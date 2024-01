Qu’est-ce que la rare maladie auto-immune : symptômes et traitements

Une maladie auto-immune est un trouble caractérisé par une réaction anormale du système immunitaire, qui attaque par erreur les tissus sains en les reconnaissant comme étrangers. Il s’agit d’une condition le plus souvent chronique, dont les symptômes varient en fonction des tissus impliqués.

Costantino Vitagliano, 49 ans, l’ancien troniste d’Uomini e Donne, a découvert qu’il souffre d’une maladie auto-immune rare

Le trouble qui a changé la vie de Costantino Vitagliano, l’ancien troniste d’Uomini e Donne, est une maladie auto-immune rare. Lors de son passage à Verissimo avec Silvia Toffanin, il a parlé du grave problème de santé auquel il fait face. Tout a commencé il y a quelques mois, avec une échographie pour une douleur au sternum qui a révélé une tache sur l’aorte ombilicale, ce qui l’a conduit à être hospitalisé en urgence dans le service de chirurgie tumorale. Les examens ont heureusement exclu une tumeur, mais ont indiqué que son problème est causé par une maladie auto-immune, une condition caractérisée par la réaction anormale du système immunitaire qui amène l’organisme à attaquer ses propres tissus.

Dans le cas de Costantino, il semble que la condition soit liée à une inflammation vasculaire (vasculite) qui s’est répandue dans l’aorte, probablement similaire à l’artérite de Takayasu, plus rare, ce qui a obligé l’ancien troniste à se faire poser un stent – un petit tube en maille métallique utilisé pour réparer les artères obstruées ou affaiblies.

Qu’est-ce que la maladie auto-immune

Une maladie auto-immune est une condition dans laquelle le système immunitaire, qui normalement protège l’organisme contre les agents étrangers, attaque par erreur les tissus sains, provoquant une inflammation et des dommages tissulaires. Des exemples de maladies auto-immunes sont l’arthrite rhumatoïde, le psoriasis, le lupus érythémateux, les maladies thyroïdiennes telles que la maladie de Graves et la thyroïdite de Hashimoto, la vasculite et le diabète de type 1, tous caractérisés par des réactions anormales du système immunitaire responsables de leur apparition.

Les maladies auto-immunes – on en connaît environ une centaine à ce jour – peuvent affecter différents organes et systèmes, provoquant des symptômes qui varient en fonction des tissus impliqués dans la pathologie. La plupart des maladies auto-immunes ont un caractère chronique, bien que dans certains cas, la maladie puisse se résorber spontanément.

Quelles sont les causes des maladies auto-immunes

Le développement des réactions auto-immunes peut être lié à divers facteurs, mais les causes de ce phénomène ne sont pas encore clairement établies.

« Selon une hypothèse – indiquent les experts d’Humanitas – le dysfonctionnement du système immunitaire pourrait être déclenché par des facteurs externes (comme une infection ou un médicament non toléré), en particulier chez les personnes porteuses de gènes prédisposant à l’apparition de pathologies auto-immunes ». Il est aujourd’hui connu que ce type de trouble du système immunitaire amène ce dernier à reconnaître ses propres tissus comme étrangers et à produire des anticorps (appelés auto-anticorps) ou des cellules immunitaires qui attaquent des types spécifiques de cellules ou de tissus de l’organisme. Cette réponse est appelée réaction auto-immune.

Quels sont les symptômes des maladies auto-immunes

Les symptômes des différentes maladies auto-immunes varient en fonction de la pathologie et des tissus impliqués. Dans de nombreux cas, ils sont très similaires les uns aux autres et peuvent être confondus avec ceux d’autres pathologies. C’est pourquoi le diagnostic d’une maladie auto-immune nécessite plus de temps de la part des spécialistes. Les symptômes peuvent apparaître périodiquement, avec des périodes de rémission caractérisées par une symptomatologie minime ou absente, alternant avec des périodes d’exacerbation. Les plus courants comprennent :

La fatigue

La fièvre récurrente

Les douleurs articulaires et un sentiment de malaise général

Les douleurs abdominales ou les problèmes digestifs

Le gonflement des glandes

Le diagnostic est basé sur une consultation médicale spécialisée et la réalisation d’examens, notamment la recherche d’anticorps antinucléaires (ANA) et anti-ENA, la recherche d’auto-anticorps spécifiques d’organes (par ex. anti-thyro globuline et anti-thyro peroxydase), l’analyse des niveaux de protéine C-réactive et de la vitesse de sédimentation des globules rouges (VS).

Comment les maladies auto-immunes sont-elles traitées

À ce jour, il n’existe pas de traitement spécifique pour les maladies auto-immunes : le traitement est basé sur le contrôle des symptômes et de la réaction auto-immune. Des exemples de médicaments pour le contrôle des symptômes comprennent les analgésiques et les anti-inflammatoires, mais dans certains cas, il peut être nécessaire de prendre des médicaments ou des suppléments spécifiques pour pallier une carence en hormones (comme l’insuline) ou en vitamines (comme la B12). Dans d’autres cas, la prise de médicaments immunosuppresseurs peut être nécessaire pour essayer de contrôler la réponse immunitaire.