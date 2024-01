Benito, la girafe solitaire du Mexique, attire des milliers de personnes venues pour le secourir

Benito est une girafe arrivée dans un zoo au Mexique en mai 2023, à l’âge de trois ans. L’enclos trop petit, la chaleur estivale du désert et le froid glacial des nuits d’hiver ont poussé des milliers de personnes à demander le déplacement de l’animal vers un lieu plus adapté à ses besoins.

Signer une pétition sur change.org n’est pas exactement la meilleure façon d’agir sur le monde. Cette fois-ci cependant, aux côtés de la pétition lancée en juin 2023 intitulée SPEAK UP FOR BENITO THE LONELY GIRAFFE, il y a un petit drapeau rouge. On peut y lire : victoire. Plus de 160 000 personnes se sont mobilisées pour sauver Benito, la girafe désormais connue comme « la plus seule de tout le Mexique ».

Les girafes sont une espèce originaire d’Afrique. Benito vivait quant à elle dans le zoo de Ciudad Juarez, dans le nord du Mexique, à quelques kilomètres de la frontière avec les États-Unis. Ces derniers jours, plusieurs journaux ont retracé son histoire. Selon AP News, Benito était arrivé à Ciudad Juarez en mai 2023, à l’âge de trois ans.

La pétition pour déplacer la girafe

Sur place, il a été immédiatement hébergé dans un petit enclos avec uniquement un abri pour le protéger du soleil du désert et ensuite du froid. Non seulement pendant les nuits d’hiver, la température chute en dessous de zéro, mais ici, les vents peuvent aussi atteindre 40 km/h. Cette situation a suscité une série de réactions.

En plus de la pétition lancée sur change.org, un compte a également été créé sur X (anciennement Twitter) avec un hashtag : vous les trouverez tous deux en recherchant Salvemos a Benito. Parmi les associations qui ont demandé le transfert de Benito, on trouve également Peta. La girafe était née en captivité, mais dans un zoo beaucoup plus au sud, dans l’État de Sinaloa.

Que va-t-il se passer maintenant pour Benito

Compte tenu des pressions exercées sur l’affaire, finalement la campagne de sauvetage de Benito a fonctionné. Les responsables du parc ont accepté le déplacement. Dans les prochains jours, la girafe sera emmenée dans une structure plus au sud de Ciudad Juarez, avec un climat plus chaud et adapté à ses besoins. Benito sera transféré à Puebla, près de Mexico. La nouvelle maison sera toujours une structure faunique, mais cette fois-ci, il y aura également d’autres girafes.