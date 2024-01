Tom Hanks est tellement accro à Star Trek qu’il connaît le nom de tous les épisodes de The Next Generation

Patrick Stewart l’affirme dans ses mémoires

Longue vie et prospérité, Tom Hanks

Patrick Stewart, pardon, Sir Patrick Stewart, a récemment publié Making It So: A Memoir, un livre autobiographique dans lequel il raconte ses expériences et anecdotes au cours de ses 60 années de carrière dans le monde du cinéma et de la télévision. Évidemment, autant de temps permet beaucoup de choses, et celle que nous allons examiner aujourd’hui met en vedette un autre grand acteur, Tom Hanks.

Patrick Stewart est bien connu pour ses rôles à l’écran, mais ses performances sur scène sont également remarquables, en particulier dans les œuvres de Shakespeare. Nous avons donc pu le voir dans plus de 100 films et séries, notamment dans plusieurs films X-Men, où il interprète le rôle du Professeur Xavier, dans Frasier et surtout dans Star Trek, jouant un rôle important aux côtés de Jonathan Frakes en tant que William Riker dans La Nouvelle Génération.

Le succès de cette troisième série de la saga galactique (d’abord La série originale, puis La série animée) et son rôle en tant que charismatique capitaine Jean-Luc Picard ont été si applaudis que plus de 25 ans après la diffusion du dernier épisode, il a repris son personnage dans Star Trek: Picard, que nous pouvons actuellement voir sur Prime Video, SkyShowtime ou Netflix.

Pendant les 7 saisons de The Next Generation, comme on l’appelle internationalement, de 1987 à 1994, il y a eu suffisamment de temps pour diffuser 178 épisodes, probablement et selon l’auteur, les plus inspirés de toute la franchise, avec plusieurs épisodes des dernières saisons de Deep Space Nine, et Tom Hanks peut vous dire le nom de chacun d’entre eux.

Hanks, le fan de Star Trek

Eh bien oui, le vétéran acteur, devenu producteur depuis un certain temps (il prépare maintenant Masters of the Air avec Steven Spielberg), a tellement regardé la série qu’il peut réciter par cœur les 178 titres des 178 épisodes qui composent La Nouvelle Génération, du moins selon Patrick Stewart dans ses mémoires. « Ensuite, il y a les fans célèbres. Tom Hanks m’a dit qu’il connaît tous les épisodes de La Nouvelle Génération par leur nom, à quel point il les a regardés de manière obsessionnelle », écrit-il.

Ce n’est pourtant pas la première fois que nous entendons parler de l’amour de l’acteur de Seul au monde pour Star Trek, car il a déjà révélé dans le podcast Happy Sad Confused qu’il accepterait immédiatement un rôle dans l’une des nombreuses séries ou films s’il lui était proposé.

En réalité, son nom a été mentionné pour le rôle de Zefram Cochrane, bien que ce ne soient que des rumeurs, comme il l’a confirmé. « Le gars qui a inventé le moteur à distorsion ? », dit Hanks, « Oh allez ! J’aurais sauté sur l’occasion. »

Qui sait, peut-être réalisera-t-il son rêve dans le tout récemment annoncé préquel de la dernière trilogie de films.