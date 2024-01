Comment installer une barre de son Samsung

Les barres de son sont excellentes pour améliorer ou augmenter votre expérience audio. Des barres uniques aux enceintes mini-tour, Samsung propose une variété de barres de son disponibles sur le marché. Vous pouvez bénéficier d’un son immersif, d’un son surround ou même de configurations sonores 3D, selon vos besoins. Si vous venez d’acheter une nouvelle barre de son Samsung et que vous recherchez les étapes pour la connecter à la télévision, vous êtes au bon endroit. Aujourd’hui, vous apprendrez comment configurer une barre de son Samsung.

Avec les barres de son, vous obtiendrez un meilleur son que vous regardiez un film, jouiez à un jeu, écoutiez de la musique, etc. Vous pouvez ajuster les basses, les aigus, les effets et d’autres aspects du son avec les barres de son. Il existe différentes façons de connecter les barres de son Samsung à une télévision. Lisez la suite pour les découvrir.

Comment connecter une barre de son Samsung en utilisant HDMI

Étant donné que les câbles HDMI transmettent le son de manière numérique, connecter la barre de son Samsung à une télévision via HDMI vous procurera la meilleure expérience audio possible. Il s’agit de la solution préférée. Il existe deux façons de connecter votre barre de son Samsung en utilisant HDMI. La première consiste à connecter un appareil à votre barre de son, comme un lecteur Blu-ray, puis à connecter la barre de son à la télévision, et la seconde consiste à utiliser ARC (Audio Return Channel).

Alors que la première solution de connexion d’une barre de son en utilisant HDMI vous donnera le meilleur son possible à partir des appareils externes que vous utilisez régulièrement, si vous souhaitez obtenir un excellent son à partir des applications de streaming de votre télévision et d’une barre de son, optez simplement pour la deuxième solution, c’est-à-dire ARC.

En utilisant HDMI

Comme indiqué précédemment, la première façon de connecter une barre de son Samsung est par HDMI. Voici comment vous pouvez la configurer :

Étape 1 : Tout d’abord, éteignez la télévision, la barre de son et l’appareil externe comme un lecteur Blu-ray.

Étape 2 : Désormais, connectez une extrémité d’un câble HDMI à un port HDMI de votre télévision et l’autre extrémité au port HDMI OUT de votre barre de son Samsung.

Étape 3 : Ensuite, connectez un deuxième câble HDMI au port HDMI OUT de l’appareil externe et l’autre extrémité au port HDMI IN de votre barre de son Samsung.

Étape 4 : Allumez la barre de son Samsung et l’appareil externe.

Étape 5 : Sur la barre de son, appuyez sur le bouton Source jusqu’à ce que vous voyiez « HDMI » sur l’écran.

Étape 6 : Allumez la télévision et changez sa source vers le port HDMI auquel vous avez connecté la barre de son Samsung.

C’est tout ! Vous avez connecté avec succès la barre de son à la télévision. Désormais, votre télévision affichera les images de l’appareil externe et le son sera joué dans la barre de son.

Si vous souhaitez que la barre de son s’allume automatiquement dès que vous allumez l’appareil connecté, vous devez activer Anynet+ sur la barre de son Samsung. Pour ce faire, appuyez sur le bouton de navigation droite (ou le bouton Anynet+) de la télécommande de la barre de son.

En utilisant HDMI ARC

HDMI ARC (Audio Return Channel) permet à certaines télévisions et barres de son de transférer le son de manière bidirectionnelle en utilisant un seul câble HDMI, ce qui signifie que vous pouvez utiliser un port HDMI à la fois en tant qu’entrée et sortie audio. Voici comment vous pouvez le configurer :

Étape 1 : Tout d’abord, allumez votre télévision et votre barre de son Samsung.

Étape 2 : Connectez une extrémité du câble HDMI au port HDMI IN (ARC) de votre télévision et l’autre extrémité au port HDMI OUT (TV-ARC) de la barre de son Samsung.

Étape 3 : Désormais, passez la source de votre barre de son en mode D.IN.

Étape 4 : Après quelques instants, « TV ARC » s’affichera sur la barre de son et la télévision transférera le son via la barre de son.

Connecter une barre de son Samsung en utilisant un câble optique

Vous pouvez également connecter votre barre de son Samsung à votre télévision en utilisant un câble optique (Tos-Link). Avec cette solution, vous entendrez le même son qu’avec un câble HDMI car il transmet le son numérique. Voici comment vous pouvez le configurer :

Étape 1 : Allumez la télévision et la barre de son.

Étape 2 : Connectez une extrémité du câble optique au port Optique OUT de la télévision et l’autre extrémité au port d’entrée audio numérique (optique) de la barre de son.

Étape 3 : Appuyez sur le bouton Source de la barre de son ou de la télécommande et sélectionnez le mode D.IN.

Étape 4 : Réglez la sortie audio sur externe sur votre télévision.

Étape 5 : Accédez aux paramètres et appuyez sur la touche Haut des touches de navigation pour mettre en surbrillance les paramètres rapides.

Étape 6 : Appuyez sur la touche directionnelle droite pour mettre en surbrillance les haut-parleurs de la télévision et appuyez sur Sélectionner pour le changer en Audio numérique (haut-parleurs externes).

Connecter une barre de son Samsung en utilisant un câble AUX

Vous pouvez également utiliser un câble auxiliaire (AUX) pour connecter votre barre de son Samsung à une télévision ou à des appareils externes. Étant donné que les câbles AUX utilisent une connexion analogique, le son ne sera pas aussi bon qu’avec les câbles HDMI ou optiques.

Étape 1 : Tout d’abord, allumez la barre de son et la télévision.

Étape 2 : Connectez une extrémité du câble à la prise AUX IN de la barre de son et l’autre extrémité à la prise AUDIO OUT de l’autre appareil.

Étape 3 : Appuyez sur le bouton Source de la barre de son et réglez le mode AUX.

Connecter une barre de son Samsung en utilisant Bluetooth

Tout comme l’AUX, cette solution ne fournit pas la même qualité que les câbles HDMI ou optiques. Si vous souhaitez connecter votre barre de son sans fil, cette solution est pour vous. De plus, avec cette solution, les connexions deviennent instables ou se déconnectent en cas de perte de puissance ou de connectivité.

Étape 1 : Appuyez sur le bouton Source de la barre de son et sélectionnez BT.

Étape 2 : Désormais, vous verrez « BT Pairing » après quelques instants, et recherchez un appareil Bluetooth auquel vous connecter.

Étape 3 : Lorsqu’il est en mode de couplage, accédez à Source à l’aide de la télécommande et choisissez « Guide de connexion ». Sélectionnez « Appareil audio » > « Bluetooth ».

Étape 4 : Appuyez sur Droite sur la télécommande de la télévision et suivez les instructions à l’écran pour la connecter.

Alternativement, vous pouvez accéder aux paramètres une fois que la barre de son est en mode d’appairage, sélectionnez Son > Sortie sonore et sélectionnez Liste haut-parleur Bluetooth ou Appareil audio. Enfin, choisissez votre barre de son.

Connecter une barre de son Samsung en utilisant le WiFi

Connecter une barre de son Samsung en utilisant le WiFi offre aux utilisateurs une plus large gamme de connexions par rapport à celles en Bluetooth. Voici comment vous pouvez les connecter :

Étape 1 : Appuyez sur le bouton Source de la télécommande de la barre de son et passez en mode WiFi.

Étape 2 : Ouvrez l’application SmartThings sur votre téléphone et appuyez sur l’icône ‘+’ , puis sélectionnez Périphérique > AV.

Étape 3 : Sélectionnez la barre de son Samsung et appuyez sur Démarrer, puis suivez les instructions à l’écran.

Étape 4 : Désormais, il recherchera la barre de son et se connectera à celle-ci.

Questions fréquemment posées

Pourquoi ma barre de son Samsung ne se connecte-t-elle pas à ma télévision ?

Si votre barre de son Samsung ne se connecte pas à votre télévision, cela peut être dû à des problèmes de connexion défectueuse, de paramètres, de problèmes matériels, etc. Assurez-vous également que votre télévision est configurée pour utiliser des haut-parleurs externes et que vous avez choisi la source d’entrée correcte à laquelle vous avez connecté la barre de son.

Puis-je connecter ma barre de son Samsung à ma télévision sans fil ?

Oui, vous pouvez connecter votre barre de son Samsung à une télévision sans fil via Bluetooth. Pour ce faire, recherchez un bouton de couplage Bluetooth sur la télécommande de la barre de son, ou appuyez sur le bouton Source de la barre de son et sélectionnez BT. Lorsque vous voyez BT READY sur l’écran de la barre de son, appuyez longuement sur le bouton Source jusqu’à ce que vous voyiez BT PAIRING. Ensuite, accédez aux paramètres son de votre télévision, sélectionnez la sortie sonore et choisissez votre barre de son Bluetooth.

Voilà tout, vous savez maintenant comment configurer une barre de son Samsung. Vous pouvez choisir parmi différentes solutions et connecter votre barre de son, que ce soit avec HDMI, HDMI ARC, câble optique, câble AUX, Bluetooth ou même WiFi.