Comment fonctionne le test qui vous indique si vous aurez Alzheimer : il détecte la maladie 15 ans avant les symptômes

Il test pTau217, développé par la société californienne ALZpath, est capable de prédire le développement de la maladie d’Alzheimer grâce à une analyse de sang. Il identifie les niveaux de la protéine Tau phosphorylée 217, un biomarqueur lié à l’apparition de la maladie.

Un test de diagnostic innovant, capable de détecter la maladie d’Alzheimer des décennies avant l’apparition des symptômes, s’apprête à changer l’histoire de la forme de démence la plus courante. Le test, développé par la société californienne ALZpath, appelé pTau217, est un simple test sanguin capable d’identifier avec une grande précision les niveaux de la protéine Tau phosphorylée au résidu 217, un biomarqueur sanguin lié à l’apparition de la forme la plus courante de démence.

Selon une nouvelle étude publiée dans JAMA Neurology, le test pTau217 d’ALZpath offre « une précision diagnostique élevée » comparable à celle des tests actuels du liquide céphalorachidien actuellement disponibles. Cependant, par communiqué aux tests du liquide céphalorachidien qui nécessitent une procédure douloureuse de rachicentèse (ponction lombaire avec insertion d’une aiguille dans le canal vertébral), le test pTau217 est significativement moins invasif, en plus d’être nettement moins cher (le prix du test devrait être compris entre 200 et 500 euros).

Le test pTau217 développé par ALZpath qui détecte Alzheimer précocement

Le test pTau217 développé par ALZpath est une solution de diagnostic innovante pour Alzheimer capable de détecter la présence de la tau phosphorylée au résidu 217, l’un des biomarqueurs les plus prometteurs d’Alzheimer, dont les variations peuvent être détectées plusieurs années avant l’apparition des symptômes de la maladie.

Le test, déjà utilisé dans de nombreux laboratoires à travers le monde et bientôt disponible à des fins cliniques, est un test sanguin qui permet d’identifier les variations de p-tau217, qui, à des niveaux élevés, permettent de prédire l’accumulation d’autres protéines nocives, la bêta-amyloïde et la tau, dans le cerveau. Actuellement, la seule façon de détecter l’accumulation de bêta-amyloïde et de tau dans le cerveau est de subir une imagerie cérébrale (TEP) ou, comme mentionné précédemment, une rachicentèse, deux procédures souvent inaccessibles et particulièrement coûteuses.

Ce simple test sanguin s’est révélé précis jusqu’à 96% pour identifier des niveaux élevés de bêta-amyloïde et jusqu’à 97% pour prédire l’accumulation de tau, selon l’étude récemment publiée. « Ce qui est impressionnant avec ces résultats, c’est que le test sanguin était aussi précis que les tests avancés tels que les tests du liquide céphalorachidien et les images cérébrales pour montrer la pathologie de la maladie d’Alzheimer dans le cerveau », a déclaré Nicholas Ashton, professeur de neurochimie à l’Université de Göteborg en Suède et auteur principal de l’étude.

Les résultats de précision diagnostique « sont déterminants dans le domaine des biomarqueurs sanguins d’Alzheimer et ouvrent la voie à l’utilisation clinique du test pTau217 d’ALZpath », ont ajouté les professeurs Kaj Blennow et Henrik Zetterberg de l’Université de Göteborg, co-auteurs de la publication. « Le test pTau217 d’ALZpath peut aider les professionnels de la santé à déterminer la présence de plaques amyloïdes dans le cerveau, un signe distinctif de la maladie d’Alzheimer », a déclaré le Dr Andreas Jeromin, directeur scientifique d’ALZpath. « Cette capacité diagnostique offre une aide de plus en plus vitale dans la gestion médicale et les décisions thérapeutiques pour Alzheimer, surtout maintenant que de nouveaux traitements pour la maladie deviennent plus accessibles ».