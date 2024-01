Les virus zombies enterrés dans le pergélisol peuvent déclencher une nouvelle épidémie : l’alerte des scientifiques

Dans la glace éternelle, des microbes de plus de 300 000 ans survivent et sont capables d’infecter les êtres humains. Le réchauffement climatique et les opérations minières pourraient libérer les virus de l’Arctique.

JEAN-MICHEL CLAVERIE | Une image améliorée d’un Pithovirus sibericum isolé à partir d’un exemplaire de pergélisol vieux de 30 000 ans en 2014.

Dans les couches de pergélisol se trouvent des virus zombies qui pourraient déclencher de nouvelles épidémies. « Un virus inconnu qui a infecté un Néandertalien pourrait se réactiver, c’est un scénario plausible », explique Jean-Michel Claverie, généticien à l’Université d’Aix-Marseille. D’un côté, le changement climatique pourrait faire fondre les couches de pergélisol, de l’autre, les expéditions qui creuseront dans le sol glacé pour extraire du pétrole et des minéraux. « De cette manière, les virus risquent d’être libérés et d’infecter les êtres humains ». Marion Koopmans, virologue du Centre médical Erasmus de Rotterdam, a expliqué : « Nous ne savons pas quels virus se trouvent là-bas dans le pergélisol, mais le risque est réel, il y a des micro-organismes capables de déclencher une épidémie, par exemple d’une ancienne forme de polio ».

Le pergélisol couvre un cinquième de l’hémisphère nord, « c’est froid, sombre et sans oxygène, c’est parfait pour conserver des matériaux biologiques », a déclaré Claverie à l’Observer. « Un yaourt dans le pergélisol pourrait durer 50 000 ans ». Certains couches de pergélisol sont restées congelées pendant des centaines de milliers d’années, ont découvert les scientifiques, et elles renferment des virus datant de plus de 300 000 ans. « Notre système immunitaire n’a peut-être jamais été en contact avec certains microbes, et cela est vraiment préoccupant », souligne Claverie.

Les scientifiques ont déjà mis en place un réseau de surveillance pour détecter les premiers cas d’infection. Ils travaillent avec UArctic, l’Université de l’Arctique, pour comprendre comment contenir l’infection. « Nous faisons maintenant face à une menace tangible et nous devons être prêts », explique Claverie.

Les personnes infectées par les micro-organismes de l’Arctique recevront les soins nécessaires et devront rester en quarantaine pour contenir l’épidémie. « Pour l’instant, les analyses des menaces pandémiques se concentrent sur les maladies qui pourraient émerger dans les régions méridionales et se propager vers le nord. En revanche, on a peu prêté attention aux épidémies qui pourraient émerger dans l’extrême nord et se propager vers le sud, et cela est une négligence, je pense. Il existe des virus là-haut qui ont le potentiel d’infecter les êtres humains et de déclencher une nouvelle épidémie ».

En 2014, Claverie et son équipe de scientifiques ont isolé certains virus vieux de milliers d’années en Sibérie. Les recherches ont montré que certains souches datant de 48 500 ans sont toujours capables d’infecter des organismes unicellulaires. « Les virus que nous avons isolés ont pu infecter uniquement les amibes et n’ont présenté aucun risque pour les êtres humains », souligne Claverie. « Cependant, cela n’exclut pas que d’autres virus, toujours gelés dans le pergélisol, pourraient être capables de déclencher des maladies chez les êtres humains. En effet, nous avons identifié des traces génomiques de poxvirus et d’herpesvirus, qui sont des pathogènes humains connus ».

Tant qu’ils restent dans le pergélisol, il n’y a pas de risque, mais les principales réserves de la planète en Sibérie, au Canada et en Alaska sont en train de fondre à cause du changement climatique. Selon les météorologues, ces régions se réchauffent de plus en plus rapidement. De plus, la disparition de la glace de mer arctique « pourrait augmenter les expéditions, le trafic et le développement industriel en Sibérie. Des opérations minières sont en cours de planification, qui vont créer d’énormes trous dans le pergélisol profond pour extraire du pétrole et des minéraux », explique Claverie. « Ces opérations libéreront de grandes quantités d’agents pathogènes conservés dans le pergélisol. Les mineurs marcheront et respireront les virus. Les effets pourraient être terribles ».

L’histoire se répète. En effet, un facteur clé des épidémies a souvent été l’impact de l’homme sur l’environnement. « Le virus Nipah a été propagé par les chauves-souris fruitières qui ont été chassées de leur habitat par les êtres humains », explique Koopmans. « De même, la variole des singes est liée à l’urbanisation en Afrique. Même dans l’Arctique, un changement d’utilisation des terres pourrait être dangereux ».