L’horloge de l’Apocalypse indique 90 secondes avant minuit : nous sommes à un pas de la catastrophe mondiale

Le Bulletin des scientifiques atomiques a décidé de ne pas faire avancer les aiguilles de l’Horloge de l’Apocalypse, laissant ainsi 90 secondes avant minuit. Cela n’indique pas pour autant que nous vivons dans un monde plus stable qu’en 2023. En réalité, l’humanité est de plus en plus proche de l’autodestruction.

Comme chaque année, à la fin de janvier, la célèbre Horloge de l’Apocalypse est mise à jour, ce qui symbolise à quel point l’humanité se rapproche d’une catastrophe mondiale – telle qu’un holocauste nucléaire – qui pourrait la conduire à s’autodétruire. Comme cela était prévisible, il n’y a pas de bonnes nouvelles du tout, mais il n’y a pas non plus d’amélioration (substantielle) de la situation déjà très fragile de 2023. Le Conseil des sciences et de la sécurité nucléaire (SASB) du Bulletin des scientifiques atomiques, l’organisme qui gère l’Horloge de l’Apocalypse, a en effet décidé de ne pas avancer les aiguilles par communiqué à l’année précédente, celles-ci se trouvant déjà dangereusement proches de minuit. Il ne reste que 90 secondes avant l’heure symbolique de X, celle qui marquerait la fin de l’humanité. Du moins d’une grande partie d’entre elle.

Après les pas en avant réalisés en 2019 (120 secondes avant minuit), en 2022 (100 secondes) et en 2023 (90 secondes), les chercheurs membres du conseil ont convenu de ne pas avancer l’horloge, mais cela n’indique absolument pas que nous vivons dans un monde plus sûr que l’année précédente. Au contraire, les menaces pesant sur notre existence continuent de croître et de se renforcer, nous rapprochant de plus en plus d’une catastrophe possible. « Ne vous méprenez pas : remettre l’horloge à 90 secondes avant minuit n’indique pas que le monde est stable. Au contraire, il est urgent que les gouvernements et les communautés du monde entier agissent. Le bulletin reste confiant – et inspiré – de voir les jeunes générations mener la charge », a déclaré Rachel Bronson, présidente et directrice générale du Bulletin, dans un communiqué de presse. Le Bulletin est un comité composé de scientifiques, de prix Nobel et d’experts de nombreuses disciplines scientifiques, juridiques et humanitaires.

Si au début de 2023, le conflit en Ukraine et la menace de la Russie d’utiliser des armes nucléaires avaient principalement fait avancer l’horloge de dix secondes, la situation géopolitique internationale est encore plus détériorée au moment où nous écrivons ces lignes. La guerre en Ukraine, appelée « opération militaire spéciale » par le Kremlin, est encore loin d’être terminée et des milliers de personnes continuent de mourir sous les bombes. Les nouvelles menaces renouvelées de la Russie d’utiliser des armes nucléaires préoccupent particulièrement le Bulletin des scientifiques atomiques. Si cela ne suffisait pas, en 2023, le président russe Vladimir Poutine a annoncé la suspension du Nouveau traité de réduction des armes stratégiques (START) et a commencé à transférer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie, aggravant davantage les équilibres géopolitiques. Pour rendre le tout encore plus angoissant, le président du comité militaire de l’OTAN, Rob Bauer, a récemment déclaré que l’alliance atlantique devait se préparer à une guerre totale avec la Russie d’ici vingt ans.

Mais il y a aussi beaucoup d’autres « points chauds » sur notre planète. La Corée du Nord, par exemple, continue d’expérimenter des armes nucléaires – comme le Haeil-5-23 qui serait capable de générer des tsunamis radioactifs – et semble se préparer de plus en plus à un conflit armé, tandis que ses missiles envoyés à Moscou continuent de s’abattre sur les villes ukrainiennes. L’Iran se rapprocherait de sa première bombe atomique et d’autres superpuissances comme la Chine et l’Inde continuent de renforcer leurs arsenaux nucléaires. Entre-temps, le conflit au Moyen-Orient entre le Hamas et Israël a éclaté après l’attentat sanglant du 7 octobre, aboutissant à la dévastation totale de la bande de Gaza. Le risque d’élargissement du conflit est désormais considéré comme encore plus important après l’intervention d’une coalition dirigée par les États-Unis contre les rebelles houthis soutenus par l’Iran, avec des conséquences potentiellement imprévisibles à l’échelle mondiale.

Et ce ne sont évidemment pas seulement les guerres et la prolifération des armes nucléaires qui rendent notre planète de plus en plus dangereuse. Le Conseil des sciences et de la sécurité nucléaire (SASB) du Bulletin des scientifiques atomiques est également extrêmement préoccupé par le changement climatique, considéré par les scientifiques comme la principale menace existentielle pour l’humanité. En effet, 2023 a été l’année la plus chaude de tous les temps et le réchauffement enregistré était très proche de 1,5 °C par communiqué à l’époque préindustrielle, seuil critique au-delà duquel nous attendent les conséquences les plus catastrophiques et irréversibles de la crise climatique. Les progrès de l’ingénierie génétique et le récent bond en avant de l’intelligence artificielle générative représentent également des menaces supplémentaires qui nécessitent une réglementation stricte et sévère dans le monde entier. Selon le SASB, toute personne, même sans formation professionnelle, pourrait grâce à l’IA créer des composés biologiques mortels pour l’homme et d’autres organismes vivants et les utiliser à des fins monstrueuses. En même temps, de plus en plus d’armées utilisent des armes automatisées pour éliminer les ennemis, sans passer par l’évaluation morale d’un être humain. Et il ne faut pas non plus oublier les risques de la désinformation généralisée due à l’IA générative, capable d’éroder les démocraties de l’intérieur et de catalyser les probabilités de conflits armés.

L’Horloge de l’Apocalypse a été imaginée par plusieurs scientifiques – dont Albert Einstein et J. Robert Oppenheimer – après la fin de la Seconde Guerre mondiale, conscients de la portée catastrophique des armes nucléaires, capables de menacer l’existence même de notre espèce et des autres sur Terre. Depuis lors, les aiguilles de l’horloge ont fait des bonds significatifs en avant vers minuit et parfois en arrière, mais ces dernières années, elles se sont dangereusement rapprochées de plus en plus. Ces deux dernières années, elles n’avaient jamais été aussi proches. Les experts exhortent les principales puissances mondiales (Chine, Russie et États-Unis) à commencer à dialoguer sérieusement sur toutes les menaces qui pèsent sur l’humanité afin de trouver un terrain d’entente sur les divergences significatives qui sont aujourd’hui porteuses de conflits. « Elles ont la capacité de sauver le monde du bord de la catastrophe. Elles devraient le faire, avec clarté et courage, et sans tarder », conclut le Bulletin des scientifiques atomiques. Mais l’horloge continue de faire tic-tac vers minuit.