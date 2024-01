Apple a trouvé un moyen d’empêcher les voleurs d’accéder à ton iPhone : comment l’activer

Dans la nouvelle mise à jour d’iOS, il y a une fonctionnalité qui rend plus difficile aux voleurs d’accéder aux données de l’iPhone. Cette fonctionnalité s’appelle Protection contre le vol de l’appareil, et elle est disponible avec iOS 17.3.

Dans ces jours-ci, Apple lance la nouvelle mise à jour du système d’exploitation de l’iPhone. Le package s’appelle iOS 17.3 et il est compatible avec tous les iPhone qui utilisent iOS 17, donc tous les modèles sortis après la deuxième génération d’iPhone SE et iPhone XS. Parmi les mises à jour du côté de la sécurité, il y a un protocole appelé Protection de l’appareil volé qui peut rendre plus difficile l’accès aux informations les plus importantes de l’iPhone pour les voleurs. En italien, c’est appelé Protezione per il dispositivo rubato.

Lorsque la Protection de l’appareil volé est activée, l’iPhone active plusieurs protocoles de sécurité supplémentaires. Pour les opérations sensibles (comme accéder à son compte bancaire ou afficher les mots de passe enregistrés), il ne suffira pas d’ouvrir simplement les applications nécessaires. Il sera obligatoire de s’authentifier avec une reconnaissance biométrique, que ce soit par empreinte digitale ou par FaceID, le système de reconnaissance faciale.

Ce n’est pas tout. Pour les opérations encore plus sensibles, comme la modification du mot de passe lié à l’identifiant Apple, il sera nécessaire d’attendre environ une heure. L’objectif est assez clair. De cette manière, les voleurs rencontrent une difficulté supplémentaire lorsqu’ils décident de voler le smartphone d’une victime, même s’ils ont réussi à obtenir leur code de déverrouillage. La Protection de l’appareil volé ne fonctionne pas seulement si l’iPhone se trouve dans des endroits plus fréquents (comme à la maison ou au travail, par exemple).

Comment activer la Protection de l’appareil volé sur l’iPhone :

1. Allez dans les Paramètres

2. Allez dans Informations

3. Vérifiez la version d’iOS

4. Si ce n’est pas iOS 17.3, recherchez les Mises à jour logicielles dans les Paramètres et procédez à la mise à jour

5. Allez dans la section Face ID et code

6. Activez la Protection de l’appareil volé.