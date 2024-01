Milliers de villes américaines pourraient devenir des villes fantômes d’ici 2100

Le monde ne sera pas toujours comme nous le connaissons actuellement. Une étude indique qu’en 2100, des milliers de villes américaines pourraient devenir des villes fantômes…

Une nouvelle étude a analysé les chiffres et a conclu que d’ici la fin du siècle, près de la moitié des quelque 30 000 villes des États-Unis d’Amérique (USA) connaîtront une certaine forme de déclin démographique, perdant entre 12 et 23 % de leur population résidente.

Selon l’analyse, il est plus probable que ces villes du futur ressemblent à des communautés fracturées ou en expansion plutôt qu’à des villes fantômes, à mesure que les populations se déplacent à l’intérieur et entre les villes. Cependant, cela est à moins que les gouvernements locaux et les gestionnaires urbains ne parviennent à répondre et à s’adapter aux besoins changeants de leurs résidents.

Les implications de ce déclin massif de la population entraîneront des défis sans précédent, entraînant potentiellement des interruptions dans les services de base tels que les transports, l’eau potable, l’électricité et l’accès à Internet.

Les chercheurs ont mis en garde, selon Science Alert.

Le déclin démographique dans certains quartiers peut entraîner des déserts alimentaires; les infrastructures négligées dans les villes en déclin peuvent également priver les communautés d’eau potable, par exemple.

L’étude a examiné le contexte américain

La plupart des études se sont concentrées sur les grandes villes, mais cela ne nous donne pas une estimation de l’ampleur du problème

A déclaré Uttara Sutradhar, étudiante diplômée en génie civil à l’Université de l’Illinois à Chicago, à Rachel Nuwer de Scientific American.

Les impacts potentiels du déclin des villes vont bien au-delà de ce à quoi Uttara Sutradhar et deux collègues, Lauryn Spearing et Sybil Derrible, se sont initialement proposé d’étudier : les défis de transport auxquels les villes d’un seul État, l’Illinois, pourraient être confrontées à mesure que leurs populations changent au fil du temps.

Par conséquent, ils ont élargi leur analyse pour inclure tous les 50 États, en basant leurs projections sur les tendances démographiques des données des recensements américains, sur trois périodes de 20 ans et sur deux ensembles de données incorporant cinq scénarios climatiques futurs possibles.

Actuellement, 43 % des villes américaines perdent des habitants, un chiffre qui, selon l’analyse, augmentera au fil du siècle. Selon les chercheurs, selon le scénario climatique modélisé, jusqu’à 64 % des villes pourraient être en déclin en 2100.

De plus, les régions du Nord-Est et du Midwest seront probablement les plus dépeuplées. Le Texas et l’Utah, bien qu’ils connaissent actuellement une croissance, verront également une bonne partie de leurs villes perdre de la population d’ici 2100.

Le monde pourrait être très différent de celui d’aujourd’hui

Il est important de souligner que les estimations des tendances démographiques pour les décennies futures incertaines et l’analyse n’explorent pas les facteurs économiques ou sociaux qui déterminent les tendances projetées. De plus, elle ne tient pas compte de la migration.

La recherche suggère qu’à l’échelle mondiale, le nombre d’octogénaires pourrait dépasser le nombre d’enfants de moins de 5 ans dans un rapport de deux pour un d’ici la fin du siècle. Il est estimé que 183 des 195 pays reconnus pourraient également connaître un déclin démographique, avec des taux de fécondité inférieurs aux taux de remplacement.

Étant donné que chaque ville aura sa propre trajectoire, faisant face à ses propres changements climatiques et démographiques, les chercheurs soulignent qu’une planification locale est nécessaire.