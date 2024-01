Qu’est-ce que le mélanome, le cancer de la peau dont souffre Sarah Ferguson

Le mélanome est une forme maligne de cancer de la peau, parmi les plus courantes et les plus mortelles si elles ne sont pas détectées à temps. Voici ce que nous savons sur les symptômes, les causes et le traitement de cette forme de cancer qui a tué environ 7 000 Italiens au cours des 5 dernières années.

Sarah Ferguson, duchesse de York et ex-épouse du prince Andrew, souffre d’une forme agressive de cancer de la peau : le mélanome. Le diagnostic de tumeur maligne, annoncé par le porte-parole de la noble sexagénaire, est survenu après l’analyse de certains grains de beauté (ou naevi), enlevés après une mastectomie – ablation des seins – et avant une intervention de reconstruction, suite à la découverte précédente d’une tumeur du sein. Il n’est pas clair s’il y a une corrélation entre les deux tumeurs et à quel stade le mélanome a été détecté ; les résultats de tests histologiques supplémentaires sont attendus. Il s’agit de la troisième nouvelle relative à des problèmes de santé qui secoue la famille royale britannique en très peu de jours, après l’hospitalisation mystérieuse de Kate Middleton pour une intervention à l’abdomen et l’opération du prince Charles pour une prostate enflée. Voici ce que nous savons sur le mélanome, quels sont les signes et symptômes de cette maladie oncologique et quelles sont les chances de survie.

Qu’est-ce que le mélanome

Le mélanome est un cancer malin de la peau qui, comme l’explique l’Institut supérieur de la santé (ISS), « provient des mélanocytes de la peau et des muqueuses, de ceux qui constituent les grains de beauté ou, beaucoup plus rarement, des mélanocytes présents dans des sites extracutanés », tels que l’œil, l’oreille interne et autres parties anatomiques. Les mélanocytes sont des cellules responsables de la production de mélanine, un polymère à l’origine de la couleur de la peau, des poils et des cheveux. Comme pour d’autres néoplasies, en raison de divers facteurs – tels que l’exposition excessive aux rayons ultraviolets -, l’ADN de ces cellules peut subir des mutations qui entraînent le développement et la prolifération incontrôlée de mélanocytes malades / cancéreux. Le mélanome, spécifie l’Institut Humanitas, peut apparaître n’importe où sur la peau et est plus fréquent là où il n’y avait pas de grains de beauté auparavant ; les zones exposées au soleil sont les plus touchées, mais la tumeur maligne peut également apparaître sous la plante des pieds, les organes génitaux et la cavité buccale. Si elle n’est pas détectée à temps, la néoplasie a tendance à générer des métastases capables de se propager dans tout le corps, c’est pourquoi elle est considérée comme un cancer si agressif. Il existe quatre principaux types de mélanome.

Les types de mélanome

Le Groupe San Donato indique qu’il existe quatre types cliniques de mélanome, basés sur leur « mode de croissance ». Les voici :

Mélanome à diffusion superficielle : il peut apparaître à la fois sur une peau « propre » et là où il y avait déjà un grain de beauté, qui commence à évoluer en changeant de forme et de couleur, prenant également des contours irréguliers et festonnés, plus circulaires. Selon les manuels MSD pour les professionnels de la santé, il représente 70 % des diagnostics de mélanome. De couleur sombre (marron ou brun), il peut développer des taches d’autres nuances : noires, grises, rouges, bleuâtres, etc. etc.

: il peut apparaître à la fois sur une peau « propre » et là où il y avait déjà un grain de beauté, qui commence à évoluer en changeant de forme et de couleur, prenant également des contours irréguliers et festonnés, plus circulaires. Selon les manuels MSD pour les professionnels de la santé, il représente 70 % des diagnostics de mélanome. De couleur sombre (marron ou brun), il peut développer des taches d’autres nuances : noires, grises, rouges, bleuâtres, etc. etc. Mélanome malin de type lentigo : tumeur plate comme le premier, est circonscrite, à croissance lente et typique de la population âgée. Il représente 5 % de tous les diagnostics de mélanome. Il se développe principalement sur les parties du corps exposées au soleil, comme le visage, et se manifeste sous la forme d’une tache aux bords irréguliers, brune ou noire.

: tumeur plate comme le premier, est circonscrite, à croissance lente et typique de la population âgée. Il représente 5 % de tous les diagnostics de mélanome. Il se développe principalement sur les parties du corps exposées au soleil, comme le visage, et se manifeste sous la forme d’une tache aux bords irréguliers, brune ou noire. Mélanome acrolentigineux : il représente jusqu’à 10 % des diagnostics et affecte principalement les personnes à la peau foncée, généralement moins exposées au risque d’autres formes de mélanome. Il apparaît dans des endroits atypiques tels que sous les ongles , dans la zone palmoplantaire (mains et pieds) et sur les muqueuses.

: il représente jusqu’à 10 % des diagnostics et affecte principalement les personnes à la peau foncée, généralement moins exposées au risque d’autres formes de mélanome. Il apparaît dans des endroits atypiques tels que , dans la zone palmoplantaire (mains et pieds) et sur les muqueuses. Mélanome nodulaire : contrairement aux trois autres types de mélanome, tous plats aux premiers stades, celui-ci se manifeste directement sous la forme d’une nodulation invasive, une papule qui peut apparaître dans n’importe quelle partie du corps. La couleur de la lésion varie du blanc nacré au gris, comme le soulignent les manuels MSD pour les professionnels de la santé.

Signes et symptômes du mélanome

Un mélanome est différent d’un grain de beauté normal présent sur la peau et il y a certaines caractéristiques qui peuvent faire soupçonner sa présence et faciliter le diagnostic. Par exemple, contrairement aux grains de beauté normaux, les bords des mélanomes sont généralement irréguliers, festonnés et asymétriques, par ailleurs la couleur peut être variée et non uniforme. La taille peut également être suspecte : l’Institut Humanitas indique que les mélanomes ont généralement un diamètre supérieur à 6 millimètres. L’évolution d’un grain de beauté ou d’une tache sur la peau, dont la croissance est rapide, peut être le signe d’un cancer malin de la peau. Les manuels MSD indiquent que le cancer malin de la peau présente la stadification suivante : Stades I et II (mélanome primitif localisé) ; Stade III (métastases aux ganglions lymphatiques loco-régionaux) ; Stade IV (maladie métastatique à distance).

Qui est touché par le mélanome

L’Institut supérieur de la santé indique que le mélanome touche principalement les personnes âgées de 30 à 60 ans et est extrêmement rare avant la puberté. L’incidence augmente de manière significative et certaines études montrent qu’elle aurait même doublé au cours de la dernière décennie. Cependant, les statistiques officielles au niveau mondial montrent une augmentation moins importante, car les environ 100 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année dans le monde représentent une augmentation d’environ 15 % par communiqué à la décennie précédente. En Italie, il y a environ 7 000 nouveaux cas diagnostiqués de mélanome chaque année. Cette néoplasie affecte principalement les personnes de race caucasienne (blanche) et en particulier d’origine nord-européenne, avec une peau très claire.

Les causes du mélanome

Les principaux facteurs de risque qui déclenchent l’apparition d’un mélanome sont l’exposition aux rayons ultraviolets (UV) de l’exposition au soleil et aux lampes de bronzage. Mais la predisposition génétique – comme indiqué, certaines ethnies sont sensiblement plus exposées que d’autres – et l’hérédité jouent également un rôle. L’utilisation de crèmes solaires pour se protéger et les visites régulières chez le dermatologue sont les meilleurs moyens de prévenir un cancer malin de la peau (pas seulement les mélanomes mais aussi les épithéliomes) et de le détecter avant qu’il ne devienne agressif et métastatique.

Diagnostic et traitement du mélanome

En présence de grains de beauté « étranges » ou de lésions suspectes, il est essentiel de parler le plus tôt possible à son médecin traitant et à un spécialiste en dermatologie. Le diagnostic précoce est en effet le meilleur moyen de prévenir les conséquences néfastes de cette néoplasie. C’est pourquoi les experts recommandent une surveillance annuelle des grains de beauté par un dermatologue. Une fois qu’un grain de beauté présentant des signes suspects a été identifié, le médecin dispose de plusieurs outils de diagnostic, tels que la dermatoscopie et la vidéodermatoscopie ; la microscopie confocale et la biopsie cutanée. D’autres examens tels que les scanners et les échographies peuvent être demandés pour évaluer en profondeur le stade de développement de la tumeur / stadification et décider du traitement le plus approprié. Les options vont de l’ablation chirurgicale à l’immunothérapie basée sur des anticorps monoclonaux, en passant par la radiothérapie, la photodynamique, la chimiothérapie et d’autres approches. Un vaccin à ARNm développé par Moderna a récemment démontré dans des essais cliniques qu’il réduit la mortalité et la récidive du mélanome.

Les chances de survie

Dans le communiqué « I numeri del cancro in Italia 2023 », présenté en décembre 2023 à l’Institut supérieur de la santé (ISS), il est apparu qu’en Italie, entre 2007 et 2019, un nombre de passage supérieur à celui prévu avait été enregistré en raison du mélanome. Il y a eu 1 256 passage supplémentaires dus au cancer malin de la peau, ce qui équivaut à une augmentation d’environ 10 %. Au cours des cinq dernières années, selon l’ISS, il a tué environ 7 000 Italiens, dont 4 000 hommes et 3 000 femmes. Malgré cela, par communiqué au passé, il y a une proportion beaucoup plus élevée de mélanomes détectés à un stade encore favorable au traitement, qui est passée à 60-70 %, comme l’indique l’ISS. En effet, dans les années 60 du siècle dernier, environ 50 % des patients atteints de mélanome étaient encore en vie cinq ans après le diagnostic, ce chiffre est aujourd’hui passé à 80 %. Le diagnostic précoce reste essentiel, lié également à la capacité des personnes à reconnaître les caractéristiques suspectes des taches et des grains de beauté sur la peau.