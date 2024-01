Tout ce que l’on sait sur la Switch 2 à ce jour : possible date de sortie, puissance et plus de fuites

La ombra del successeur de la Nintendo Switch devient de plus en plus grande, et voici tout ce que l’on sait

La Nintendo Switch est la troisième console la plus vendue de l’histoire

Petit à petit, la fin de l’ère dorée de la Nintendo Switch approche. Avec un successeur prévu pour cette année 2024 comme un secret de polichinelle, la Switch 2 est de plus en plus discutée, et ce n’est pas étonnant si l’on rassemble les petites bribes d’informations qui ont été divulguées au cours des derniers mois, et non seulement par les leakers, mais aussi par d’autres grandes entreprises collaborant avec Nintendo, ou par des affirmations de Nintendo elle-même.

Puissance semblable à la PS4

Plusieurs mois se sont écoulés depuis la première suggestion selon laquelle la Switch 2 aurait une puissance similaire à celle de la PS4, et différentes sources et fuites continuent de confirmer les mêmes informations sur la puissance de cette console tant attendue. Ce serait un saut significatif par rapport à la Nintendo Switch et quelque chose de très attendu par les fans.

Cependant, pour de nombreux utilisateurs, cela semble insuffisant, compte tenu de la puissance de la PS5 ou de la Xbox Series X. Mais si l’on considère qu’un appareil aussi puissant que la Steam Deck a des spécifications similaires à celles de la PS4, on comprendra l’importance d’une console qui sera à nouveau portable et aura cette performance.

Un design continuel et non révolutionnaire

En cohérence avec l’immense succès de la Nintendo Switch, troisième console la plus vendue de l’histoire (après la PS2 et la Nintendo DS), Nintendo aurait décidé de maintenir la même formule, mais en la dotant d’une puissance supérieure.

En réalité, on affirme également que, depuis l’été dernier, un groupe sélectionné de journalistes spécialisés dans les jeux vidéo a eu accès en exclusivité à cette nouvelle console. C’est pourquoi, bien que ces rédacteurs ne puissent pas en parler directement en raison d’un embargo, on connaît les détails de ce genre au compte-gouttes, en plus des erreurs de communication d’autres entreprises.

Ses possibles dates d’annonce et de lancement

La Switch 2 semble plus que jamais avoir son destin lié à cette année 2024, et la récente fuite de la société AI Shark indique que la Nintendo Switch 2 sortirait en vente le mois prochain de septembre. Cela implique que, dans les prochains mois, la console doit également être annoncée, et cette annonce pourrait arriver entre mars et avril, date à laquelle Nintendo met à jour son exercice financier.

En tenant compte du fait que la Nintendo Switch a été lancée en 2017 et entame sa huitième année en mars, ainsi que des fuites d’entreprises comme Ubisoft parlant activement d’une nouvelle console pour leurs jeux sur Switch, tout indique, sans aucun doute, que cette année serait celle tant attendue après plusieurs années d’attente pour ce saut.

La Switch sera-t-elle obsolète ?

Tout indique que, à priori, ce ne sera pas le cas. En réalité, Nintendo l’a confirmé lors d’une séance de questions-réponses avec les actionnaires : le successeur de la Nintendo Switch coexistera avec elle pendant un certain temps. Par conséquent, si vous venez d’acquérir récemment la Nintendo Switch, ne vous inquiétez pas, elle aura encore de beaux jours devant elle pour un certain temps.

Dans le cas de la Nintendo 3DS, on a affirmé la même chose après la sortie de la Switch, et depuis le lancement de la console hybride en 2027, il s’est écoulé trois ans jusqu’à l’abandon progressif de la 3DS, car sa production a commencé à partir de l’année 2020. Ainsi, si Nintendo fait de même, il est à prévoir qu’au moins la Switch reste en deuxième plan jusqu’en 2026 ou 2027.

Le nom de la console

C’est dans cette partie que Nintendo a gardé le plus grand secret. En effet, bien qu’elle soit actuellement appelée Switch 2, et bien que ce soit un nom possible, rien ne confirme qu’il s’agira du branding avec lequel Nintendo commercialisera le successeur de la Switch. Beaucoup misent sur des références historiques à d’autres consoles ultérieures, mais il ne faut pas non plus exclure la possibilité que l’entreprise invente un nom complètement nouveau.

De nombreux noms possibles inspirés du patrimoine des précédentes consoles de Nintendo ont été évoqués : New Nintendo Switch, Super Nintendo Switch, Nintendo Switch Pro, la mentionnée Nintendo Switch 2, Nintendo Switch Advance, la Nintendo Switch U peu probable… Dans ce cas, tout est pure spéculation, et tant que Nintendo n’officialisera pas son annonce, le nom définitif de sa prochaine console ne pourra pas être dévoilé.