Des jeux PS5 sur ton mobile ? Le PDG de PlayStation croit que ce sera une réalité à l’avenir

Sony veut que les jeux PS5 puissent être joués depuis n’importe quel appareil et ses plans semblent destinés à rivaliser avec ceux de Microsoft

Les jeux PS5 pourraient arriver bientôt sur votre téléphone portable : voici ce que le PDG de Sony confirme sur tout ce sur quoi il travaille

Tout indique que dans les années à venir, Sony étendra l’expérience offerte par la PlayStation à des appareils tels que les téléphones portables ou les ordinateurs. Ce n’est pas quelque chose de nouveau, Microsoft le fait depuis plusieurs années et Sony lui-même a lancé une console de streaming avec laquelle il est possible de jouer aux jeux PS5 depuis n’importe quel endroit de la maison. Cette fois, la situation sera complètement différente et Kenichiro Yoshida, PDG de Sony PlayStation, a indiqué qu’ils « permettront aux utilisateurs de jouer à leurs jeux préférés où qu’il y ait un ordinateur« .

Ce n’est pas la seule déclaration que Kenichiro Yoshida a faite concernant l’avenir de la PlayStation 5 lors d’une interview visible sur la chaîne YouTube de Norges Bank Investment Management. En réalité, il a fait des déclarations très intéressantes qui pourraient changer la perspective des joueurs de Sony et leurs intentions concernant PlayStation.

Le PDG de PlayStation indique que jouer aux jeux PS5 sur le téléphone portable est un avenir réel

Les intentions de Sony pour PlayStation sont d’offrir des jeux sur des appareils mobiles, des ordinateurs et bien sûr le cloud. On ne sait pas encore comment ils y parviendront et surtout comment ils offriront aux utilisateurs le service résultant de cette proposition.

Malgré le fait que tout soit encore en développement, le PDG de Sony PlayStation est catégorique : les services d’abonnement pour les jeux en streaming ne sont pas une solution acceptable. Selon ses commentaires, les utilisateurs « jouent à un seul jeu ».

Cette perspective est intéressante, offrant une vision moins commerciale et qui ne répond pas aux pratiques des utilisateurs. Normalement, une énorme gamme de titres est proposée et se retrouve reléguée au second plan en raison du comportement des joueurs lorsqu’ils jouent.

Kenichiro Yoshida va même jusqu’à dire qu’il ne voit pas la nécessité d’offrir un service de type « tout ce que vous pouvez jouer » tel que les plateformes de streaming, car cela n’apporte pas de valeur à l’expérience des joueurs.

Que propose Kenichiro Yoshida ? Les critiques ne servent à rien s’il n’y a pas de proposition sur la table. Le PDG a indiqué que PlayStation Network mettra en place un modèle hybride dans lequel le contenu en abonnement et payant cohabiteront.

Quand les jeux PS5 arriveront-ils sur votre téléphone portable ? Il n’y a pas de date précise, mais il est clair que Sony cherche à rendre cela possible le plus tôt possible. La concurrence est rude et les mouvements de Microsoft ont poussé l’entreprise japonaise à entrer dans l’arène pour montrer sa compétitivité.