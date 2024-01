Quand acheter un billet d’avion : il y a un mois et un jour pour trouver la meilleure offre

Les mois pour acheter un vol à prix réduit sont, selon les analyses, janvier et février, compte tenu de la forte demande en décembre. Le meilleur moment est soit le mardi très tard, soit le mercredi assez tôt.

Il y a deux certitudes pour les vols aériens : la première est qu’ils peuvent être réservés un an à l’avance, la deuxième est que le tarif changera jusqu’à l’heure du décollage. Et c’est là que le timing intervient. Ce n’est pas seulement une question de chance, pour acheter des billets d’avion à prix réduit, il faut aussi une stratégie. Le prix ne change pas au hasard, les fluctuations sont le produit d’un algorithme que les compagnies aériennes utilisent pour maximiser leurs profits. Le coût change en fonction de la demande, du nombre de places disponibles et des délais de réservation. Il y a des règles de base à suivre pour économiser sur les vols, pour réserver un voyage national, par exemple, il faut regarder un ou deux mois à l’avance, pour les vols internationaux il est préférable de réserver entre six et huit mois à l’avance. Mais ce n’est pas tout. Les analyses des prix montrent que le coût des billets dépend également du mois, du jour de la semaine et de l’heure d’achat. Le meilleur moment est immédiatement après les fêtes, ceux qui veulent économiser doivent donc regarder en janvier ou en février, de préférence à la mi-mois, et dans la nuit entre mardi et mercredi.

Après la pandémie, en 2022, les tarifs aériens ont augmenté, la tendance s’est poursuivie en 2023. Selon Kayak, cependant, 2024 est l’année idéale pour réserver un voyage, les billets d’avion nationaux diminueront de 16% par communiqué à 2023. Pourtant, il n’est pas si facile de trouver des vols à prix réduit, mais en suivant certaines règles stratégiques, il est possible d’économiser sur les voyages.

Quand acheter un billet d’avion

Les mois pour acheter des billets d’avion à prix réduit sont, selon les analyses, janvier et février, compte tenu de la forte demande de vols en décembre. Suivent mars et septembre, en troisième et quatrième position. Le meilleur moment est soit le mardi très tard, soit le mercredi assez tôt, il faut également tenir compte du fuseau horaire de la compagnie aérienne.

La raison est simple, la plupart des billets à bas prix sont mis en vente le lundi, et peu de personnes ont tendance à réserver des vols en début de semaine. L’algorithme enregistre donc une demande faible pendant 24 heures et réduit le tarif pour encourager les clients à acheter. En milieu de semaine, cependant, plus de personnes consultent les sites et achètent des billets d’avion, ce qui fait augmenter à nouveau les coûts. De plus, la demande, et donc le prix, est plus élevée en début de mois, lorsque le salaire est généralement versé, il est donc conseillé de réserver à la mi-janvier ou à la mi-février.

Les règles pour économiser sur les billets d’avion

Le timing est essentiel, mais il existe également d’autres astuces pour économiser sur les vols aériens. Tout d’abord, il est recommandé de vérifier le prix du billet plusieurs fois, en surveillant le coût, il est plus facile de comprendre quand il est préférable de réserver au cours du mois ou de la semaine, parfois il suffit de changer l’aéroport d’arrivée ou de départ pour trouver des offres moins chères.

La règle d’or consiste à ne jamais réserver pendant les périodes de pointe, les vols sont généralement plus chers pendant la haute saison, par exemple pendant les vacances de Noël, le Nouvel An ou le 15 août. La raison est toujours la même : l’augmentation de la demande. Dans ces cas, réserver à l’avance peut influencer le prix. De plus, pour chaque destination, il y a des fenêtres de réservation qui oscillent entre deux et dix mois. Le prix des vols nationaux commence à augmenter environ 21 jours avant le départ, tandis que celui des vols internationaux 28 jours avant, il est donc préférable de réserver avec au moins trois ou quatre mois d’avance. Pour économiser, il est également toujours utile de vérifier les offres de dernière minute, acheter à la dernière minute n’est pas avantageux, mais il peut arriver que les compagnies aériennes lancent des réductions de dernière minute.