Jodie Foster a failli être Leia Organa dans Star Wars : Épisode IV

Mais elle avait déjà signé un autre contrat

Une jeune Jodie Foster en tant que Leia Organa

Jodie Foster continue de parcourir les plateaux de tournage pour promouvoir ses deux derniers projets, Nyad, un drame sportif autobiographique sur la nageuse Diana Nyad, et la quatrième saison de True Detective, où elle joue aux côtés de la Mexicaine Issa López (Vuelven, Todo Mal, Casi divas), dont la Partie 1 vient de sortir sur HBO Max.

Cette fois-ci, elle s’est rendue sur le plateau de l’émission The Tonight Show, animée par Jimmy Fallon, qui n’a pas manqué l’occasion de demander à l’actrice deux fois lauréate d’un Oscar si quelque chose qu’il avait vu sur internet était vrai. « On t’a proposé le rôle de la princesse Leia dans Star Wars, est-ce vrai ? », a demandé Fallon, à quoi Foster a répondu affirmativement.

« Oui, c’est vrai », a-t-elle répondu. « Ils cherchaient une princesse Leia plus jeune, mais j’avais un conflit. Je tournais un film pour Disney et je ne voulais simplement pas me retirer de ce film car j’avais déjà signé un contrat. »

« Ils ont fait un travail incroyable », a poursuivi l’actrice du Silence des agneaux. « Je ne sais pas comment j’aurais fait. J’aurais peut-être eu une coiffure différente, peut-être que j’aurais opté pour une queue de cheval », a-t-elle plaisanté à propos de la coiffure de Carrie Fisher.

Jodie Foster dans les années 70

Après avoir déjà fait plusieurs apparitions dans des séries et même dans une publicité à seulement 2 ans, en 1976, Jodie Foster a joué aux côtés de Robert De Niro dans Taxi Driver alors qu’elle n’avait que 12 ans, un rôle qui, comme elle s’en souvient, a rendu l’acteur et le réalisateur, Martin Scorsese, « un peu effrayés, surtout Scorsese, qui riait à chaque fois qu’il me parlait. Il commençait à rire et De Niro devait intervenir ».

Un an seulement après, en 1997, la même année que la sortie de Star Wars: Épisode IV, Jodie Foster a sorti Freaky Friday, une comédie familiale et fantastique qui, par les dates, aurait pu être celle qui l’a empêchée d’interpréter une Leia plus jeune que celle finalement incarnée par la toujours brillante Carrie Fisher.