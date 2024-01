La première version publique d’iOS en 2024 est iOS 17.3. Apple publie iOS 17.3 au public après avoir testé quelques versions bêta au cours des dernières semaines. La mise à jour iOS 17.3 est disponible pour les iPhones éligibles à iOS 17, c’est-à-dire l’iPhone Xr et les modèles plus récents. La troisième itération de la série iOS 17 introduit quelques nouvelles fonctionnalités et corrections de bugs.

La version Release Candidate d’iOS 17.3 a été publiée pour les développeurs enregistrés et les testeurs bêta la semaine dernière. Il est important de noter que la version Release Candidate d’iOS 17.3 et la version publique d’iOS 17.3 sont identiques. Parmi les utilisateurs de versions bêta, la version Release Candidate est considérée comme stable. Parfois, il peut y avoir des problèmes avec les versions Release Candidate, mais alors Apple publie une autre version de la RC.

Aujourd’hui, avec iOS 17.3, Apple a également publié iPadOS 17.3, watchOS 10.3, tvOS 17.3, macOS Sonoma 14.3, iOS 16.7.5, iPadOS 16.7.5, iOS 15.8.1, iPadOS 15.8.1, macOS Ventura 13.6.4 et macOS Monterey 12.7.3. iOS 17.3 et iPadOS 17.3 ont tous deux le numéro de build 21D50. Il s’agit du même numéro de build que la version Release Candidate publiée la semaine dernière.

Fonctionnalités d’iOS 17.3

La mise à jour iOS 17.3 apporte des fonctionnalités telles qu’un nouveau fond d’écran d’utilité sur l’écran verrouillé, la fonction de collaboration sur la musique, les réactions Emoji aux pistes dans l’application Musique, et plus encore. Vous pouvez consulter le journal des modifications complet ci-dessous.

Protection des appareils volés

La protection des appareils volés renforce la sécurité de l’iPhone et de l’identifiant Apple en exigeant Face ID ou Touch ID sans possibilité de recourir à un code de sécurité pour effectuer certaines actions

Le délai de sécurité nécessite Face ID ou Touch ID, une attente d’une heure, puis une authentification biométrique réussie supplémentaire avant de pouvoir effectuer des opérations sensibles telles que le changement du code de l’appareil ou du mot de passe de l’identifiant Apple

Écran verrouillé

Le nouveau fond d’écran Unity rend hommage à l’histoire et à la culture noires à l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs

Musique

La collaboration sur les listes de lecture vous permet d’inviter des amis à rejoindre votre liste de lecture et tout le monde peut ajouter, réorganiser et supprimer des chansons

Des réactions Emoji peuvent être ajoutées à n’importe quelle piste dans une liste de lecture collaborative

Cette mise à jour comprend également les améliorations suivantes :

La prise en charge des hôtels AirPlay vous permet de diffuser du contenu directement sur la télévision de votre chambre dans certains hôtels

L’option AppleCare & Garantie dans les paramètres affiche la couverture de tous les appareils connectés à votre identifiant Apple

Optimisations de détection de crash (tous les modèles d’iPhone 14 et d’iPhone 15)

iOS 17.3 est disponible pour tous les iPhones éligibles. Si vous avez opté pour la version bêta dans les paramètres ou installé la version Release Candidate, vous ne recevrez pas la mise à jour. Si vous utilisez une version publique d’iOS 17, vous trouverez la mise à jour dans Paramètres > Général > Mise à jour logicielle.

Assurez-vous toujours de sauvegarder vos données et de charger votre iPhone à au moins 50%.