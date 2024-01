Tache solaire gigantesque apparue sur le Soleil : elle mesure 10 fois la taille de la Terre. Quels sont les risques?

Le télescope spatial Solar Dynamics Observatory (SDO) de la NASA a filmé la croissance soudaine de la tache solaire AR3559, qui a triplé sa taille en deux jours. Elle mesure maintenant environ 130 000 kilomètres de long, soit l’équivalent de 10 fois la taille de la Terre. Et elle est dirigée vers notre planète.

La tache solaire AR3559. Crédit : NASA/SDO

Une immense tache solaire est apparue sur le Soleil, l’une des plus grandes détectées pendant le cycle actuel d’activité magnétique de l’étoile. Comme indiqué par le site spécialisé en météo spatiale spaceweather.com, AR3559, comme elle a été classée par les scientifiques, a triplé sa taille en seulement deux jours, c’est-à-dire pendant le week-end du samedi 20 au dimanche 21 janvier. Cette croissance exponentielle a transformé la tache solaire en un vaste complexe de noyaux sombres et déchiquetés, dont la longueur est équivalente à celle de dix Terres alignées. Étant donné que notre planète a un diamètre d’environ 12 700 kilomètres, cela indique que AR3559 mesure près de 130 000 kilomètres de long. Un « monstre » qui se déplace en direction de la Terre, augmentant le risque de tempêtes géomagnétiques significatives.

Les experts sont préoccupés non seulement par la taille gargantuesque de la structure et son orientation, mais aussi par les champs magnétiques qui la caractérisent. Spaceweather.com souligne en effet que la tache solaire est liée à un champ magnétique de type « bêta gamma », c’est-à-dire avec une configuration variable et complexe qui le rend très instable. Cela indique que des éruptions solaires violentes, des éclats et/ou des éjections de masse coronale (CME) peuvent se produire à partir de son activité, capable de projeter vers la Terre du plasma hautement énergétique. C’est le flux de particules chargées électriquement qui provoque les tempêtes géomagnétiques sur notre planète. Plus intense et rapide est le vent solaire, plus grandes sont les chances de tempêtes de classe significative. Le principal risque est une tempête de classe G5, comme le fameux Événement de Carrington de 1859, qui causerait d’énormes dégâts aux réseaux électriques, à Internet, aux satellites, aux communications radio, et bien plus encore.

Selon le site, un éclat de classe M pourrait être déclenché par AR3559, l’avant-dernier sur une échelle de cinq (A, B, C, M et X). Ils sont classés en fonction de leur puissance, elle-même liée à la luminosité dans les rayons X. Chaque classe est dix fois plus énergétique que la précédente et est divisée en sous-classes numérotées (de 1 à 9). La classe X n’a pas de limite définie. Parmi les événements les plus récents et les plus violents, on a enregistré un éclat de classe X 2.8, survenu peu après 18h00 heure italienne le jeudi 14 décembre 2023. L’événement a libéré une énergie comparable à celle libérée par des millions de bombes nucléaires explosant simultanément. Un événement de classe M serait certainement moins puissant, mais l’impact sur la Terre dépend également de l’orientation du flux de vent solaire. Dans le cas de l’éclat X 2.8, notre planète a été effleurée par la « queue » des particules solaires, alors que dans ce cas, nous pourrions être « en plein dans le mille ». Les effets potentiels ne doivent pas être sous-estimés si une éjection de matériau de l’étoile se produit réellement.

Crédit : NASA / SDO

Il convient de rappeler que les taches solaires sont des zones plus froides et plus sombres de la photosphère, la surface de l’étoile. Les champs magnétiques auxquels elles sont associées, tels que le champ bêta gamma de AR3559, bloquent la chaleur des réactions nucléaires qui se produisent dans les profondeurs de l’astre, l’empêchant de remonter à la surface (c’est pourquoi elles sont plus sombres que les zones environnantes). Néanmoins, comme l’explique la NASA, les taches solaires atteignent une température superficielle de 3 700 degrés Celsius. Leurs champs magnétiques peuvent varier très rapidement, et c’est précisément à partir de la reconnexion des lignes magnétiques qu’un événement éruptif violent peut se produire. Nous ne savons pas si cette gigantesque tache solaire peut ou non donner lieu à de tels phénomènes, mais tant qu’elle est dirigée vers la Terre, les chercheurs continueront à la surveiller de près. Les images du complexe AR3559 ont été prises par le télescope spatial Solar Dynamics Observatory (SDO) de l’agence aérospatiale américaine.