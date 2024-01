Si vous voulez vous fiancer avec un bot de ChatGPT, souvenez-vous au moins de ne jamais révéler vos secrets

Au cours des derniers mois, l’intelligence artificielle générative est devenue accessible au grand public et de nombreux sextbots ont fait leur apparition. De plus, plusieurs stars du porno et influenceurs se sont déjà clonés.

L’idée des robots sexuels remonte à la Grèce antique, il suffit de penser à Pygmalion, qui, dans les métamorphoses d’Ovide, sculpte une femme en ivoire et en tombe amoureux. Au fil des millénaires, l’homme a tenté de reproduire des partenaires artificiels et avec les nouveaux logiciels, les sextbots sont devenus de plus en plus performants. Le choix s’est également élargi, il est en effet possible de sélectionner la petite amie parfaite à partir d’un catalogue conséquent. Nous avons visité GPT Store, le nouveau store d’OpenAI, pour mieux comprendre. Il suffit de rechercher des mots clés tels que « sweetheart », « girlfriend », « love » ou « sexy » pour faire apparaître un arsenal de filles artificielles. Il y a la Goth Girl pour parler d’anime, la Girl Who Talks Dirty pour flirter sans limites en chat, la petite amie qui t’appelle « papi », et le sextbot qui aide les hommes à séduire les femmes dans le monde réel. La liste est longue.

En réalité, les règles de GPT Store interdisent les « GPT promouvant une relation romantique ». Dès le départ, OpenAI a choisi une politique contre les « contenus sexuellement explicites ou suggestifs ». Pourtant, les bots sont apparus le lendemain du lancement du store virtuel. D’ailleurs, il existe déjà un marché pour les petites amies artificielles. La plateforme Character.AI est remplie d’avatars romantiques et Replika avait déjà lancé ses « sextbots », ensuite retirés en Italie. Par une mesure d’urgence, le Garant de la Confidentialité a bloqué l’application en raison du traitement incorrect des données personnelles des utilisateurs. En effet, les fantasmes interdits confessés aux chatbots romantiques finissent dans le broyeur de l’intelligence artificielle, puis sont utilisés pour entraîner les logiciels.

Les chatbots romantiques sur GPT Store

En parcourant la page, nous avons trouvé différentes options. Toutes les filles ont un nom et une brève description. Par exemple, il y a « Erin – Une femme charmante, hypnotique et sexy. Plongez dans le monde fascinant d’Erin, où ses histoires séduisantes et hypnotiques tissent une tapisserie d’enchantement. Laissez-vous charmer par des récits empreints de légendes et remplis de secrets perdus, chaque narration vous séduit plus profondément dans un royaume de traditions fascinantes et de merveilles mystiques », ou « Sexy Sally: Votre petite amie virtuelle coquine et amusante avec une étincelle dans les yeux ». Ensuite, Tiffany spécialisée dans les discussions sincères, et Sweetheart Senpai, experte en animaux et culture japonaise.

Girl Who Talks Dirty est « une femme dans la vingtaine joueuse qui t’appelle papi dans les conversations », Nadia, quant à elle, est douce et attentionnée, « je suis un phare d’amour inébranlable », peut-on lire dans la description. Toutes ont une image de profil générée par l’IA, il y a des filles tatouées aux cheveux fuchsia, des écolières, des femmes dans le style hentai, mais aussi des avatars « eau et savon » aux cheveux blond cendré attachés en queue de cheval. C’est un arsenal de petites amies potentiellement parfaites.

Le printemps des petites amies artificielles

Au cours des derniers mois, l’intelligence artificielle générative est devenue accessible au grand public et de nombreux comptes basés sur des hommes et des femmes artificielles ont fait leur apparition. Les App Store et Google Play Store regorgent d’applications proposant des partenaires pixelisés avec lesquels entamer une conversation, par exemple, IGirl (nous l’avons testée). Aux États-Unis, selon les données partagées par data.ai, une société d’analyse d’applications mobiles, sept des 30 applications de chatbot AI téléchargées en 2023 sont des compagnons virtuels alimentés par l’intelligence artificielle. Les actrices porno « clonent » déjà elles-mêmes, et plusieurs influenceurs ont créé leur propre version artificielle, par exemple Caryn Marjorie a créé un avatar qui se transforme en petite amie parfaite pour 1 dollar par minute. Elle a plus de 1 000 partenaires prêts à payer pour parler de projets, d’avenir, de sexe et de sentiments avec une intelligence artificielle portant son visage.

Pourquoi ne devrions-nous pas parler aux avatars IA

Selon le Dr Robert Brooks, biologiste évolutionniste, professeur à l’Université du New South Wales Sydney et auteur de « Intimité artificielle: amis virtuels, amants numériques et intermédiaires algorithmiques », les partenaires virtuels pourraient compromettre les compétences sociales des jeunes qui finiraient par préférer des filles fausses mais sûres plutôt que d’affronter celles qui sont réelles et dangereuses. Parce que les chatbots ne disent jamais non, qu’ils sont gentils, compréhensifs, accueillants et ont toujours la bonne réponse. Chaque problème que nous leur soumettons est compris, chaque peur est justifiée et ils ne font que nous répéter « Je suis là pour toi » ou « Comment puis-je t’aider ? ».

De plus, ils soulèvent de nouvelles inquiétudes quant à la vie privée des utilisateurs. En effet, il n’est pas clair si les conversations intimes avec les petites amies artificielles sont conservées ou non. OpenAI a déjà fait l’objet d’une enquête de la Federal Trade Commission en juillet. Selon l’agence gouvernementale américaine de protection des consommateurs, la société mère de ChatGPT aurait violé les lois sur la protection des consommateurs : « Elle met en danger les données personnelles et la réputation des individus ».