Netflix ouvre une chaîne de stores physiques : à quoi ressembleront les Netflix House

Les stores ouvriront en 2025 : ils seront d’abord inaugurés aux États-Unis, puis ouverts dans des villes stratégiques. L’objectif de l’entreprise est de créer de nouvelles formes de divertissement pour les fans.

Nous parlons de « « . Netflix n’est plus seulement une plateforme, et sa stratégie à long terme est de créer de « » qui prennent forme dans le monde réel. C’est pourquoi le géant du streaming a décidé d’ouvrir des « « . Il ne s’agit pas seulement de boutiques pour acheter des gadgets et des t-shirts de séries télévisées, elles ressembleront à des centres commerciaux où l’on peut « » et des événements. « Nous avons remarqué à quel point les fans aiment se plonger dans le monde de nos films et programmes TV, et nous avons beaucoup réfléchi à la façon de porter tout cela à un niveau supérieur ».

La stratégie est ancienne, depuis des années, les entreprises du monde du divertissement investissent dans des parcs à thème, des jouets, des costumes de carnaval pour se déguiser en leurs personnages préférés. C’est un « » qui non seulement augmente les revenus, mais ce qui est tout aussi important, nourrit l’imaginaire des fans. Les Netflix House ne seront très probablement pas une source de profits pour l’entreprise, mais plutôt un « « .

Netflix House : quand et où vont-elles ouvrir

Les premiers stores Netflix devraient ouvrir en . Les locaux physiques seront inaugurés aux États-Unis, puis ouverts dans d’autres villes stratégiques pour la plateforme. L’idée des Netflix House est de « « , responsable des produits de consommation de l’entreprise, embauché en 2020. Déjà en 2021, Simon avait ouvert la boutique en ligne Netflix.shop, où il était possible d’acheter des produits dérivés de la plateforme et des séries et films qui ont connu le plus de succès. Mais Netflix ne veut pas seulement vendre des gadgets, et en réalité, les Netflix House ambitionnent de devenir des « » qui reproduisent les expériences de Disney et NBC Universal.

Les pop-up store de la plateforme

En réalité, Netflix expérimente depuis des années ses « « , des stores temporaires pour les fans. La plateforme en a lancé 40 dans 20 villes différentes. Parmi eux, « « , un événement itinérant inspiré de la série Bridgerton avec des acteurs, de la musique live et des danses, à Las Vegas, des stores à thème Stranger Things ont également été créés.

Début 2023, un « » a été inauguré à Los Angeles, qui servait des plats « « . Les Netflix House reprendront les pop-up store, mais ils seront permanents. Vous pourrez donc dîner avec un thème, acheter des vêtements ou assister à des événements inspirés des séries télévisées et des films de la plateforme.

Les collaborations avec les marques mondiales

Depuis un certain temps, Netflix travaille dur pour ne pas rester coincé dans la catégorie « « . Elle veut être plus que ça. Et les Netflix House le prouvent. L’entreprise a déjà intensifié ses collaborations avec des marques mondiales. « Athletic Brewing » a lancé sa bière sans alcool sur le thème de The Witcher, « Lacoste » a quant à elle publié une ligne inspirée de Stranger Things (pour promouvoir la troisième saison, Netflix a conclu 75 partenariats avec des marques). Tous les produits, disponibles sur le site web de merchandising, finiront très probablement sur les étagères des nouveaux stores à thème de la plateforme.