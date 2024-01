Le fond d’écran HyperOS moon super de Xiaomi disponible après 3 ans

Les enthousiastes de Xiaomi et les utilisateurs de smartphones sont sur le point d’avoir droit à une surprise, car une nouvelle mise à jour passionnante pour la fonction Super Wallpaper a été déployée. Rompant avec la monotonie depuis 2021, Xiaomi présente le fond d’écran HyperOS Moon Super, ajoutant une touche céleste à la collection de fonds d’écran dynamiques disponibles pour les appareils Xiaomi. La dernière version de l’APK Super Wallpaper 3.2.0-ma-ALPHA-01191938 apporte le fascinant fond d’écran Moon Super aux appareils compatibles, offrant aux utilisateurs une expérience visuelle rafraîchissante et immersive.

Comment accéder au fond d’écran HyperOS Moon Super

Pour profiter du tout nouveau fond d’écran Moon Super, les utilisateurs doivent mettre à jour leur application APK HyperOS Super Wallpaper en version 3.2.0-ma-ALPHA-01191938. Une fois la mise à jour effectuée, le fond d’écran Moon Super peut être consulté via l’application Wallpaper Picker. Cette application intuitive permet aux utilisateurs de personnaliser l’écran d’accueil de leur appareil avec des fonds d’écran dynamiques et visuellement époustouflants.

Cependant, il est important de noter que l’application Moon Super Wallpaper n’est actuellement pas disponible sur les serveurs GetApps. Par conséquent, les utilisateurs peuvent rencontrer des problèmes pour télécharger directement le fond d’écran Moon Super à partir du Mi Wallpaper Picker. Mais il pourra être téléchargé une fois que Xiaomi rendra les fonds d’écran de lune accessibles au public.

Disponibilité mondiale du fond d’écran HyperOS Moon Super

Le fond d’écran HyperOS Moon Super de Xiaomi va au-delà de l’attrait visuel ; il offre également une expérience multilingue au sein de l’application. La nouvelle mise à jour est équipée de traductions dans différentes langues, ce qui permet aux utilisateurs de profiter du fond d’écran Moon Super sur leurs appareils dans le monde entier.

Notre avis

Le fond d’écran HyperOS Moon Super de Xiaomi est un ajout captivant à la collection Super Wallpaper, offrant aux utilisateurs un voyage enchanteur à travers les phases lunaires. Bien que le défi de télécharger le fond d’écran Moon Super depuis GetApps persiste, les utilisateurs de Xiaomi attendent avec impatience de profiter de cette beauté céleste sur l’écran d’accueil de leur appareil. Vous pouvez télécharger le dernier sélectionneur de fonds d’écran Xiaomi Super pour activer les fonds d’écran cachés de la lune.

Alors que Xiaomi continue d’innover et de perfectionner son interface utilisateur, l’introduction du fond d’écran HyperOS Moon Super illustre l’engagement de la marque à offrir aux utilisateurs une expérience de smartphone visuellement impressionnante et dynamique. Restez à l’écoute des mises à jour alors que Xiaomi s’efforce de résoudre les problèmes de téléchargement et de garantir que le fond d’écran Moon Super devienne largement accessible à sa base d’utilisateurs mondiale.