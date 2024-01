Nouvel élan pour la recherche de vie extraterrestre à partir de dizaines de planètes externes au système solaire

Découverts en analysant les données du télescope TESS de la NASA, les nouveaux exoplanètes ont des tailles similaires à Jupiter, Saturne et Neptune. Selon les astronomes, certains se trouvent dans la soi-disant « zone habitable » du système stellaire auquel ils appartiennent, ce qui augmente la possibilité de trouver des formes de vie extraterrestres.

Des dizaines de nouvelles planètes en orbite autour d’étoiles autres que le Soleil (exoplanètes) pourraient abriter des formes de vie extraterrestres. De taille similaire à Jupiter, Saturne et Neptune, ils ont été découverts en analysant les données du Transitioning Exoplanet Survey Satellite (TESS) de la NASA, le télescope du programme Explorer lancé dans l’espace en 2018. TESS permet de détecter les exoplanètes grâce à la méthode du transit, en capturant les baisses de luminosité des étoiles dues au passage d’objets devant elles, même s’il est souvent nécessaire d’analyser les données d’au moins trois transits pour en découvrir un nouveau et déterminer le temps qu’il met à orbiter autour de son étoile.

Les nouvelles exoplanètes, au total 85 dont 20 déjà connues, ont cependant été découvertes en observant seulement deux transits, ce qui en réalité des objets célestes avec des périodes orbitales plus longues. En effet, elles mettent de 20 à 700 jours à orbiter autour de leur étoile, tandis que la plupart des exoplanètes observées par TESS ont des périodes orbitales de 3 à 10 jours. L’équipe derrière leur découverte, dirigée par la chercheuse Faith Hawthorn de l’Université de Warwick, au Royaume-Unis, a expliqué que certaines des nouvelles exoplanètes se trouvent dans la soi-disant « zone habitable » du système stellaire auquel elles appartiennent, ce qui augmente la possibilité de trouver des formes de vie extraterrestres.

À ce stade, les nouveaux objets doivent encore être confirmés comme des exoplanètes, mais les chercheurs espèrent que cela se fera par des observations futures. Pour le moment, ils sont néanmoins considérés comme faisant partie des exoplanètes candidates, dont l’observation a été détaillée dans une étude acceptée pour publication dans le Monthly Notice Of The Royal Astronomical Society (MNRAS) et disponible en prépublications sur arXiv.

« Nous avons exécuté un algorithme initial pour rechercher des transits sur un exemplaire de 1,4 million d’étoiles – a expliqué la Dre Hawthorn. Après un processus de vérification méticuleux, nous avons réduit ce nombre à seulement 85 systèmes qui semblent abriter des exoplanètes qui nont que deux transits dans l’ensemble des données« .

« C’était très excitant de trouver ces planètes et de savoir que beaucoup pourraient se trouver dans la bonne zone de température pour soutenir la vie – a ajouté le professeur Daniel Bayliss, également impliqué dans la recherche. Tout en reflétant l’esprit collaboratif de la mission TESS, nous avons également rendu nos découvertes publiques afin que les astronomes du monde entier puissent étudier ces exoplanètes uniques de manière plus détaillée. Nous espérons que cela pourra conduire à des recherches supplémentaires sur ces objets célestes fascinants. »

Selon le Dr Sam Gill, deuxième auteur de l’étude, détecter des exoplanètes grâce à seulement deux transits « est une façon intelligente de trouver des exoplanètes avec des périodes plus longues dans les enquêtes sur les transits. Cela nous permet de trouver des planètes beaucoup plus froides que celles que l’on peut trouver avec les recherches traditionnelles sur les transits ».