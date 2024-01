Samsung Galaxy S24 Ultra vs. iPhone 15 Pro Max : combat des navires amiraux

Titan, composants de qualité, caméras haut de gamme – lorsqu’on compare le Samsung Galaxy S24 Ultra et l’iPhone 15 Pro (Max), il devient rapidement évident que malgré quelques similitudes, les deux smartphones haut de gamme sont très différents. Le fait est également le suivant : ils sont tous deux formidables.

Contenu :

Galaxy S24 Ultra vs. iPhone 15 Pro Max : Hardware

Si l’on examine les caractéristiques techniques des deux smartphones phares, on constate que Samsung et Apple utilisent tous deux le meilleur de ce qu’ils ont à offrir actuellement.

Et ici, une surprise t’attend déjà : alors qu’Apple mise sur sa propre puce Apple A17 Pro, Samsung n’utilise pas ses propres puces Exynos, mais plutôt le processeur légèrement plus performant de Qualcomm. Le Snapdragon 8 Gen 3 est l’un des processeurs les plus rapides dans le domaine des appareils Android. Chez Apple, il n’y a pas d’alternatives de puces.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est l’un des premiers smartphones de cette nouvelle année. (Photo : Samsung)

Le Samsung Galaxy S24 Ultra, présenté en janvier 2024, possède, comme l’iPhone 15 Pro Max, un cadre en titane, mais il est légèrement plus grand et plus lourd.

Samsung Galaxy S24 Ultra iPhone 15 Pro Max Dimensions :

162,3 x 79,0 x 8,6 mm Dimensions :

159,9 x 76,7 x 8,25 mm Poids :

232 grammes Poids :

221 grammes Boîtier :

Cadre en titane

Verre Gorilla Glass Armor à l’avant et à l’arrière

Certification IP68 Boîtier :

Cadre en titane

Face avant : Ceramic Shield

Arrière : Verre mat texturé

Certification IP68 Écran :

Écran de 6,8 pouces (3120 x 1440 pixels ; Quad-HD+)

Dynamic Amoled 2X adaptatif jusqu’à 120 Hz (1 – 120 Hz)

Luminosité maximale : 2 600 Nits

505 ppp Écran :

Écran 6,7 pouces Super Retina XDR (2 796 x 1 290 pixels)

Écran OLED All-Screen avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz

Luminosité maximale : 2 000 Nits

460 ppp Processeur :

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy

(1x 3,39 GHz + 3x 3,1 GHz + 2x 2,9 GHz + 2x 2,2 GHz, 4 nm, 64 bits, octa-core) Processeur :

Apple A17 Pro (2x 3,78 GHz + 4x 2,11 GHz + GPU 6 cœurs) Mémoire :

8 / 12 Go de RAM

256 Go / 512 Go / 1 To de ROM Mémoire :

8 Go de RAM

256 / 512 Go / 1 To de ROM Batterie :

5 000 mAh

USB Type-C

Recharge sans fil (15 watts)

Recharge rapide (45 watts)

Wireless Powershare Batterie :

4 441 mAh

USB Type-C

Recharge sans fil (15 watts)

Recharge rapide (27 watts)

MagSafe

Qi2 Connectivité :

Wi-Fi 7 (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM)

Wi-Fi Direct

NFC

5G / LTE

USB Type-C (USB 3.2 Gen 1)

Bluetooth 5.3 UWB

GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS

2x Nano-SIM + eSim Connectivité :

Wi-Fi 6E (6, 5, 4, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax)

NFC

5G / LTE

USB Type-C (USB 3.2 Gen 2)

Bluetooth 5.3 UWB

GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, NavlC, BDS

1x Nano-SIM + eSim Thread réseau de support

L’écran du S24 Ultra est plus grand et a une résolution supérieure ainsi qu’une luminosité maximale plus élevée. Il dispose également de jusqu’à 12 Go de RAM, tandis que l’iPhone 15 Pro Max est équipé de 8 Go de RAM. De plus, l’iPhone possède une batterie plus petite et seulement le Wi-Fi 6E, ce qui reste néanmoins négligeable. L’autonomie de la batterie du 15 Pro Max n’est pas inférieure à celle du S24 Ultra. Et le Wi-Fi 7 est actuellement avantageux pour très peu d’utilisatrices et d’utilisateurs. Pour cela, il faut un nouveau routeur, tout comme pour le Wi-Fi 6E.

Dans l’ensemble, le S24 Ultra peut être techniquement supérieur à l’iPhone 15 Pro Max dans certains domaines, mais en termes de performances, le dispositif Apple devrait avoir légèrement l’avantage. Mais nous parlons ici de différences minimes à un niveau extrêmement élevé. Et ne devrais pas oublier une chose : le matériel Apple est parfaitement adapté au système d’exploitation iOS d’Apple et optimisé au plus haut degré. Cela se traduit, par exemple, par de bonnes durées de veille malgré une batterie plus petite. Et 8 Go de RAM suffisent également.

L’iPhone 15 Pro Max a également un cadre en titane. (Photo : Apple)

S24 Ultra vs. iPhone 15 Pro Max : Caméras haut de gamme

Samsung et Apple mettent en avant différentes fonctionnalités de leurs caméras pour leurs téléphones phares. Les Coréens se vantent d’un zoom spatial 100x grâce à un capteur de 200 mégapixels et deux puissants objectifs téléphoto. De plus, le nouveau Galaxy.AI joue un rôle essentiel : retouche intuitivement les photos prises ou utilise un zoom de « qualité » 10x, qui devrait correspondre à un zoom optique.

L’appareil photo de l’iPhone 15 Pro (Max) offre 7 longueurs focales sélectionnables. (Photo : Apple)

Le système de caméra professionnel de l’iPhone 15 Pro Max ne fait pas défaut. Apple met cependant en avant d’autres termes et fonctions. Grâce au zoom optique avant et arrière et à une plage de zoom de 10x, tu peux choisir parmi 7 longueurs focales, bien qu’il n’y ait « que » trois caméras. Le scanner LiDAR permet des portraits de nuit supérieurs et le moteur Photonique offre une plage dynamique plus élevée. Les deux smartphones brillent avec des prises de vue nocturnes de haute qualité : chez Samsung, cela s’appelle Nightography, chez Apple, c’est simplement le mode nuit.

Samsung Galaxy S24 Ultra Apple iPhone 15 Pro Max Caméra frontale :

12 mégapixels (grand angle F2.2) Caméra frontale :

12 mégapixels (F1.9) Caméra principale :

200 mégapixels (grand angle F1.7, Autofocus Super Quad Pixel)

50 mégapixels (téléobjectif F3.4, zoom optique 5x)

10 mégapixels (téléobjectif F2.4, zoom optique 3x)

12 mégapixels (ultra grand angle, F/2.2) Caméra principale :

48 mégapixels (24 mm, F1.7)

12 mégapixels (ultra grand angle F/2.2)

12 mégapixels (téléobjectif 2x avec capteur Quad-Pixel, F1.78)

12 mégapixels (téléobjectif 5x, F2.8) Fonctions supplémentaires :

Zoom numérique : 100x Space Zoom

Zoom optique : 5x Fonctions supplémentaires :

Zoom numérique : 25x

Zoom optique : 5x

Le système de caméra du S24 Ultra est assisté par des fonctionnalités d’IA. (Photo : Samsung)

Bien sûr, il y a des différences de mégapixels, de focales et de fonctionnalités offertes. Mais nous parlons également de différences à un niveau haut de gamme. Bien que le système de caméra du S24 Ultra n’ait pas encore été évalué par le portail réputé DXOMark, il devrait approcher celui de l’iPhone 15 Pro Max (valeur : 154). Les différences sont minimes.

Durée de vie de la batterie : Peu de différences

Que ce soit 5 000 mAh (S24 Ultra) ou 4 441 mAh (iPhone 15 Pro Max) – cela n’a pas d’importance dans la vie quotidienne. Les deux smartphones fournissent des résultats similaires.

Samsung Galaxy S24 Ultra Apple iPhone 15 Pro Max Lecture vidéo :

Jusqu’à 30 heures Lecture vidéo :

Jusqu’à 29 heures (25 en streaming) Lecture audio :

Jusqu’à 95 heures Lecture audio :

Jusqu’à 95 heures Utilisation d’Internet :

4G LTE : Jusqu’à 27 heures

Wi-Fi : Jusqu’à 28 heures Utilisation d’Internet :

Pas d’indication

Les deux proposent une charge sans fil jusqu’à 15 watts. Le S24 Ultra est plus rapide pour la charge filaire (jusqu’à 45 watts) – mais la batterie est aussi plus grande. Les différences sont donc négligeables. En fin de compte, les deux dispositifs te permettent de passer la journée sans soucis avec ton téléphone.

Apple vs. Samsung : Des « mondes » différents

Que ce soit chez Samsung ou chez Apple, les deux fabricants veulent te motiver à changer de téléphone. Apple a même créé un site web spécifique, tandis que Samsung t’explique directement sur la page du produit S24 Ultra pourquoi il est intéressant de passer d’iOS au Samsung Galaxy. Les arguments des deux côtés sont similaires : tout devient meilleur et plus facile lorsque tu te trouves dans l’un ou l’autre de ces « microcosmes ».

L’iPhone se sent particulièrement à l’aise dans l’univers d’Apple. (Photo : Apple)

Et c’est précisément là que réside la plus grande différence: si tu as un iPhone et d’autres produits Apple tels que l’Apple Watch, un MacBook ou une Apple TV, tout s’intègre harmonieusement. Tu réponds aux messages ou aux appels de ton iPhone sur ton Mac, tu transfères sans effort des données entre les appareils ou connectes sans effort ta montre Apple ou tes AirPods au téléphone. Ça ne peut pas être plus simple. Les fonctionnalités créées par Apple telles que AirDrop, NameDrop, AirPlay ou Continuity le permettent.

L’écosystème chez Samsung n’est pas aussi fermé que celui d’Apple. (Photo : Samsung)

Cela fonctionne de manière très similaire chez Samsung, mais il faut reconnaître au groupe qu’il est un peu plus ouvert. Car bien que des fonctionnalités pratiques telles que le partage rapide des données entre le smartphone et d’autres appareils Samsung tels que les tablettes ou les ordinateurs portables existent ici aussi. Si tu possèdes un téléviseur Samsung, tu peux rapidement refléter l’écran du téléphone sur le téléviseur. Et l’interface DeX permet de transformer un téléphone en un environnement de travail simple. Mais l’échange entre les appareils Android et Windows d’autres fabricants est également assez simple – c’est pratique.

Apple vs. Samsung signifie dans le cas des smartphones : iOS contre Android avec l’interface utilisateur OneUI de Samsung. Les systèmes d’exploitation incompatibles offrent des approches de commande différentes et proposent leurs propres applications. Le choix de l’un ou l’autre smartphone est aussi un choix pour le microcosme correspondant avec ses particularités.

Autres caractéristiques distinctives

Le S-Pen est inclus avec le Galaxy S24 Ultra. Avec ce stylet, tu peux utiliser le téléphone en option, dessiner ou prendre des notes. Lorsqu’il n’est pas utilisé, le S-Pen se range directement dans le téléphone. L’iPhone 15 Pro (Max) ne propose pas cela sous cette forme.

Le S-Pen est également présent dans le S24 Ultra. (Photo : Samsung)

Le bouton Action est à nouveau sympa sur l’iPhone 15 Pro. L’ancien bouton de mise en sourdine est maintenant un bouton programmable universel que tu utilises pour toutes sortes de fonctions. Tu peux même programmer plusieurs commandes à ta guise. Idéal pour la maison connectée, par exemple.

Samsung mise fortement sur l’intelligence artificielle avec la gamme Galaxy S24. Cela promet de meilleurs niveaux de zoom lors de la prise de photos, des fonctions de retouche plus simples et un confort supplémentaire tel qu’une traduction vocale en direct ou des résumés structurés de notes. Apple n’a pas encore de réponses appropriées à cela, mais propose déjà des éléments détaillés appartenant au système d’exploitation pour une utilisation plus confortable du téléphone.

Au final : Le vainqueur est…

Bien que la comparaison entre le Samsung Galaxy S24 Ultra et l’iPhone 15 Pro Max ne soit pas une comparaison entre Harry Potter et Le Seigneur des Anneaux, il ne peut en réalité y avoir de vainqueur clair. Cela est dû, entre autres, aux différents écosystèmes dans lesquels les smartphones évoluent. Samsung mise sur Android (et Windows), Apple sur iOS (et macOS, iPadOS, tvOS, watchOS). Le passage d’un smartphone à l’autre nécessite des adaptations plus importantes au quotidien – surtout si tu veux échanger des données telles que des images ou des contacts entre les appareils. Le passage n’est donc pas aussi simple que ce que Samsung et Apple prétendent.

Le S24 Ultra est un solide morceau de technologie, mais en aucun cas meilleur que l’iPhone 15 Pro Max. (Photo : Samsung)

En ce qui concerne le matériel des téléphones, on peut dire que les deux appareils offrent des performances exceptionnelles à un prix premium, que ce soit en termes de caméras, de puissance de traitement ou de finition. Les capteurs de caméra diffèrent parfois considérablement les uns des autres, tout comme les composants logiciels qui, par exemple, entraînent différentes longueurs focales et niveaux de zoom. Un Galaxy S24 Ultra possède également un S-Pen, tandis que l’iPhone 15 Pro Max possède un bouton d’action. De tels aspects montrent également que les smartphones sont en concurrence, mais qu’ils s’adressent à des préférences et à des intérêts différents des utilisatrices et utilisateurs.

À mon avis, le choix entre l’iPhone 15 Pro Max et le Samsung Galaxy S24 Ultra est déterminé par l’écosystème préféré. Si tu te sens plus à l’aise chez Apple, tourne-toi vers l’iPhone phare actuel. Le fleuron de Samsung est le meilleur choix pour toi si tu apprécies la flexibilité d’Android (et de Windows) et si tu possèdes déjà des appareils Samsung.