, s’accouplent, pondent des œufs et les font éclore sur la glace marine liée à la côte. Mais ce type de glace a diminué dans différentes régions de l’Antarctique, se retirant et devenant plus variable dans un monde de plus en plus chaud, mettant ainsi un grand point d’interrogation sur la survie de l’espèce. « La découverte de nouvelles colonies de pingouins empereurs est certainement positive, mais il est également vrai que ces oiseaux sont touchés par les conditions changeantes de la glace marine », a ajouté Fretwell. Il est donc clair que « ils devront s’adapter et se reproduire dans de nouveaux sites », ce qui est déjà en train de se produire avec la diminution continue de la glace marine – un nouveau minimum historique a été atteint en 2023 après les records de 2016, 2017 et 2022 – et dont « nous en voyons les preuves ».