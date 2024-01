Voulez-vous savoir à quel point l’été prochain sera chaud ? Voici ce qui se passe en Australie.

THE WEATHER NETWORK | Températures extrêmes en Australie

D’un autre côté du monde, en Australie, c’est plein été et une vague de chaleur extrême fait monter les températures. Les villes oscillent entre 40 et 50 degrés et des tempêtes supercellulaires laissent certaines régions sans électricité. Paraburdoo, à 1 500 kilomètres au nord de Perth, a atteint 48 degrés, selon le Bureau of Meteorology (Bom). Le directeur du Bom, Dean Narramore, a expliqué que la région de Pilbara enregistre des vagues de chaleur extrême, avec des températures allant de 48 à 49 degrés. De plus, « les conditions très chaudes et sèches combinées à des vents méridionaux et une forte brise marine d’ouest-sud-ouest entraîneront un risque d’incendie élevé », a expliqué le Bom. Ce qui se passe en Australie montre comment une grande partie des terres sera sujette à une augmentation des températures, a ajouté Narramore.

Les projections des modèles climatiques ne laissent guère d’espoir quant aux records qui nous attendent à l’avenir en raison du réchauffement climatique. 2023 a été l’année la plus chaude de tous les temps, comme le montrent les données de Copernicus, le service européen de surveillance climatique. « Les gaz à effet de serre sont à des niveaux records. Les températures mondiales sont à des niveaux records. La montée du niveau de la mer est à des niveaux records. La glace de mer antarctique est à son minimum historique. C’est une cacophonie assourdissante de statistiques brisées », a déclaré le secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), Petteri Taalas, ajoutant que « ce ne sont pas que de simples statistiques ».

La chaleur extrême en Australie

Sur la côte est, Sydney a atteint 37 degrés, la base aérienne de Holsworthy 38,5. Au nord-ouest, les températures sont montées au-dessus de 40, l’aéroport de Marree a atteint 42,6 degrés. Dans la région du Queensland, au sud-est, les températures devraient osciller entre 30 et 40 degrés dans les prochains jours. Le gouvernement a recommandé de prendre soin des personnes vulnérables, des personnes âgées, des enfants et des femmes enceintes.

Les autorités surveillent les villes de Bowen, Birdsville, Brisbane Metropolitan Area, Beaudesert, Boonah, Gladstone, Ipswich, Woorabinda et Yeppoon. Les experts suggèrent de chercher un endroit frais, une bibliothèque ou un centre commercial, et de rester à la maison si possible. « Fermez les fenêtres et les rideaux au début de la journée pour garder la chaleur à l’extérieur de la maison. Si possible, utilisez des ventilateurs ou des climatiseurs pour rester au frais ».

La tempête supercellulaire

À Kalgoorlie, l’électricité a été coupée après une tempête supercellulaire, un type d’orage caractérisé par la présence d’un mésocyclone, c’est-à-dire une basse pression rotationnelle autour d’un minimum barométrique. Ce sont des tempêtes qui ont plus de chances de produire une tornade. Il y a également eu un problème avec les deux générateurs de gaz qui devaient fournir une énergie de secours à Kalgoorlie, ce qui a laissé les résidents de la ville sans électricité et climatisation. Les autorités ont déclaré qu’elles enquêteront sur l’affaire.