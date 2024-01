Guide des acheteurs Samsung Galaxy S24 – Le moment de mettre à niveau ou de passer ?

L’événement Galaxy Unpacked de Samsung pour 2024 a annoncé la nouvelle gamme Galaxy S24. Cette année, tout comme l’année dernière, nous avons trois appareils de la gamme Galaxy S24. Le S24, le S24+ et le puissant S24 Ultra. Les trois appareils ont été mis à jour tant au niveau matériel qu’au niveau logiciel.

Donc, si vous cherchez à vous procurer l’un des nouveaux appareils Galaxy S24 et que vous êtes un peu confus quant à savoir si vous devriez faire une mise à niveau ou non, vous êtes au bon endroit.

En ce qui concerne l’achat de smartphones, le marché est assez vaste. Vous voyez, certains téléphones ont été lancés à la fin de l’année 2023, ainsi que certains téléphones qui ont déjà été lancés ou qui seront lancés en janvier. Il est donc bon de savoir ce que la nouvelle gamme Galaxy S24 nous réserve.

Samsung Galaxy S24 – Quelles sont les spécifications techniques?

Samsung propose trois appareils S24 dans sa gamme. Le premier est la version classique ou variante de base de la gamme S24. Voici toutes les spécifications techniques pour la version S24 de base.

Nom du téléphone: Samsung Galaxy S24

Processeur: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, Exynos 2400 à l’échelle mondiale

Options de stockage: 128 Go, 256 Go

RAM: 8 Go

Taille de l’écran: 6,2 pouces

Type d’écran: Dynamic LTPO 2K AMOLED

Luminosité: 2600 nits max

Taux de rafraîchissement maximal: 120 Hz

Capacité de la batterie: 4000 mAh

Capacité de charge: 25W filaire, 15W sans fil, charge sans fil inversée de 4,5W

Système d’exploitation: Android 14 avec One UI 6.1

Caméras arrière: 50 MP @f/1.3, 10 MP @f/2.4 et 12 MP@f/2.2

Caméra frontale: 12 MP @f/2.2

Options de couleur: Noir Onyx, Gris Marbré, Jaune Ambre, Vert Jade, Orange Grès et Bleu Sapphire

Quel est le prix du Samsung Galaxy S24?

Le Galaxy S24 est proposé en deux variantes de stockage. La variante de 128 Go du Galaxy S24 vous coûtera 799 $ tandis que la variante de 256 Go vous coûtera 859 $.

Cependant, grâce à une offre de mise à niveau de stockage gratuite, vous pouvez choisir la variante de 256 Go du Galaxy S24 au prix de la variante de 128 Go. Ainsi, la variante de 256 Go vous coûtera effectivement 799 $. Cette offre est disponible sur le site officiel de Samsung, Best Buy, ainsi que sur d’autres plateformes de commerce électronique.

Samsung Galaxy S24 Plus – Quelles sont les spécifications techniques?

Le Galaxy S24+ est la variante intermédiaire de la gamme S24. Il s’agit de l’appareil vers lequel vous pouvez vous tourner si vous souhaitez un écran plus grand et ne vous souciez pas d’avoir la configuration de caméra la plus haut de gamme. Découvrez les spécifications du Galaxy S24 Plus ci-dessous.

Nom du téléphone: Samsung Galaxy S24 Plus

Processeur: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, Exynos 2400 à l’échelle mondiale

Options de stockage: 256 Go, 512 Go

RAM: 12 Go

Taille de l’écran: 6,7 pouces

Type d’écran: Dynamic LTPO 2K AMOLED

Luminosité: 2600 nits max

Taux de rafraîchissement maximal: 120 Hz

Capacité de la batterie: 4 900 mAh

Capacité de charge: 25W filaire, 15W sans fil, charge sans fil inversée de 4,5W

Système d’exploitation: Android 14 avec One UI 6.1

Caméras arrière: 50 MP @f/1.3, 10 MP @f/2.4 et 12 MP@f/2.2

Caméra frontale: 12 MP @f/2.2

Options de couleur: Noir Onyx, Gris Marbré, Jaune Ambre, Vert Jade, Orange Grès et Bleu Sapphire

Combien coûte le Samsung Galaxy S24+?

Tout comme le Galaxy S24, vous avez également l’option de mise à niveau de stockage gratuite pour le Galaxy S24 Plus. La variante de 256 Go du Galaxy S24 Plus vous coûtera 999 $ et la variante de 512 Go vous coûtera 1199 $. Mais grâce à l’option de stockage gratuite, vous pouvez maintenant obtenir la variante de 512 Go au prix de 999 $. Faites vite car cette offre est disponible pour une durée limitée seulement.

Samsung Galaxy S24 Ultra – Quelles sont les spécifications techniques?

Le Galaxy S24 Ultra est le meilleur appareil Galaxy de Samsung. Il a tout ce que vous pouvez demander. Un écran plus grand, une meilleure batterie, un appareil photo et un système vidéo puissants, et bien sûr, il dispose du stylet S que nous aimons tous. Voici les spécifications du Galaxy S24 Ultra.

Nom du téléphone: Samsung Galaxy S24 Ultra

Processeur: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Options de stockage: 256 Go, 512 Go, 1 To

RAM: 12 Go

Taille de l’écran: 6,8 pouces

Type d’écran: Dynamic LTPO 2K AMOLED

Luminosité: 2600 nits max

Taux de rafraîchissement maximal: 120 Hz

Capacité de la batterie: 5 000 mAh

Capacité de charge: 25W filaire, 15W sans fil, charge sans fil inversée de 4,5W

Système d’exploitation: Android 14 avec One UI 6.1

Caméras arrière: 200 MP @f/1.7, 12 MP@f/2.2, 10MP téléobjectif @zoom 3x et 50 MP @f/3.4

Caméra frontale: 12 MP @f/2.2

Options de couleur: Noir Titane, Gris Titane, Jaune Titane, Vert Titane, Orange Titane et Bleu Titane

Combien coûte le Samsung Galaxy S24 Ultra?

Le S24 Ultra est proposé en 3 variantes de stockage, 256 Go, 512 Go et 1 To. La variante de 256 Go est proposée à 1299 $, la variante de 512 Go à 1499 $ et la variante de 1 To à 1699 $. Grâce à l’offre de lancement limitée en cours, la variante de 512 Go du Galaxy S24 Ultra peut être achetée au prix de 1299 $.

Que recevez-vous avec la gamme Samsung S24?

Lorsque vous achetez l’un des appareils S24 qui ont été lancés, dans la boîte, vous recevez votre téléphone, l’outil d’éjection de la carte SIM, le câble USB-C vers USB-C, ainsi que les documents habituels que personne ne prend la peine de lire. Habituellement, il n’y a pas d’adaptateur secteur pour charger votre nouvel appareil Galaxy.

Vous devrez donc soit utiliser votre ancien adaptateur secteur prenant en charge 25W ou plus, soit vous pouvez toujours acheter un nouvel adaptateur pour la gamme Galaxy S24.

Devriez-vous passer à la gamme Galaxy S24?

La réponse à cette question est très simple. Passez à côté de la gamme S24 si vous possédez déjà l’un des appareils Galaxy S23, y compris l’Ultra. Oui, le S24 Ultra a maintenant un écran plat, une luminosité plus élevée, est fabriqué en titane et a même des bordures encore plus fines, mais je recommanderais de rester sur le S23 Ultra. De plus, si vous souhaitez les fonctionnalités de l’IA Galaxy, celles-ci arriveront également sur la gamme S23.

Cependant, si vous possédez un ancien smartphone Android ou peut-être même une ancienne série S de Samsung telle que la S21, il serait idéal de passer à la gamme S24. Il y aura beaucoup de mises à niveau qui en valent la peine lorsque vous passez à la gamme S24. De plus, vous aurez également accès aux fonctionnalités de l’IA Galaxy qui ont été largement présentées lors de l’événement Samsung Unpacked.

Questions fréquemment posées sur la gamme Galaxy S24

Le S24 Ultra est-il doté d’un écran courbé ou plat?

Le Galaxy S24 Ultra est désormais doté d’un écran plat d’un coin à l’autre. Non, l’appareil S24 est doté d’un écran plat.

Quels réseaux mobiles prend en charge la gamme S24?

Aux États-Unis, la gamme S24 a été testée pour fonctionner parfaitement avec AT&T et Verizon. Si vous le souhaitez, vous pouvez également obtenir des versions déverrouillées du S24 sur vos sites de vente en ligne préférés.

La gamme Galaxy S24 peut-elle être précommandée dès maintenant?

Oui, vous pouvez précommander votre appareil Galaxy S24 préféré sur le site web de Samsung ainsi que sur d’autres boutiques en ligne telles que Walmart et même BestBuy.

Combien de temps dure l’offre de mise à niveau de stockage gratuite?

L’offre de mise à niveau de stockage gratuite est disponible pour les trois modèles de la gamme S24 et est prévue pour une durée limitée.

Quand la gamme S24 sera-t-elle officiellement mise en vente?

La gamme S24 de Samsung est prévue pour une mise en vente officielle dans les stores et les boutiques en ligne à partir du 31 janvier 2024.