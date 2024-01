Pour quelle raison tous les pays veulent atteindre la Lune?

Nous avons suivi la course à l’espace et, que ce soit les agences publiques ou les entreprises, le désir d’atterrir sur la lune est grand. Mais quelle est la raison de cette volonté mondiale d’atteindre la Lune?

Le Japon est récemment devenu le cinquième pays à réussir un atterrissage sur la surface de la Lune, rejoignant ainsi les autres pays qui avaient déjà réalisé cet exploit: les États-Unis, la Russie, la Chine et l’Inde.

Malgré le caractère historique de chaque atterrissage, l’Agence spatiale européenne (ESA) prévoit qu’il y aura encore plus de 100 missions lunaires réalisées à l’échelle mondiale, tant par des entreprises privées que par des gouvernements, d’ici 2030.

Cet intérêt mondial pour la Lune est surprenant, mais il est expliqué par:

La Lune est un terrain d’essai. L’humanité doit se rendre sur la Lune pour apprendre à vivre dans l’espace, pour apprendre à utiliser les ressources de l’espace. Et c’est vraiment le tremplin pour toutes les vastes richesses de l’univers.

a expliqué Michelle Hanlon, directrice exécutive du Center for Air and Space Law de l’University of Mississippi.

Les pays qui participent ouvertement à la course spatiale recherchent sur la Lune des richesses telles que les terres rares et l’isotope hélium-3. Ce dernier, bien que rare sur Terre, abonde sur la Lune et pourrait théoriquement être utilisé pour alimenter des réacteurs à fusion nucléaire.

Nous n’avons pas encore découvert comment le faire. Il existe de nombreuses théories. Mais une fois que nous aurons découvert, l’hélium-3 présent sur la Lune pourrait fournir de l’énergie à la Terre, à toute la Terre, pendant des siècles.

a partagé Hanlon.

En plus de ces éléments, la possibilité d’y trouver de l’eau offre des opportunités. En plus d’être crucial pour la survie humaine, il peut être utilisé pour produire du carburant pour les fusées. Dans ce scénario, la Lune pourrait un jour devenir une station de ravitaillement pour les fusées et potentiellement renforcer l’exploration spatiale profonde.

Pour Dean Cheng, conseiller principal du programme chinois à l’United States Institute of Peace, « celui qui parviendra à établir une présence significative sur la Lune fera une déclaration sur son système politique, son système économique, sur qui est en tête dans la compétition géopolitique ».