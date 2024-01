Pourquoi le cannabis déclenche la faim chimique

Les chercheurs ont découvert le mécanisme à l’origine de cet effet : « Le cannabis agit sur les régions du cerveau qui contrôlent l’appétit, en activant des récepteurs qui empêchent les neurones de recevoir des messages de « stop » d’autres neurones ».

Il semble y avoir une simple raison pour laquelle le cannabis peut déclencher la faim chimique. Une nouvelle étude de la Washington State University (WSU) révèle les mécanismes à l’origine de cet effet, soutenus par des anecdotes et des études rigoureuses, en étudiant comment le cannabis influence les régions du cerveau qui contrôlent l’appétit. Les chercheurs savaient que l’exposition au cannabis stimule l’hypothalamus, la structure située à l’intérieur du cerveau, entre les deux hémisphères, qui fonctionne comme une sorte de « centre de coordination » pour une série d’activités corporelles. Dans la partie inférieure de l’hypothalamus se trouve un groupe de neurones appelés noyau arqué ou ARC, qui régulent l’appétit.

Cannabis et faim chimique, pourquoi cela se produit-il

Pour vérifier comment le cannabis peut influencer l’activité de l’hypothalamus et donc le stimulus de la faim, les chercheurs ont mené une série d’études sur des modèles de souris, en observant ce qui se passe après l’inhalation de cannabis vaporisé. Grâce à une technologie d’imagerie calcique, similaire à l’imagerie par résonance magnétique cérébrale, les chercheurs ont pu déterminer comment les cellules cérébrales réagissent à l’exposition au cannabis, découvrant que « lorsque les souris sont exposées au cannabis, des neurones normalement inactifs sont activés », a expliqué le neuroscientifique Jon Davis de la WSU.

Plus précisément, Davis et ses collègues ont découvert que l’exposition au cannabis activait les récepteurs cannabinoïdes de type 1 sur les neurones AgRP, également situés dans le noyau arqué de l’hypothalamus, et que ces récepteurs empêchaient les neurones de recevoir des messages de « stop » d’autres neurones. L’activation de ces neurones est donc liée à une augmentation de l’alimentation chez les souris de laboratoire, mais lorsque les scientifiques ont inhibé ce groupe de neurones, l’exposition au cannabis n’a plus stimulé la faim chez les animaux.

La découverte, détaillée dans la revue Scientific Reports, pourrait ouvrir la voie au développement de nouvelles thérapies pour traiter les troubles de l’appétit chez les patients atteints de cancer, ainsi que chez les personnes souffrant d’anorexie et potentiellement d’obésité. « Actuellement, nous connaissons l’un des moyens par lesquels le cerveau répond au cannabis récréatif pour promouvoir l’appétit », a ajouté Davis. « Il est également important de noter que l’alimentation induite par le cannabis n’a pas été complètement améliorée après l’inhibition de l’AgRP, donc nos études n’excluent pas la contribution de régions distinctes du système nerveux central ou d’autres mécanismes de signalisation… en tant que régulateurs importants du comportement alimentaire induit par le cannabis ».